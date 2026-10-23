W sobotę Polacy mogą ruszyć do Biedronki. Aż 57 proc. taniej! Cena spada do 2,99 zł za kilogram
W sobotę 24 października w Biedronce ruszy jednodniowa promocja, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przeceni banany aż o 57 proc., a kilogram owoców będzie kosztował zaledwie 2,99 zł zamiast 6,99 zł. To jednak nie wszystko. W sklepach trwa również promocja na mandarynki, których cena spadła do 6,99 zł za kilogram. Jest jednak ważny haczyk — żeby kupić banany w najniższej cenie, trzeba spełnić określone warunki.
W sobotę może zacząć się prawdziwe oblężenie Biedronki. Banany za 2,99 zł
Biedronka przygotowała na sobotę 24 października ofertę, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi i osoby regularnie kupujące świeże owoce.
Tego dnia kilogram bananów na wagę będzie kosztował tylko 2,99 zł.
To aż o 4 zł mniej niż cena przed obniżką, wynosząca 6,99 zł za kilogram.
Oznacza to rabat na poziomie 57 proc.
Tak duża przecena jednego z najpopularniejszych owoców może sprawić, że już od rana wielu klientów zdecyduje się odwiedzić najbliższy sklep.
Promocja obowiązuje jednak tylko przez jeden dzień — w sobotę 24 października.
Jest jeden haczyk. Nie każdy zapłaci 2,99 zł
Najważniejszy warunek dotyczy sposobu skorzystania z promocji.
Cena 2,99 zł za kilogram obowiązuje wyłącznie po aktywowaniu oferty w aplikacji Biedronka.
Samo posiadanie karty Moja Biedronka nie wystarczy, jeżeli klient nie skorzysta z wymaganej aktywacji w aplikacji.
Sieć wprowadziła również limit zakupowy.
W ramach promocji można kupić maksymalnie 2 kilogramy bananów na jedno konto Moja Biedronka.
Limit jest łączny w całym okresie obowiązywania promocji.
Po jego przekroczeniu zastosowanie znajdzie cena poza promocją, wskazana w ofercie jako 4,99 zł za kilogram.
To oznacza, że osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę na ilość owoców wkładanych do koszyka.
Ile można zaoszczędzić? Przy dwóch kilogramach zostaje 8 zł
Różnica w cenie jest znacząca.
Przed obniżką dwa kilogramy bananów kosztowałyby 13,98 zł.
W sobotniej promocji za taką samą ilość trzeba będzie zapłacić tylko 5,98 zł.
W portfelu zostanie więc dokładnie 8 zł.
To szczególnie atrakcyjna propozycja dla rodzin, które regularnie kupują banany na śniadania, do szkolnych drugich śniadań, koktajli czy domowych wypieków.
Przy zakupie większej ilości warto pamiętać o limicie oraz o tym, że promocyjna cena dotyczy wyłącznie soboty.
Mandarynki również taniej. Biedronka obniżyła cenę o 22 proc.
Banany nie są jedynymi owocami objętymi promocją.
Od piątku 23 października do soboty 24 października w Biedronce można również kupić mandarynki na wagę w obniżonej cenie.
Kilogram kosztuje 6,99 zł zamiast 8,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 22 proc., czyli oszczędność 2 zł na każdym kilogramie.
To propozycja szczególnie interesująca w okresie jesiennym, kiedy cytrusy coraz częściej pojawiają się w polskich domach.
Mandarynki są chętnie wybierane jako szybka przekąska, dodatek do śniadań oraz owoc zabierany do szkoły czy pracy.
W przeciwieństwie do sobotniej oferty na banany na przedstawionej grafice promocyjnej dotyczącej mandarynek nie wskazano wymogu aktywacji rabatu w aplikacji.
Sobota 24 października. Dwie promocje w jednym terminie
Osoby planujące weekendowe zakupy mogą skorzystać z obu obniżek jednocześnie.
W sobotę w sklepach Biedronka będą obowiązywały następujące ceny:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Banany na wagę
|2,99 zł/kg
|57 proc.
|Mandarynki na wagę
|6,99 zł/kg
|22 proc.
Przykładowy zakup dwóch kilogramów bananów i jednego kilograma mandarynek będzie kosztował łącznie 12,97 zł, pod warunkiem skorzystania z rabatu na banany.
Według cen sprzed obniżek taki sam zestaw kosztowałby 22,97 zł.
Oznacza to oszczędność 10 zł.
Czy w Biedronce ustawią się kolejki?
Promocje na podstawowe produkty spożywcze często budzą duże zainteresowanie klientów, szczególnie gdy dotyczą popularnych owoców i obowiązują tylko przez jeden dzień.
W przypadku sobotniej oferty Biedronki uwagę przyciąga przede wszystkim cena bananów, która spada poniżej 3 zł za kilogram.
Dodatkowym czynnikiem jest ograniczony czas promocji.
Nie można jednak z góry przesądzić, że w sklepach pojawią się kolejki lub zabraknie towaru. Zainteresowanie może różnić się w zależności od lokalizacji i dostępności produktów.
Osoby chcące skorzystać z promocji powinny przede wszystkim upewnić się, że mają aktywowaną odpowiednią ofertę w aplikacji Biedronka.
Promocja tylko do soboty. Potem ceny się zmienią
Najważniejsza informacja dla klientów jest prosta: banany za 2,99 zł będą dostępne tylko 24 października 2026 roku.
Oferta na mandarynki w cenie 6,99 zł za kilogram obowiązuje natomiast 23 i 24 października.
Sieć zastrzega możliwość ograniczonej dostępności produktów w poszczególnych sklepach.
Sobotnia promocja może być jedną z ciekawszych okazji na zakup świeżych owoców w ten weekend. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku bananów najniższa cena wymaga aplikacji Biedronka i obowiązuje do limitu 2 kilogramów na konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.