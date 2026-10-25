Jesienny hit, który smakuje jak z drogiej kawiarni. Sekretny składnik zmienia wszystko!
Kremowa, aromatyczna, pachnąca cynamonem i jesienią. Pumpkin Spice Latte podbiła serca miłośników kawy na całym świecie, ale mało kto wie, że jej wyjątkowo pyszną wersję można przygotować w domu w zaledwie kilka minut. Wystarczy kawa, mleko, odrobina dyni i przyprawy korzenne. Jest jednak jeden sekretny składnik, który nadaje napojowi niezwykłą głębię smaku. Kiedy raz go dodasz, zwykła kawa z dynią może już nie wystarczyć.
Pumpkin Spice Latte. Jesienna kawa, która stała się prawdziwym hitem
Jesienią trudno o bardziej charakterystyczny napój niż Pumpkin Spice Latte. To połączenie intensywnego espresso, aksamitnego mleka, słodkiej dyni i rozgrzewających przypraw.
Popularność tej kawy nie jest przypadkowa. Cynamon, imbir, gałka muszkatołowa i goździki tworzą aromat kojarzący się z domowymi wypiekami, szarlotką i chłodnymi wieczorami.
Choć Pumpkin Spice Latte kojarzy się przede wszystkim z kawiarniami, jej przygotowanie w domu jest zaskakująco proste.
Co więcej, domowa wersja pozwala samodzielnie zdecydować o ilości cukru, intensywności kawy i proporcjach przypraw.
Najważniejsze jest jednak odpowiednie połączenie składników. To ono sprawia, że napój staje się gęsty, kremowy i wyjątkowo aromatyczny.
Sekretny składnik Pumpkin Spice Latte. Wystarczy odrobina
W mojej wersji tego jesiennego przysmaku pojawia się jeden nieoczywisty dodatek: szczypta soli morskiej.
Brzmi zaskakująco? Właśnie ten drobiazg potrafi zrobić ogromną różnicę.
Sól w niewielkiej ilości podkreśla słodycz dyni, karmelowe nuty syropu klonowego i aromat przypraw korzennych. Może również złagodzić odczuwaną gorycz kawy.
Nie chodzi o to, aby napój stał się słony. Wystarczy dosłownie kilka kryształków, których nie da się wyraźnie wyczuć, ale które pomagają wydobyć pełniejszy smak pozostałych składników.
To prosty trik kulinarny, który można wykorzystać również w gorącej czekoladzie czy deserach karmelowych.
Pumpkin Spice Latte – składniki na dwie duże porcje
Do przygotowania napoju potrzebujesz:
- 300 ml mleka krowiego lub napoju roślinnego
- 100 ml mocnej kawy albo 2 podwójne espresso
- 4 łyżki purée z pieczonej dyni
- 2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu
- 1/2 łyżeczki cynamonu
- 1/4 łyżeczki mielonego imbiru
- szczyptę gałki muszkatołowej
- maleńką szczyptę mielonych goździków
- 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
- kilka kryształków soli morskiej – sekretny składnik
Opcjonalnie można przygotować bitą śmietanę do dekoracji oraz dodatkowy cynamon do posypania.
Jak zrobić Pumpkin Spice Latte? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj dynię.
Najlepiej sprawdzi się dynia hokkaido lub piżmowa. Pokrój ją na kawałki i piecz w temperaturze 190°C przez około 25–35 minut, aż stanie się miękka. Następnie zblenduj na gładkie purée.
Jeżeli masz już gotowe purée z dyni, możesz od razu przejść do kolejnego etapu.
Krok 2. Podgrzej mleko z dynią.
Do niewielkiego rondelka wlej mleko, dodaj purée z dyni, syrop klonowy, cynamon, imbir, gałkę muszkatołową i goździki.
Podgrzewaj na małym ogniu przez około 3–4 minuty, cały czas mieszając. Mieszanka powinna być gorąca, ale nie musi się gotować.
Krok 3. Dodaj sekretny składnik.
Wsyp kilka kryształków soli morskiej i dodaj ekstrakt waniliowy.
Dokładnie wymieszaj. Sól powinna całkowicie się rozpuścić.
Krok 4. Spień mleko.
Zdejmij rondelek z ognia i spień mieszankę ręcznym spieniaczem lub blenderem. Dzięki temu kawa będzie miała delikatną, aksamitną konsystencję.
Krok 5. Połącz z espresso.
Do dwóch wysokich kubków wlej świeżo zaparzoną kawę, a następnie powoli dodaj gorące mleko dyniowe.
Na wierzchu ułóż piankę. Jeśli lubisz bardziej deserową wersję, udekoruj napój bitą śmietaną i oprósz cynamonem.
Trzy błędy, przez które domowa Pumpkin Spice Latte nie smakuje jak z kawiarni
Pierwszym błędem jest dodawanie zbyt dużej ilości dyni. Choć to ona nadaje napojowi charakter, nadmiar purée może sprawić, że kawa stanie się zbyt gęsta i będzie przypominała zupę.
Drugi błąd to przesadzenie z przyprawami. Szczególnie ostrożnie należy dozować goździki i gałkę muszkatołową, ponieważ mają intensywny aromat.
Trzeci problem to niewłaściwe podgrzewanie mleka. Zbyt wysoka temperatura może pogorszyć smak i utrudnić uzyskanie delikatnej pianki.
Najlepszy efekt daje stopniowe podgrzewanie i dokładne wymieszanie wszystkich składników.
Jesienna kawa, którą przygotujesz za ułamek ceny kawiarnianej
Domowa Pumpkin Spice Latte ma jeszcze jedną zaletę: nie wymaga kupowania gotowych, słodkich syropów dyniowych.
Wystarczy niewielka ilość upieczonej dyni, którą można wcześniej przygotować i przechowywać w lodówce przez kilka dni.
Resztę purée można wykorzystać do owsianki, naleśników, ciasta dyniowego albo kolejnej porcji kawy.
Największy sekret tego przepisu tkwi w równowadze smaków. Słodka dynia, korzenne przyprawy, mocne espresso i maleńka szczypta soli tworzą połączenie, do którego chce się wracać przez całą jesień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.