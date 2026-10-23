Jesienny hit z piekarnika! Wystarczy kilka składników, a po przekrojeniu wszyscy chcą dokładkę
Złociste, chrupiące ciasto francuskie, aromatyczna gruszka, odrobina miodu i gorący, rozpływający się camembert. Ten jesienny przepis wygląda jak danie z dobrej restauracji, choć jego przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut. To idealna przekąska na chłodny wieczór, spotkanie ze znajomymi albo rodzinny weekend. Najlepszy moment następuje po przekrojeniu — ze środka wypływa kremowy ser.
Jesienny przysmak, który zachwyca już po pierwszym kęsie
Jesień to czas, kiedy szczególnie chętnie sięgamy po ciepłe, aromatyczne potrawy. W kuchni królują jabłka, gruszki, orzechy, cynamon i miód.
Nie trzeba jednak piec kolejnej szarlotki, żeby wykorzystać sezonowe składniki.
Połączenie słodkiej gruszki z wyrazistym serem camembert daje niezwykle ciekawy efekt. Jeśli dodatkowo zawiniemy całość w ciasto francuskie i upieczemy na złoty kolor, powstanie przekąska, która może stać się gwiazdą jesiennego stołu.
To również świetny pomysł na efektowny film kulinarny. Rozcinanie chrupiącego ciasta i widok płynnego sera sprawiają, że danie doskonale prezentuje się na nagraniach.
Składniki na jesienny camembert w cieście francuskim
Do przygotowania przekąski dla 2–4 osób potrzebne będą:
- 1 opakowanie ciasta francuskiego (około 275 g),
- 1 cały ser camembert (około 120–150 g),
- 1 dojrzała, ale jędrna gruszka,
- 1–2 łyżeczki miodu,
- garść orzechów włoskich,
- 1 jajko do posmarowania ciasta,
- szczypta cynamonu,
- kilka listków świeżego tymianku lub rozmarynu (opcjonalnie).
Najlepiej sprawdzi się gruszka, która nie jest zbyt miękka. Dzięki temu podczas pieczenia zachowa część swojej struktury.
Jak zrobić jesienny hit? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj piekarnik.
Rozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza, grzanie góra–dół. Blachę wyłóż papierem do pieczenia.
Krok 2. Pokrój gruszkę.
Umyj owoc, usuń gniazdo nasienne i pokrój go w cienkie plasterki. Jeśli gruszka jest bardzo soczysta, osusz ją ręcznikiem papierowym.
Krok 3. Przygotuj ciasto.
Rozwiń schłodzone ciasto francuskie na blacie. Na środku ułóż kilka plasterków gruszki i posyp je niewielką ilością posiekanych orzechów.
Krok 4. Dodaj camembert.
Połóż cały ser na gruszkach. Na jego wierzchu ułóż pozostałe plasterki owocu. Polej wszystko miodem, dodaj szczyptę cynamonu i ewentualnie kilka listków tymianku.
Krok 5. Zawiń całość.
Złóż brzegi ciasta do środka, dokładnie zakrywając ser i nadzienie. Dobrze sklej łączenia, żeby roztopiony camembert nie wypłynął podczas pieczenia.
Krok 6. Posmaruj jajkiem.
Przełóż pakunek na blachę łączeniem do dołu. Posmaruj wierzch roztrzepanym jajkiem.
Krok 7. Piecz do złotego koloru.
Wstaw do rozgrzanego piekarnika na około 20–25 minut. Ciasto powinno być wyraźnie złociste i dobrze wypieczone.
Po wyjęciu odczekaj około 3–5 minut przed przekrojeniem.
Sekret tkwi w jednym momencie
Najbardziej efektowna część przygotowania następuje po upieczeniu.
Wystarczy delikatnie przeciąć złocistą skorupkę, aby zobaczyć gorący, kremowy ser.
Słodycz gruszki i miodu przełamuje intensywniejszy smak camemberta, a orzechy nadają całości przyjemnej chrupkości.
To połączenie sprawia, że przekąska smakuje jednocześnie słodko i wytrawnie.
Warto jednak pamiętać, że roztopiony ser może być bardzo gorący.
Jeden trik sprawi, że ciasto będzie bardziej chrupiące
Najczęstszym problemem podczas przygotowywania camemberta w cieście francuskim jest nadmiar wilgoci.
Zbyt soczysta gruszka lub duża ilość miodu mogą sprawić, że spód ciasta pozostanie miękki.
Dlatego warto przestrzegać trzech prostych zasad: dokładnie osuszyć owoce, nie przesadzać z ilością miodu i wkładać ciasto do dobrze rozgrzanego piekarnika.
Można również posypać miejsce pod serem odrobiną drobno posiekanych orzechów. Pomogą one częściowo wchłonąć wilgoć z nadzienia.
Z czym podawać jesienny camembert?
Przekąska najlepiej smakuje na ciepło, niedługo po wyjęciu z piekarnika.
Można podać ją z rukolą, świeżymi winogronami lub prostą sałatką z mieszanych liści.
Jeżeli ktoś lubi bardziej wyraziste smaki, może dodać kilka kropli kremu balsamicznego.
Z kolei miłośnicy słodszych połączeń mogą polać gotowe danie niewielką ilością miodu.
Idealny przepis na chłodny, jesienny wieczór
Największą zaletą tego dania jest prostota. Nie trzeba wyrabiać ciasta, przygotowywać skomplikowanego sosu ani spędzać wielu godzin w kuchni.
Wystarczy kilka łatwo dostępnych składników, około 15 minut przygotowania i 20–25 minut pieczenia.
Jesienny camembert z gruszką w cieście francuskim to przekąska, która łączy sezonowe smaki z efektownym wyglądem. A moment przekrojenia złocistego ciasta może być równie przyjemny jak samo jedzenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.