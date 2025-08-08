Jedni płacą 19 zł, inni 169 zł za tę samą trasę. Oto sekret tanich biletów kolejowych
Wyobraź sobie: dwie osoby jadą z Warszawy do Krakowa tego samego dnia, tym samym pociągiem, w tej samej klasie. Jedna płaci 19 złotych, druga 169 złotych. To nie błąd – to efekt systemu dynamicznych cen PKP Intercity, który może drastycznie zmienić koszty twojej podróży.
Kiedy bilet kosztuje grosze, a kiedy fortunę
System dynamicznych cen w PKP Intercity działa od maja 2022 roku we wszystkich kategoriach pociągów – od najtańszych TLK po luksusowe Pendolino. Cena biletu zależy od dwóch głównych czynników: obłożenia konkretnego pociągu i czasu do odjazdu.
Przewoźnik oferuje pięć progów promocyjnych: Super Promo (największe zniżki), Promo Plus, Promo 30 (30% taniej), Promo 20 (20% taniej) i Promo 10 (10% taniej). Im mniej chętnych na dany kurs i im bardziej nietypowa godzina, tym większa szansa na najtańszy bilet.
Jak podaje PKP Intercity, najniższe ceny na popularnych trasach mogą zaczynać się od 19 złotych za przejazd pociągiem IC z Warszawy do Krakowa czy 14 złotych do Lublina. To oznacza oszczędności nawet do 80% w porównaniu z cenami bazowymi.
Prawdziwe historie pasażerów
Marcin z Gdańska regularnie jeździ służbowo do Warszawy. „Kiedyś płaciłem zawsze tyle samo – około 70 złotych. Teraz, gdy muszę jechać w środę rano, płacę czasem 25 złotych za ten sam przejazd. W piątki wieczorem to już może być 65 złotych” – opowiada.
Anna ze Szczecina odkryła, że podróżowanie w pierwszej klasie czasem kosztuje mniej niż druga klasa. „Sprawdzam zawsze oba warianty. Ostatnio pierwsza klasa do Wrocławia kosztowała 45 złotych, a druga 52 złote. Pojechałam wygodniej i taniej” – śmieje się.
Dlaczego jeden pociąg może kosztować trzy razy więcej niż drugi
Sekret tkwi w algorytmie zarządzającym cenami. System analizuje historyczne dane o popularności poszczególnych kursów i na tej podstawie przewiduje zapotrzebowanie. Pociąg o 6 rano w środę ma mniejsze szanse na wypełnienie niż ten sam kurs w piątek o 17.
Dodatkowo system reaguje w czasie rzeczywistym na sprzedaż biletów. Jeśli nagle wzrośnie zainteresowanie konkretnym kursem, algorytm automatycznie podnosi ceny dla kolejnych kupujących.
Jak pokazują dane PKP Intercity, wprowadzenie systemu zwiększyło frekwencję w niektórych okresach o nawet 40% w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Pasażerowie chętniej wybierają kursy w nietypowych godzinach, gdy mogą znacznie zaoszczędzić.
Co to oznacza dla twojego portfela
System dynamicznych cen to podwójnie ostrze. Z jednej strony możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na każdej podróży, z drugiej – spontaniczne wyjazdy mogą kosztować znacznie więcej niż kiedyś.
Największe oszczędności czekają na tych, którzy potrafią planować z wyprzedzeniem i są elastyczni co do godzin podróży. Studenci mogą być szczególnymi beneficjentami – z ulgą studencką bilet Super Promo z Krakowa do Warszawy może kosztować nawet 9,50 złotych.
Z drugiej strony, osoby podróżujące służbowo w stałych terminach mogą odczuć wzrost kosztów. Popularne kursy w godzinach szczytu często osiągają ceny bazowe, a czasem nawet je przekraczają.
Jak kupować bilety, żeby nie przepłacać
Planuj z wyprzedzeniem, ale nie za bardzo. Wbrew intuicji, najwcześniejszy zakup nie zawsze oznacza najniższą cenę. System uwalnia tanie bilety w różnych momentach – czasem na tydzień przed podróżą, czasem nawet w dniu wyjazdu.
Sprawdzaj różne godziny tego samego dnia. Różnica między kursem o 8 rano a tym o 10 może wynosić kilkadziesiąt złotych. Jeśli możesz, wybierz mniej popularną godzinę.
Porównuj pierwszą i drugą klasę. Często pierwsza klasa w mniej obłożonym pociągu może być tańsza niż druga klasa w popularnym kursie. To paradoks, ale może przynieść znaczne oszczędności.
Używaj aplikacji mobilnej PKP Intercity. Pozwala szybko porównać ceny różnych kursów i łatwo znaleźć najkorzystniejszą opcję.
Bądź elastyczny z datami. Jeśli nie musisz jechać w konkretnym dniu, sprawdź ceny na sąsiednie dni. Różnica między wyjazdem w czwartek a w piątek może być dramatyczna.
Kiedy system może cię rozczarować
Dynamiczne ceny nie zawsze oznaczają oszczędności. W okresach wzmożonego ruchu – długie weekendy, święta, wakacje – większość biletów może być w najwyższych progach cenowych. W takich momentach lepiej rozważyć alternatywne środki transportu.
Problem pojawia się też przy rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem na popularne trasy. Bilet z Warszawy do Zakopanego kupowany dzień przed wyjazdem w sezonie może kosztować nawet dwukrotnie więcej niż cena bazowa sprzed wprowadzenia systemu.
Przyszłość dynamicznych cen na kolei
PKP Intercity zapewnia, że w 2025 roku nie planuje podwyżek cen bazowych. Zmiany mają dotyczyć tylko sposobu zarządzania promocjami. To dobra wiadomość dla pasażerów – system będzie się rozwijał w kierunku większej elastyczności, nie wyższych cen.
Warto też pamiętać, że podobne rozwiązania stosują już koleje w Niemczech, Francji czy Włoszech. To światowy trend, który ostatecznie może uczynić podróże kolejowe bardziej dostępne dla różnych grup pasażerów.
Co robić, gdy ceny są za wysokie
Jeśli wszystkie bilety na twój termin są drogie, sprawdź alternatywne trasy z przesiadkami. Czasem podróż z jedną przesiadką może być znacznie tańsza niż bezpośrednie połączenie.
Rozważ też podróż pociągami regionalnymi na krótszych odcinkach. Na niektórych trasach może to być tańsza opcja, choć zwykle oznacza dłuższy czas podróży.
W ostateczności warto śledzić ceny przez kilka dni – system może uwolnić dodatkowe bilety promocyjne, jeśli przewidywane obłożenie okaże się niższe od oczekiwanego.
Pamiętaj: dynamiczne ceny to gra, w którą możesz wygrać, jeśli znasz zasady. Planowanie, elastyczność i cierpliwość to twoje najlepsze narzędzia do oszczędzania na kolejowych podróżach.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.