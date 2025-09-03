Jesieniary łączcie się! Moc ofert jesiennych w Lidlu. Będą tłumy
Wrzesień otwiera sezon, na który czekają miłośnicy jesiennej atmosfery. To czas, gdy nie tylko zamieniamy letnie ubrania na ciepłe swetry i sięgamy po pierwszą pumpkin spice latte, ale także chętniej odświeżamy wnętrza. Lidl Polska przygotował specjalną ofertę, która od 4 września dostępna będzie w sklepach i online na lidl.pl. Wśród propozycji znalazły przedmioty, które wprowadzą do mieszkań przytulny klimat.
Pościele w jesiennych wzorach
Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja pościeli Livarno home. Wersje z mikrowłókna satynowego można kupić 10 zł taniej. Zestaw w rozmiarze 140 × 200 cm z poszewką na poduszkę kosztuje 24,99 zł (wcześniej 34,99 zł), a komplet w rozmiarze 160 × 200 cm z dwiema poszewkami dostępny jest za 27,99 zł (wcześniej 37,99 zł). Największy rozmiar 220 × 200 cm wraz z dwoma poszewkami to koszt 37,99 zł (wcześniej 47,99 zł). Pościel wyróżnia się eleganckim połyskiem i praktycznym zamkiem błyskawicznym.
W ofercie znalazły się również zestawy z bawełny satynowej w jesienne printy. Zestaw 140 × 200 cm kosztuje 69,99 zł (wcześniej 79,99 zł), komplet 160 × 200 cm z dwiema poszewkami – 79,99 zł (wcześniej 89,99 zł), a największy rozmiar 220 × 200 cm z dwiema poszewkami dostępny jest za 89,99 zł (wcześniej 99,99 zł). Pościele wykonane w 100% z bawełny wyróżniają się wyraźnym, trwałym nadrukiem.
Kołdry i poduszki dla komfortu snu
Jesienna kolekcja obejmuje także praktyczne kołdry całoroczne Livarno home. Dwuwarstwowy model z systemem zatrzasków można kupić 30 zł taniej, już od 79,99 zł (wcześniej 109,99 zł). Dzięki możliwości odpięcia jednej warstwy produkt sprawdza się zarówno latem, jak i zimą.
Oferta obejmuje również poduszki Livarno home w rozmiarze 40 × 40 cm za 14,99 zł oraz 70 × 80 cm za 29,99 zł. Regulacja wypełnienia pozwala dopasować wysokość do własnych potrzeb, a pikowanie gwarantuje stabilność i wygodę. Warto zwrócić też uwagę na prześcieradła z gumką Livarno home – przy zakupie w aplikacji Lidl Plus drugi tańszy produkt można otrzymać 40% taniej.
Dekoracje i tekstylia w jesiennym klimacie
Lidl przygotował również szeroki wybór dodatków. W sklepach i online pojawią się krasnale Livarno home z teleskopowymi nogami (29,99 zł/szt.) oraz poszewki dwustronne 40 × 40 cm w cenie 9,99 zł/szt. Jesienną atmosferę dopełnią miękkie koce bouclé (34,99 zł/szt.) i zestawy dwóch poduszek dekoracyjnych w kształcie dyni za 39,99 zł.
Wśród ozdób do salonu i kuchni znajdziemy dekoracje jesienne z terakoty w cenie 14,99 zł/szt., a także mini krasnale, dynie czy grzyby Livarno home od 9,99 zł. Dopełnieniem aranżacji mogą być świece zapachowe – w szkle za 17,99 zł lub z trzema nutami zapachowymi i efektem trzasku za 19,99 zł. W ofercie znalazły się też dynie LED i szklane grzyby LED wykonane z wysokogatunkowego szkła (24,99 zł/szt.).
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli chcesz przygotować dom na długie jesienne wieczory, Lidl daje możliwość zrobienia tego w przystępnej cenie. Pościele i kołdry pozwolą cieszyć się ciepłem i wygodą, a dekoracje – od świec po dynie LED – nadadzą wnętrzom charakteru. Promocje dostępne są od 4 września, więc to dobry moment, by stworzyć przytulny kącik na nowy sezon.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.