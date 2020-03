Jedno z połączeń nadal zawieszone. Za chwilę zniknie kolejny kierunek!

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa i mniejszych zainteresowań podróżnych, LOT podtrzymuje zawieszenie rejsów do Pekinu do 25 kwietnia.

Jak poinformował Michał Czernicki – pełniący obowiązki rzecznika prasowego LOTu, podjęto decyzje o tymczasowej reorganizacji dotychczasowej siatki połączeń.

Pierwotnie lot do Pekinu miał być zawieszony do 8 marca, lecz z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa i niskiego zainteresowania podróżnych, połączenie nie pojawi się w rozkładzie rejsów niemal do końca kwietnia.

Ponadto zostaną wstrzymane loty z Budapesztu do Seulu, zaś rejsy z Warszawy do Mediolanu zostaną okrojone do dwóch w ciągu dnia – wcześniej LOT wykonywał trzy kursy dziennie przez siedem dni w tygodniu.