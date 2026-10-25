Usłyszysz taki dźwięk syreny? Trwa trzy minuty. Rząd wyjaśnia, co oznacza
Trzy minuty mogą zdecydować o tym, czy prawidłowo rozpoznasz sygnał ostrzegawczy. W Polsce obowiązują dwa charakterystyczne dźwięki syren alarmowych. Jeden oznacza ogłoszenie alarmu, drugi jego odwołanie. Oba trwają dokładnie tyle samo, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak odróżnić te sygnały i co zrobić, gdy rozlegną się w naszej okolicy. Warto znać tę różnicę, zanim pojawi się rzeczywiste zagrożenie.
Syreny alarmowe w Polsce. Dwa dźwięki, które każdy powinien rozpoznawać
System alarmowania i ostrzegania ludności ma umożliwiać szybkie przekazywanie informacji o zagrożeniach. W Polsce wykorzystywane są między innymi syreny alarmowe, komunikaty głosowe, wiadomości SMS wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz informacje publikowane przez odpowiednie służby.
Dźwięk syreny jest jednym z najbardziej charakterystycznych sposobów ostrzegania mieszkańców.
Może być słyszalny na dużym obszarze, również tam, gdzie nie wszyscy korzystają z telefonów komórkowych czy internetu.
Nie każdy jednak wie, że znaczenie sygnału zależy od sposobu jego nadawania.
Najważniejsza różnica dotyczy tego, czy dźwięk jest modulowany, czy jednostajny.
Oba sygnały trwają trzy minuty, ale przekazują zupełnie inne informacje.
Trzy minuty modulowanego dźwięku. To sygnał ogłoszenia alarmu
Zgodnie z obowiązującymi zasadami alarmowania ludności ogłoszenie alarmu następuje poprzez nadanie modulowanego dźwięku syreny trwającego trzy minuty.
Modulowany oznacza, że dźwięk zmienia swoją wysokość lub natężenie w charakterystyczny, falujący sposób.
Można go rozpoznać po naprzemiennym narastaniu i opadaniu tonu.
To właśnie ten sygnał informuje o ogłoszeniu alarmu.
Nie oznacza on jednak automatycznie, że doszło do ataku z powietrza. Rodzaj zagrożenia powinien zostać wskazany w dodatkowych komunikatach właściwych służb.
Po usłyszeniu takiego dźwięku należy zachować spokój, sprawdzić oficjalne informacje i zastosować się do przekazywanych poleceń.
Jeśli komunikaty nakazują schronienie się, trzeba udać się do wskazanego bezpiecznego miejsca lub postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnego zagrożenia.
Ważne: trzy minuty to czas trwania sygnału alarmowego, a nie czas wyznaczony na dotarcie do schronienia.
Trzy minuty jednostajnego dźwięku. To zupełnie inny komunikat
Drugi sygnał jest równie ważny, choć jego znaczenie bywa mylone z pierwszym.
Odwołanie alarmu ogłasza się za pomocą ciągłego, jednostajnego dźwięku syreny trwającego trzy minuty.
W przeciwieństwie do sygnału modulowanego jego ton nie zmienia się w charakterystyczny, falujący sposób.
Oznacza to formalne odwołanie alarmu.
Nie należy jednak zakładać, że sam dźwięk daje gwarancję bezpieczeństwa we wszystkich miejscach.
Jeżeli służby przekazały dodatkowe ograniczenia, nakaz pozostania w budynku albo ostrzeżenia dotyczące konkretnego terenu, trzeba nadal ich przestrzegać.
W przypadku wątpliwości należy sprawdzić aktualne komunikaty odpowiednich instytucji.
Jak odróżnić oba sygnały? Najważniejsza zasada
Zapamiętanie różnicy nie jest trudne.
Dźwięk modulowany, falujący przez trzy minuty – ogłoszenie alarmu.
Dźwięk ciągły, jednostajny przez trzy minuty – odwołanie alarmu.
To podstawowa informacja, którą warto przekazać również dzieciom i starszym członkom rodziny.
Znajomość sygnałów może pomóc uniknąć pomyłek w sytuacji stresowej, gdy liczy się szybkie zrozumienie komunikatów.
Co zrobić, kiedy w Warszawie rozlegną się syreny?
Mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć syreny zarówno podczas ćwiczeń i testów systemu ostrzegania, jak i w przypadku rzeczywistego zagrożenia.
Po usłyszeniu sygnału warto przede wszystkim ustalić, czy jest to zapowiedziany test, czy alarm wymagający reakcji.
Informacje można sprawdzić na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w oficjalnych komunikatach miasta.
Jeżeli jest to rzeczywisty alarm, należy postępować zgodnie z poleceniami służb.
W zależności od rodzaju zagrożenia może to oznaczać konieczność pozostania w budynku, przejścia do bezpieczniejszego pomieszczenia, zamknięcia okien albo opuszczenia określonego obszaru.
Nie należy samodzielnie zakładać, że każdy alarm oznacza konieczność natychmiastowej ewakuacji.
Syreny mogą być uruchamiane także podczas ćwiczeń
W Polsce systemy alarmowe są okresowo sprawdzane.
Syreny bywają również uruchamiane podczas uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne.
W takich sytuacjach samorządy i właściwe służby zazwyczaj wcześniej informują mieszkańców o planowanym użyciu systemu.
Jeżeli jednak słyszymy syrenę, a nie mamy pewności, czy trwa test, należy sprawdzić oficjalne komunikaty, zamiast z góry zakładać, że to ćwiczenia.
Nie tylko syreny. Rząd wykorzystuje również inne sposoby ostrzegania
System ostrzegania ludności nie opiera się wyłącznie na sygnałach dźwiękowych.
W przypadku zagrożenia mieszkańcy mogą otrzymywać Alerty RCB na telefony komórkowe.
Informacje mogą być również przekazywane za pośrednictwem radia, telewizji, stron internetowych urzędów oraz komunikatów służb ratowniczych.
Warto pamiętać, że syrena przede wszystkim zwraca uwagę na alarm. Szczegóły dotyczące rodzaju zagrożenia i zalecanego zachowania powinny pochodzić z oficjalnych komunikatów.
Dlatego w domowym zestawie kryzysowym zaleca się posiadanie radia zasilanego bateriami lub innym niezależnym źródłem energii.
Może ono umożliwić odbieranie informacji nawet wtedy, gdy zabraknie prądu lub wystąpią problemy z internetem.
Rząd przypomina: znajomość sygnałów alarmowych to element przygotowania na kryzys
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zachęca mieszkańców do wcześniejszego zapoznania się z zasadami alarmowania i ostrzegania.
Wiedza ta może przydać się w różnych sytuacjach kryzysowych, nie tylko związanych z zagrożeniami militarnymi.
Najważniejsze jest rozpoznanie sygnału, sprawdzenie oficjalnych informacji i zastosowanie się do instrukcji odpowiednich służb.
Warto zapamiętać prostą różnicę: trzy minuty falującego dźwięku oznaczają ogłoszenie alarmu, a trzy minuty jednostajnego dźwięku – jego odwołanie.
To niewielka ilość informacji, która w sytuacji rzeczywistego zagrożenia może mieć bardzo duże znaczenie.
Źródła: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, rządowy „Poradnik bezpieczeństwa”, przepisy dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.