Jeden z największych operatorów w Polsce podjął decyzję. Niektórzy będą musieli wymienić telefony. Jest oficjalny komunikat
Do tej pory z wyłączeniem tej sieci Plus zwlekał najdłużej. Teraz jest już znany termin. Niektórzy Polacy będą musieli wymienić telefony. Jest oficjalny komunikat.
Trzy lata później – dlaczego Plus czekał najdłużej?
Kiedy w połowie 2023 roku T-Mobile ogłaszał koniec 3G w swoich stacjach bazowych, a Orange zaczynał etapowe wygaszanie od zachodniego Pomorza i Wielkopolski, Plus konsekwentnie komunikował to samo: „nie planujemy wyłączenia 3G”. Jeszcze w marcu 2023 roku sieć przekazała mediom, że nie ma żadnego harmonogramu wygaszania tej technologii.
Ta strategia miała uzasadnienie biznesowe. Sieć 2G, dzięki swojemu prostemu charakterowi, pozostaje dłużej jako system awaryjny dla rozmów głosowych oraz kluczowy element komunikacji między maszynami (M2M), np. w bankomatach czy licznikach energii. Plus, obsługując znaczny segment klientów korporacyjnych z urządzeniami M2M, mógł sobie pozwolić na spokojniejsze tempo migracji. Dodatkowym czynnikiem były – jak pisała w 2020 roku „Rzeczpospolita” – zobowiązania wobec obligatariuszy i kwestie efektywności energetycznej stacji bazowych.
Dziś te czynniki przestały przeważać. Powód jest prosty: utrzymanie wielopoziomowej infrastruktury (2G, 3G, 4G, 5G) jest kosztowne – potrzeba energii, części, obsługi i licencji. Wyłączenie starszej sieci to dla operatorów wymierne oszczędności. A uwolnione pasma – przede wszystkim 900 MHz i 2100 MHz – można przekierować na rozbudowę 4G/LTE i 5G, co poprawia jakość usług dla zdecydowanej większości klientów korzystających już z nowszych technologii.
Harmonogram wyłączeń w Polsce – Plus zamyka listę
Kiedy zestawić decyzję Plusa z działaniami pozostałych operatorów, widać pełny obraz końca epoki 3G w Polsce:
- T-Mobile był pierwszy. Z końcem kwietnia 2023 roku T-Mobile wygasił technologię 3G, kontynuując optymalizację sieci i wspierając rozwój 4G/LTE i 5G. Jako jedyny z wielkich operatorów przeprowadził ten proces jednorazowo, bez wielomiesięcznego etapowania.
- Orange wyłączał przez 2 lata. Wygaszanie ruszyło we wrześniu 2023 roku od powiatów w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, przez Trójmiasto i Warszawę, aż do zakończenia procesu w całej Polsce w 2025 roku. Równolegle sieć nju mobile – wirtualny operator działający w infrastrukturze Orange – przeprowadziła synchroniczną migrację.
- Play zwlekał, ale ruszył. Play rozpoczął wygaszanie 3G w kwietniu 2025 roku, etapowo, z pierwszymi zmianami w województwach lubelskim, śląskim i mazowieckim. Pełne zakończenie procesu zaplanowane jest na koniec 2027 roku, ale operator zastrzega, że nie jest to termin ostateczny, a abonenci są na bieżąco informowani.
- Plus – od grudnia 2026 roku. To oficjalna data startu procesu, podana bezpośrednio przez operatora w komunikacie skierowanym do klientów. Wygaszanie będzie etapowe – podobnie jak u Orange i Play – i obejmie kolejne obszary kraju w ustalonym przez sieć harmonogramie, który ma być sukcesywnie publikowany.
Co traci telefon, który obsługuje wyłącznie 3G?
Warto, by to wybrzmiało: większość telefonów obsługuje już pasma 4G/LTE. Z sieci 3G korzystają już tylko starsze modele telefonów oraz niektóre nowsze, ale dość niszowe konstrukcje.
Po wyłączeniu sieci 3G w danym obszarze urządzenie nieobsługujące 4G/LTE straci możliwość korzystania z mobilnego internetu i technologii VoLTE – czyli połączeń głosowych przez sieć LTE. Użytkownik telefonu 3G po wyłączeniu nadajników straci możliwość przeglądania stron WWW i wysyłania MMS-ów.
Rozmowy głosowe i SMS-y pozostaną dostępne – ale wyłącznie przez sieć 2G, która działa nadal jako warstwa bazowa. Plus nie zapowiedział jednoczesnego wyłączania 2G. W praktyce stary telefon 3G stanie się więc prostą słuchawką do dzwonienia – bez dostępu do sieci, aplikacji i danych mobilnych.
Kluczowe jest też rozróżnienie między telefonem a kartą SIM. Część klientów korzysta z kart SIM, które nie obsługują technologii 4G/LTE, nawet jeśli sam telefon jest nowszy. Taka karta wymaga wymiany – i Plus wyraźnie to komunikuje: wymiana karty SIM na obsługującą 4G/5G jest bezpłatna, analogicznie jak to robiły wcześniej T-Mobile i Orange.
