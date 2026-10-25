Od poniedziałku wyłączenia prądu w Warszawie. Nawet 12 godzin prac. Sprawdź ulice i godziny
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Od poniedziałku, 26 października, Stoen Operator będzie prowadzić prace modernizacyjne i remontowe sieci. Wyłączenia zaplanowano między innymi na Targówku, Mokotowie, Wilanowie i Bemowie. W niektórych lokalizacjach prace mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Publikujemy harmonogram i adresy objęte zapowiedziami operatora.
Wyłączenia prądu w Warszawie od 26 października. Stoen podał harmonogram
Nowy tydzień przyniesie kolejne planowane prace przy warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Stoen Operator zapowiedział modernizację infrastruktury, wymianę elementów sieci oraz przebudowę wybranych odcinków linii energetycznych.
W związku z pracami konieczne będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Ograniczenia dotyczą konkretnych ulic i numerów budynków. Nie oznaczają wyłączenia prądu w całych dzielnicach ani zagrożenia rozległym blackoutem.
Mieszkańcy powinni jednak wcześniej sprawdzić harmonogram, szczególnie jeśli pracują zdalnie, korzystają z urządzeń medycznych wymagających zasilania lub mają w domach instalacje zależne od energii elektrycznej.
Poniedziałek, 26 października. Wyłączenie prądu na Targówku
Pierwsze planowane wyłączenie w nadchodzącym tygodniu dotyczy ulicy Ludwika Kondratowicza.
Godziny: 9:00–11:00
- ul. Ludwika Kondratowicza 29A
Powodem wyłączenia jest modernizacja sieci niskiego napięcia 0,4 kV.
Prace mają potrwać około dwóch godzin.
Wtorek, 27 października. Przerwy w dostawie prądu na Wilanowie i Mokotowie
We wtorek zaplanowano prace w dwóch częściach Warszawy.
Wilanów – godziny 7:30–17:00
Wyłączenia mogą dotyczyć następujących adresów:
- ul. Bruzdowa 20–20A, 22C, 25A
- ul. Grabalówki 1A–1E, 3–4A
- ul. Syta 1J
Prace obejmują przebudowę linii napowietrznej na kablową.
Okno prac wynosi dziewięć i pół godziny.
Mokotów – godziny 8:00–20:00
- ul. Olkuska 6–7
- ul. Puławska 86, 99–99A
- ul. Ursynowska 8, 10, 12, 14, 16
W tym przypadku operator zaplanował modernizację stacji elektroenergetycznej.
Choć okno prac wynosi 12 godzin, według komunikatu podczas przełączeń przewidziano dwie przerwy w dostawie energii trwające po około 30 minut każda.
Środa, 28 października. Bez prądu na Bemowie
W środę prace mają objąć wybrane nieruchomości przy ulicy Sterniczej.
Godziny: 7:30–16:00
- ul. Sternicza 30, 57, 59–59A, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75–75A, 77
Powodem planowanego wyłączenia jest wymiana słupa sieci niskiego napięcia.
Przewidywane okno prac wynosi osiem i pół godziny.
Czwartek, 29 października. Kolejne ulice na liście
W czwartek zaplanowano kilka prac w różnych częściach stolicy.
Godziny 7:30–17:00
- ul. Kanarkowa 1–10, 12–13, 15–20
- ul. Kolibrów 2A–6, 8–15, 17
- ul. Kormoranów 1–2, 4, 6
Powodem jest przebudowa linii energetycznej.
Godziny 7:30–13:30
- ul. Wadowicka 5A–6A, 8–8B, 14, 16, 18, 20, 22
Zaplanowano wymianę przewodów.
Godziny 9:00–11:00
- ul. Ludwika Kondratowicza 29A
Prace związane są z modernizacją sieci niskiego napięcia.
Godziny 9:00–15:00
- ul. Zabraniecka – zakres numerów nieruchomości należy zweryfikować w portalu operatora
W tym miejscu planowana jest rozbudowa sieci.
Piątek, 30 października. Prace na Mokotowie i przy Wadowickiej
W piątek operator przewiduje kolejne prace modernizacyjne.
Godziny 7:00–18:00
- ul. Olkuska 6–7
- ul. Puławska 86, 99–99A
- ul. Ursynowska 8, 10, 12, 14, 16
Podobnie jak we wtorek, podczas modernizacji stacji przewidziano dwie około 30-minutowe przerwy na przełączenia.
Godziny 7:30–13:30
- ul. Wadowicka 5A–6A, 8–8B, 14, 16, 18, 20, 22
Przyczyną wyłączenia jest wymiana przewodów.
Jak przygotować się na wyłączenie prądu?
Nawet kilkugodzinna przerwa w dostawie energii może utrudnić codzienne funkcjonowanie.
Przed planowanym wyłączeniem warto naładować telefon i powerbank, przygotować latarkę oraz zabezpieczyć niezapisane dokumenty na komputerze.
W domach jednorodzinnych należy pamiętać, że brak prądu może zatrzymać pracę nowoczesnego kotła gazowego, pompy ciepła czy elektrycznej bramy wjazdowej.
Podczas wyłączenia warto również ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki, aby jak najdłużej utrzymać niską temperaturę produktów spożywczych.
Osoby korzystające z urządzeń medycznych wymagających stałego zasilania powinny odpowiednio wcześniej zapewnić bezpieczne rozwiązanie awaryjne.
Gdzie sprawdzić aktualne wyłączenia prądu w Warszawie?
Stoen Operator udostępnia specjalny portal, w którym można sprawdzić zarówno planowane przerwy w dostawie energii, jak i bieżące awarie.
Wystarczy podać adres nieruchomości, aby zweryfikować, czy znajduje się ona w obszarze objętym wyłączeniem.
Harmonogram może ulegać zmianom. Prace mogą zakończyć się wcześniej, zostać przesunięte lub odwołane.
Ważne: podane godziny dotyczą planowanych prac. Nie oznaczają, że wszystkie wymienione nieruchomości będą pozbawione prądu przez cały wskazany okres.
Źródła: komunikaty Stoen Operator, harmonogram wyłączeń energii elektrycznej na 26–30 października 2026 roku; miejski portal Warszawa 19115.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.