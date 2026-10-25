Od poniedziałku klienci ruszą do Biedronki. Wszystkie herbaty w promocji 2+1 gratis. Jest jeden warunek
Jesienna pogoda sprzyja gorącym napojom, a Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować miłośników herbaty. Od poniedziałku, 26 października, klienci będą mogli skorzystać z oferty 2+1 gratis na wszystkie herbaty. Promocja obejmuje różne marki, smaki i rodzaje produktów, a kupujący mogą je dowolnie łączyć. Trzeba jednak pamiętać o karcie lojalnościowej oraz dziennym limicie zakupów. Oferta potrwa tylko do soboty, 31 października.
Biedronka rusza z promocją od poniedziałku. Wszystkie herbaty 2+1 gratis
Sieć Biedronka zapowiedziała nową ofertę promocyjną, która rozpocznie się w poniedziałek, 26 października 2026 roku.
Tym razem na specjalnych warunkach będzie można kupić herbaty. Promocja obejmuje wszystkie produkty z tej kategorii i pozwala otrzymać trzeci artykuł bez dodatkowej opłaty.
Zasada jest prosta: klient wybiera trzy opakowania herbaty, a najtańsze z nich otrzymuje gratis.
Co istotne, nie trzeba kupować trzech identycznych produktów. Biedronka wyraźnie zaznacza, że herbaty można dowolnie mieszać.
To oznacza możliwość połączenia w jednym zakupie różnych marek i wariantów smakowych.
Lipton, Remsey i herbaty owocowe. Można mieszać dowolnie
Na grafice promocyjnej Biedronka prezentuje kilka popularnych produktów, w tym herbaty Lipton, Remsey i Herbarium.
Wśród przykładów znalazły się klasyczna czarna herbata Earl Grey, Lipton Yellow Label, herbaty owocowe, rumianek oraz warianty o korzennych aromatach.
Promocja nie ogranicza się jednak do produktów pokazanych na reklamie.
Zgodnie z komunikatem sieci dotyczy wszystkich herbat objętych kategorią promocyjną.
To dobra okazja, aby uzupełnić domowe zapasy przed chłodniejszymi miesiącami, kiedy gorące napoje szczególnie często pojawiają się na stołach.
Jest jeden ważny warunek. Bez karty promocja nie zadziała
Oferta 2+1 gratis jest przeznaczona dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać trzeci produkt bezpłatnie, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub jej odpowiednika w aplikacji Biedronki.
Bez identyfikacji w programie lojalnościowym rabat może nie zostać naliczony.
Warto również zwrócić uwagę na sposób rozliczenia promocji.
Gratis otrzymuje się najtańszy produkt spośród trzech wybranych herbat.
Jeżeli klient wybierze trzy produkty w różnych cenach, bezpłatny będzie ten o najniższej wartości.
Dlatego największą korzyść procentową można uzyskać, wybierając trzy herbaty w podobnej cenie.
Biedronka wprowadza limit. Nie można kupować bez ograniczeń
Promocja została objęta dziennym limitem zakupów.
Zgodnie z informacją przedstawioną na grafice reklamowej wynosi on sześć opakowań herbaty na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość otrzymania maksymalnie dwóch produktów gratis dziennie.
Przykładowo, kupując sześć opakowań herbaty w ramach promocji, klient zapłaci za cztery, a dwa najtańsze otrzyma bezpłatnie.
Przy zakupie produktów o jednakowej cenie odpowiada to rabatowi wynoszącemu około 33 procent.
Jeśli ceny wybranych herbat będą różne, rzeczywista wysokość oszczędności również będzie inna.
Do kiedy obowiązuje promocja na herbaty w Biedronce?
Oferta rozpocznie się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to sześć dni, podczas których klienci będą mogli skorzystać z promocji na zasadach określonych przez sieć.
Dostępność poszczególnych marek i wariantów herbat może różnić się w zależności od sklepu.
Przed zakupami warto również sprawdzić aktualne warunki promocji w aplikacji lub regulaminie oferty.
Najważniejsze zasady promocji w Biedronce:
- Termin: od 26 do 31 października 2026 roku.
- Oferta: wszystkie herbaty 2+1 gratis.
- Możliwość dowolnego mieszania produktów.
- Najtańsza herbata z trzech jest gratis.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit dzienny: sześć opakowań, maksymalnie dwa gratisy na kartę.
Dla osób regularnie kupujących herbatę może to być okazja do uzupełnienia zapasów na jesień i zimę. Warto jednak pamiętać, że największą oszczędność daje przemyślany wybór produktów, a nie samo zwiększanie liczby zakupionych opakowań.
Źródło: materiały promocyjne sieci Biedronka, oferta na 26–31 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.