W sobotę Polacy mogą ruszyć do Biedronki. Aż 57 proc. taniej! Cena spada do 2,99 zł za kilogram

23 października 2026 19:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę 24 października w Biedronce ruszy jednodniowa promocja, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przeceni banany aż o 57 proc., a kilogram owoców będzie kosztował zaledwie 2,99 zł zamiast 6,99 zł. To jednak nie wszystko. W sklepach trwa również promocja na mandarynki, których cena spadła do 6,99 zł za kilogram. Jest jednak ważny haczyk — żeby kupić banany w najniższej cenie, trzeba spełnić określone warunki.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

W sobotę może zacząć się prawdziwe oblężenie Biedronki. Banany za 2,99 zł

Biedronka przygotowała na sobotę 24 października ofertę, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi i osoby regularnie kupujące świeże owoce.

Zobacz również:

Tego dnia kilogram bananów na wagę będzie kosztował tylko 2,99 zł.

To aż o 4 zł mniej niż cena przed obniżką, wynosząca 6,99 zł za kilogram.

Oznacza to rabat na poziomie 57 proc.

Tak duża przecena jednego z najpopularniejszych owoców może sprawić, że już od rana wielu klientów zdecyduje się odwiedzić najbliższy sklep.

Promocja obowiązuje jednak tylko przez jeden dzień — w sobotę 24 października.

Zobacz również:

Jest jeden haczyk. Nie każdy zapłaci 2,99 zł

Najważniejszy warunek dotyczy sposobu skorzystania z promocji.

Cena 2,99 zł za kilogram obowiązuje wyłącznie po aktywowaniu oferty w aplikacji Biedronka.

Samo posiadanie karty Moja Biedronka nie wystarczy, jeżeli klient nie skorzysta z wymaganej aktywacji w aplikacji.

Sieć wprowadziła również limit zakupowy.

W ramach promocji można kupić maksymalnie 2 kilogramy bananów na jedno konto Moja Biedronka.

Limit jest łączny w całym okresie obowiązywania promocji.

Po jego przekroczeniu zastosowanie znajdzie cena poza promocją, wskazana w ofercie jako 4,99 zł za kilogram.

To oznacza, że osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę na ilość owoców wkładanych do koszyka.

Ile można zaoszczędzić? Przy dwóch kilogramach zostaje 8 zł

Różnica w cenie jest znacząca.

Przed obniżką dwa kilogramy bananów kosztowałyby 13,98 zł.

W sobotniej promocji za taką samą ilość trzeba będzie zapłacić tylko 5,98 zł.

W portfelu zostanie więc dokładnie 8 zł.

To szczególnie atrakcyjna propozycja dla rodzin, które regularnie kupują banany na śniadania, do szkolnych drugich śniadań, koktajli czy domowych wypieków.

Przy zakupie większej ilości warto pamiętać o limicie oraz o tym, że promocyjna cena dotyczy wyłącznie soboty.

Mandarynki również taniej. Biedronka obniżyła cenę o 22 proc.

Banany nie są jedynymi owocami objętymi promocją.

Od piątku 23 października do soboty 24 października w Biedronce można również kupić mandarynki na wagę w obniżonej cenie.

Kilogram kosztuje 6,99 zł zamiast 8,99 zł.

Oznacza to obniżkę o 22 proc., czyli oszczędność 2 zł na każdym kilogramie.

To propozycja szczególnie interesująca w okresie jesiennym, kiedy cytrusy coraz częściej pojawiają się w polskich domach.

Mandarynki są chętnie wybierane jako szybka przekąska, dodatek do śniadań oraz owoc zabierany do szkoły czy pracy.

W przeciwieństwie do sobotniej oferty na banany na przedstawionej grafice promocyjnej dotyczącej mandarynek nie wskazano wymogu aktywacji rabatu w aplikacji.

Sobota 24 października. Dwie promocje w jednym terminie

Osoby planujące weekendowe zakupy mogą skorzystać z obu obniżek jednocześnie.

W sobotę w sklepach Biedronka będą obowiązywały następujące ceny:

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Banany na wagę 2,99 zł/kg 57 proc.
Mandarynki na wagę 6,99 zł/kg 22 proc.

Przykładowy zakup dwóch kilogramów bananów i jednego kilograma mandarynek będzie kosztował łącznie 12,97 zł, pod warunkiem skorzystania z rabatu na banany.

Według cen sprzed obniżek taki sam zestaw kosztowałby 22,97 zł.

Oznacza to oszczędność 10 zł.

Czy w Biedronce ustawią się kolejki?

Promocje na podstawowe produkty spożywcze często budzą duże zainteresowanie klientów, szczególnie gdy dotyczą popularnych owoców i obowiązują tylko przez jeden dzień.

W przypadku sobotniej oferty Biedronki uwagę przyciąga przede wszystkim cena bananów, która spada poniżej 3 zł za kilogram.

Dodatkowym czynnikiem jest ograniczony czas promocji.

Nie można jednak z góry przesądzić, że w sklepach pojawią się kolejki lub zabraknie towaru. Zainteresowanie może różnić się w zależności od lokalizacji i dostępności produktów.

Osoby chcące skorzystać z promocji powinny przede wszystkim upewnić się, że mają aktywowaną odpowiednią ofertę w aplikacji Biedronka.

Promocja tylko do soboty. Potem ceny się zmienią

Najważniejsza informacja dla klientów jest prosta: banany za 2,99 zł będą dostępne tylko 24 października 2026 roku.

Oferta na mandarynki w cenie 6,99 zł za kilogram obowiązuje natomiast 23 i 24 października.

Sieć zastrzega możliwość ograniczonej dostępności produktów w poszczególnych sklepach.

Sobotnia promocja może być jedną z ciekawszych okazji na zakup świeżych owoców w ten weekend. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku bananów najniższa cena wymaga aplikacji Biedronka i obowiązuje do limitu 2 kilogramów na konto.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna