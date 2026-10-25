Rząd ostrzega Polaków przed ewakuacją. Tej jednej rzeczy nie wolno oddawać obcym. Jest oficjalna instrukcja
Rząd opublikował szczegółowe zalecenia dotyczące postępowania podczas sytuacji kryzysowych i ewakuacji. W oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” znalazły się wskazówki, które mogą mieć ogromne znaczenie w przypadku konieczności nagłego opuszczenia domu. Jedna z nich dotyczy dokumentów tożsamości i osób oferujących pomoc w transporcie. Władze radzą również, aby wcześniej przygotować plecak ewakuacyjny, zapasy żywności i wody oraz rodzinny plan działania. Co dokładnie powinni wiedzieć mieszkańcy?
Rząd wydał instrukcję dotyczącą ewakuacji. Wskazał, czego nie robić
Nagłe opuszczenie domu może być konieczne w wielu sytuacjach. Powodem ewakuacji może być pożar, powódź, skażenie chemiczne, awaria infrastruktury lub inne bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
W takich okolicznościach mieszkańcy często muszą podejmować decyzje pod presją czasu. Dlatego rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zawiera nie tylko listę przedmiotów, które warto przygotować, lecz także konkretne zasady postępowania.
Jedno z ostrzeżeń dotyczy korzystania z pomocy nieznajomych osób podczas przemieszczania się.
Rząd zaleca, aby nie przekazywać dokumentów osobom oferującym pomoc lub transport.
Dokumenty tożsamości są potrzebne do identyfikacji i załatwiania formalności, dlatego należy chronić je przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.
Jeżeli ktoś korzysta z transportu oferowanego przez inną osobę, powinien dodatkowo przekazać bliskim numer rejestracyjny pojazdu oraz informację o swoim aktualnym miejscu pobytu.
To prosta zasada bezpieczeństwa, która może mieć szczególne znaczenie w sytuacji chaosu i utrudnionej komunikacji.
Co zrobić, gdy służby ogłoszą ewakuację?
W oficjalnych zaleceniach wskazano, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie należy zwlekać z opuszczeniem niebezpiecznego miejsca.
Jeśli ewakuację zarządzą odpowiednie władze lub służby ratownicze, trzeba stosować się do przekazywanych poleceń.
Przed wyjściem z domu, o ile pozwalają na to warunki i nie powoduje to opóźnienia zagrażającego bezpieczeństwu, należy zabezpieczyć mieszkanie.
Rząd zaleca zamknięcie okien, odcięcie dopływu wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych oraz wygaszenie źródeł ognia.
Należy również ubrać się odpowiednio do pogody, zabrać przygotowany plecak ewakuacyjny i poinformować bliskich o miejscu, do którego się udajemy.
Szczególnie ważne jest sprawdzenie, czy dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekunów oraz istotne informacje medyczne.
W miarę możliwości warto upewnić się, że sąsiedzi wiedzą o zagrożeniu, i pomóc osobom, które mogą mieć trudności z samodzielną ewakuacją.
Plecak ewakuacyjny dla każdego domownika. Rząd podaje listę
Jednym z najważniejszych zaleceń jest wcześniejsze skompletowanie plecaka ewakuacyjnego.
Nie powinien być to przypadkowy bagaż pakowany dopiero w chwili ogłoszenia alarmu. Jego zadaniem jest umożliwienie szybkiego zabrania rzeczy potrzebnych podczas opuszczania domu.
W rządowym poradniku wymieniono między innymi:
- Wodę butelkowaną oraz środki do jej uzdatniania.
- Apteczkę, leki przyjmowane na stałe i środki higieniczne.
- Dokumenty, ich kopie oraz gotówkę w różnych nominałach.
- Latarkę, radio bateryjne lub na korbkę.
- Naładowany telefon, powerbank i odpowiednie przewody.
- Żywność gotową do spożycia, np. bakalie i batony energetyczne.
- Odzież przeciwdeszczową, ciepłe ubranie, śpiwór i folię termiczną.
- Papierową mapę okolicy i podstawowe wyposażenie podręczne.