Jak sprawdzić, czy Twój telefon i karta „przetrwają” zmianę?
Plus przygotował jeden z prostszych mechanizmów weryfikacji spośród tych, które stosowały kolejno wyłączające 3G sieci. Na dedykowanej stronie www.plus.pl/lp/wylaczenie-3g operator udostępnił szczegółowe informacje i instrukcję wysłania bezpłatnego SMS-a, który zwróci informację, czy dana karta SIM jest gotowa na zmianę – a po niej weryfikację telefonu.
Jeśli wolisz sprawdzić ręcznie: wejdź w ustawienia telefonu i sprawdź, jakie technologie sieciowe obsługuje urządzenie. Szukaj wpisu „LTE”, „4G” lub „4G/5G” na liście dostępnych pasm. Jeśli najwyższa opcja to „3G” lub „WCDMA/UMTS” – telefon wymaga wymiany. Jeśli widzisz „LTE” lub „4G” – jesteś po bezpiecznej stronie i zmiana będzie dla Ciebie niezauważalna.
Klienci, którzy mają wątpliwości lub chcą potwierdzić kompatybilność osobiście, mogą udać się do autoryzowanego punktu sprzedaży Plusa lub Polsat Box. Sieć deklaruje „profesjonalne wsparcie doradców” w procesie migracji.
Warszawa i Mazowsze – zmiany przyjdą pierwsze?
Plus nie opublikował jeszcze szczegółowego harmonogramu regionalnego – wiadomo jedynie, że proces ruszy w grudniu 2026 roku. Na podstawie analogii z Orange i Play można jednak przewidywać, że wyłączenia zaczną się w dużych miastach i obszarach o gęstej sieci 4G/5G, gdzie modernizacja przynosi największe korzyści operacyjne i gdzie odsetek urządzeń obsługujących wyłącznie 3G jest już najniższy.
Dla Warszawy i Mazowsza oznacza to prawdopodobnie, że region znajdzie się w pierwszej lub drugiej fali wyłączeń – podobnie jak to było przy wygaszaniu 3G przez Orange, gdzie stolica i Trójmiasto trafiły do harmonogramu już w październiku 2023 roku. Mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi mogą mieć nieco więcej czasu, bo tam operatorzy historycznie wyłączali 3G jako ostatnie. Tego jednak na razie nie możemy być pewni.
Mazowsze to region z jednym z najwyższych w Polsce udziałów urządzeń 5G i LTE – według danych UKE to tu penetracja nowoczesnych telefonów jest największa. Oznacza to, że dla zdecydowanej większości klientów Plusa z regionu wyłączenie 3G będzie technicznie niezauważalne.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź telefon teraz, zanim sieć sprawdzi za Ciebie
- Wyślij SMS weryfikacyjny wskazany przez Plus. Instrukcja dostępna jest na plus.pl/lp/wylaczenie-3g. To najszybszy sposób sprawdzenia, czy Twoja karta SIM jest gotowa na zmianę. Bezpłatna odpowiedź wróci w ciągu chwil.
- Sprawdź ustawienia sieciowe telefonu. Wejdź w Ustawienia – Sieć komórkowa – Preferowany typ sieci. Jeśli widzisz opcję „LTE” lub „4G” i telefon faktycznie się z nią łączy – nie musisz nic robić. Jeśli maksymalna opcja to 3G – czas planować wymianę.
- Wymiana karty SIM jest bezpłatna – nie odkładaj jej. Jeśli karta jest starsza i nie obsługuje LTE, wymień ją w salonie Plusa lub Polsat Box bez opłat. Numer pozostaje ten sam. Nie tracisz żadnych danych ani kontaktów – karta to tylko „klucz” do sieci, nie nośnik danych.
- Masz urządzenie M2M lub alarm na kartę SIM Plusa? Terminale płatnicze, alarmy, liczniki zdalnego odczytu, bramki GPS w samochodach – jeśli korzystają z karty SIM Plusa w technologii 3G, wymagają osobnego sprawdzenia i być może wymiany modemu. Skontaktuj się z dostawcą urządzenia przed grudniem 2026 roku, nie po wyłączeniu.
- Jeśli musisz wymienić telefon – masz ponad rok. Grudzień 2026 to dopiero start procesu, nie jego koniec. Wyłączenia będą etapowe i regionalne. Ale lepiej działać z wyprzedzeniem niż trafić na moment, gdy akurat Twój obszar zostaje wyłączony. Tanie smartfony z 4G zaczynają się dziś od ok. 300-400 zł – wystarczą, żeby przejść przez zmianę bez utraty żadnej funkcjonalności.
- Bez rekompensat – tak samo jak w innych sieciach. Operatorzy jasno komunikują: nie będzie żadnych rekompensat za utratę funkcjonalności urządzeń. Konieczność wymiany telefonu to koszt, który spada wyłącznie na użytkownika. Świadomość tego faktu i działanie z wyprzedzeniem to jedyny skuteczny bufor.
