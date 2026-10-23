Gigantyczna promocja w Lidlu w sobotę! Ceny spadają nawet o 60 proc. Polacy mogą ruszyć do sklepów od rana
W sobotę 24 października Lidl przygotował wyjątkowo mocne promocje na popularne produkty spożywcze. W ramach akcji „Tania Sobota” ceny wybranych artykułów spadną nawet o 60 proc. Kilogram polskiej dyni będzie kosztował zaledwie 1,99 zł, a banany zostaną przecenione do 2,99 zł za kilogram. Jest jednak ważny szczegół: żeby skorzystać z jednej z obniżek, trzeba wcześniej aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień.
W sobotę wielkie obniżki w Lidlu. Tylko jeden dzień na zakupy
Lidl zapowiada kolejną odsłonę akcji „Tania Sobota. To się opłaca”. Tym razem sieć postawiła na produkty, które szczególnie często trafiają do koszyków w okresie jesiennym.
Największa przecena dotyczy polskiej dyni, której cena spadnie aż o 60 proc.
Drugą atrakcyjną ofertą są banany przecenione o 57 proc.
Obie promocje obowiązują w sobotę 24 października 2026 roku. Ograniczony czas ich trwania oraz duże rabaty mogą zachęcić klientów do wcześniejszego zaplanowania weekendowych zakupów.
Polska dynia za 1,99 zł. Lidl obniża cenę aż o 60 proc.
Jedną z najmocniejszych propozycji sobotniej oferty jest polska dynia sprzedawana luzem.
Jej cena zostanie obniżona z 4,99 zł do zaledwie 1,99 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność 3 zł na każdym kilogramie.
Dla osób przygotowujących jesienne potrawy może to być szczególnie interesująca okazja. Dynia doskonale nadaje się do zup kremów, pieczenia, przygotowywania sosów, zapiekanek i domowych wypieków.
Przykładowo za trzykilogramową dynię w promocji zapłacimy 5,97 zł. Przy cenie sprzed obniżki kosztowałaby ona 14,97 zł.
Różnica wynosi więc aż 9 zł.
Na przedstawionej stronie gazetki przy ofercie dyni nie wskazano konieczności aktywowania kuponu w aplikacji.
Banany za 2,99 zł. Obniżka o 57 proc., ale jest haczyk
Drugą mocną promocją są banany sprzedawane luzem.
W sobotę ich cena spadnie z 6,99 zł do 2,99 zł za kilogram.
To obniżka o 57 proc., czyli 4 zł oszczędności na każdym kilogramie w porównaniu z ceną sprzed promocji.
W tym przypadku obowiązuje jednak dodatkowy warunek.
Aby kupić banany za 2,99 zł, trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus podczas zakupów.
Sieć wprowadziła także limit wynoszący 2 kilogramy na kupon.
W gazetce zaznaczono, że szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Dlatego przed podejściem do kasy warto upewnić się, że kupon został prawidłowo aktywowany.
Ile można zaoszczędzić podczas sobotnich zakupów?
Różnice w cenach są wyraźne, szczególnie przy zakupie większej dyni.
|Produkt
|Cena przed obniżką
|Cena w sobotę
|Rabat
|Dynia polska luzem, 1 kg
|4,99 zł
|1,99 zł
|60%
|Banany luzem, 1 kg
|6,99 zł
|2,99 zł
|57%
Przykładowo klient, który kupi trzy kilogramy dyni i dwa kilogramy bananów, zapłaci w promocji łącznie 11,95 zł.
Przed obniżkami taki sam zestaw kosztowałby 28,95 zł.
Oznacza to oszczędność 17 zł na jednym koszyku.
Warunkiem uzyskania wskazanej ceny bananów jest aktywowanie kuponu Lidl Plus i przestrzeganie limitu zakupowego.
Dlaczego sobotnia oferta może przyciągnąć klientów?
Promocje na świeże owoce i warzywa należą do tych, które mogą zainteresować szeroką grupę kupujących.
Banany są popularnym dodatkiem do śniadań, owsianki, koktajli i szkolnych przekąsek.
Z kolei dynia to jeden z najbardziej charakterystycznych produktów jesieni.
Można przygotować z niej rozgrzewającą zupę krem, upiec ją z przyprawami albo wykorzystać do ciasta.
Przecena dyni do 1,99 zł za kilogram sprawia, że przygotowanie kilku porcji jesiennego dania może kosztować znacznie mniej niż zwykle.
Warto jednak pamiętać, że duże rabaty nie gwarantują kolejek ani wyprzedania produktów. Rzeczywiste zainteresowanie promocją będzie zależało od konkretnego sklepu.
Lidl Plus. O tym trzeba pamiętać przed zakupami
Osoby planujące skorzystać z sobotniej promocji na banany powinny wcześniej przygotować aplikację Lidl Plus.
Przed zakupami warto sprawdzić dostępność kuponu i go aktywować.
Następnie podczas płatności należy zeskanować aplikację, aby system mógł naliczyć rabat.
Bez spełnienia tych warunków promocyjna cena bananów może nie zostać zastosowana.
Oferta na dynię została przedstawiona w gazetce bez analogicznego oznaczenia o konieczności aktywowania kuponu.
Tylko w sobotę 24 października. Potem promocja się kończy
Najważniejszy warunek sobotniej akcji Lidla dotyczy czasu jej trwania.
Promocje na dynię i banany obowiązują wyłącznie 24 października 2026 roku.
Sieć zastrzega, że produkty promocyjne mogą być dostępne do wyczerpania zapasów, a szczegółowe warunki należy sprawdzić w materiałach promocyjnych i aplikacji.
Dla klientów oznacza to możliwość zakupu polskiej dyni za 1,99 zł i bananów za 2,99 zł za kilogram. Przy przykładowym zakupie trzech kilogramów dyni i dwóch kilogramów bananów można zaoszczędzić 17 zł względem cen sprzed obniżek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.