Co ważne, rząd zaleca przygotowanie plecaka dla każdego domownika, również dla dzieci. Jego ciężar i zawartość powinny być dostosowane do możliwości konkretnej osoby.
Wśród przedmiotów wymieniono także ważną rzecz osobistą, np. fotografię lub rodzinną pamiątkę.
Zapasy na 72 godziny. Ile wody powinna przygotować rodzina?
Ewakuacja to nie jedyna sytuacja, na którą warto się przygotować. W przypadku rozległej awarii energetycznej lub przerwy w dostawie wody bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostanie w domu.
Dlatego rząd zaleca przygotowanie domowych zapasów na minimum trzy dni.
Szczególnie istotna jest woda. W „Poradniku bezpieczeństwa” wskazano minimum trzy litry na osobę na dobę.
Oznacza to, że jedna osoba powinna dysponować co najmniej dziewięcioma litrami wody na trzy dni.
Dla czteroosobowej rodziny minimalny zapas wynosi 36 litrów.
W domu warto przechowywać również żywność niewymagającą chłodzenia, podstawowe leki, środki higieniczne, latarki, baterie i gotówkę.
Zapasów nie trzeba kupować jednorazowo. Można stopniowo je gromadzić, regularnie zużywać i uzupełniać.
Masz dzieci lub zwierzęta? O tym również trzeba pamiętać
Rodzinny plan ewakuacji powinien uwzględniać potrzeby wszystkich domowników.
W przypadku dzieci szczególnie ważne jest przygotowanie danych kontaktowych rodziców lub opiekunów. Warto też ustalić wcześniej, gdzie rodzina spotka się w razie rozdzielenia.
Rząd zaleca wyznaczenie miejsc spotkań zarówno w najbliższej okolicy, jak i poza miejscowością zamieszkania.
Osobnego przygotowania wymagają zwierzęta domowe.
Warto wcześniej zgromadzić transporter, karmę, wodę, leki oraz dokumentację weterynaryjną.
Jeżeli ewakuacja zwierząt nie jest możliwa, należy zadbać o ich zabezpieczenie i poinformować odpowiednie służby o pozostawionych zwierzętach. Nie należy jednak narażać własnego życia, próbując wracać do niebezpiecznego budynku.
Czy podczas ewakuacji można jechać własnym samochodem?
Nie zawsze będzie to najlepsze rozwiązanie.
Rząd zaleca korzystanie ze zorganizowanego transportu lub przemieszczanie się pieszo do wskazanego miejsca, zgodnie z instrukcjami służb.
Osoby korzystające z własnego samochodu muszą pamiętać, aby nie blokować dróg ewakuacyjnych.
Podczas większego zagrożenia ulice mogą być potrzebne pojazdom ratowniczym, straży pożarnej, policji i innym służbom.
Dlatego decyzję o sposobie przemieszczania należy dostosować do aktualnych komunikatów, a nie podejmować wyłącznie na podstawie własnych przypuszczeń.
Skąd dowiedzieć się o ewakuacji? Rząd wskazuje oficjalne źródła
Informacje o zagrożeniu i ewentualnej ewakuacji mogą być przekazywane za pośrednictwem Alertów RCB, Regionalnego Systemu Ostrzegania, stron rządowych, mediów oraz komunikatów odpowiednich służb.
W przypadku rzeczywistego zagrożenia należy kierować się przede wszystkim aktualnymi instrukcjami.
Nie każda sytuacja kryzysowa wymaga ewakuacji. Czasami zalecane może być pozostanie w budynku, zamknięcie okien i zabezpieczenie pomieszczeń.
Samo opublikowanie rządowego poradnika nie oznacza, że ogłoszono ewakuację ani że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Dokument ma charakter prewencyjny i pomaga przygotować się na różne możliwe zdarzenia.
Najważniejsze jest wcześniejsze ustalenie rodzinnego planu, przygotowanie niezbędnego wyposażenia oraz znajomość zasad postępowania.
W sytuacji, gdy liczy się każda minuta, takie przygotowanie może ułatwić bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.