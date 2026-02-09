Jest czas do 30 czerwca. Trzeba złożyć oświadczenie u dostawcy energii elektrycznej. Inaczej zapłaci się drożej. Kogo dotyczy ten obowiązek?
Do 30 czerwca 2026 roku niektórzy muszą złożyć oświadczenie o pomocy publicznej u swojego sprzedawcy energii. Jeżeli tego nie zrobią, dostaną korekty rachunków za drugą połowę 2024 roku – z odsetkami. W Tauronie złożyło je już prawie 100 tysięcy firm, ale 13 procent uprawnionych wciąż zwleka.
Przedsiębiorcy oraz producenci rolni, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej wynoszącej 693 złote za megawatogodzinę, mają ustawowo wydłużony termin na złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do tego wsparcia. Brak oświadczenia oznacza, że sprzedawca prądu będzie musiał skorygować rozliczenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku i naliczyć opłaty według standardowych stawek z umowy sprzedażowej. Różnica może być bolesna – standardowe ceny energii w tamtym okresie były znacznie wyższe niż 693 złote.
Tylko w Tauronie wymagane oświadczenia przekazało już blisko 100 tysięcy uprawnionych przedsiębiorców. Oznacza to, że ponad 87 procent firm objętych obowiązkiem dopełniło formalności, ale wciąż pozostaje kilkanaście tysięcy podmiotów, które tego nie zrobiły. Spółka przypomina, że termin jest nieprzekraczalny, a po 30 czerwca automatyczne przeliczenie rachunków będzie nieodwracalne.
Cena maksymalna to była pomoc, teraz trzeba ją zgłosić
Maksymalna cena energii elektrycznej stosowana w drugiej połowie 2024 roku nie była po prostu niższą stawką. Prawnie stanowiła pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorstw albo pomoc de minimis dla małych i średnich firm. Każda taka pomoc musi być odpowiednio rozliczona i zgłoszona – to wymóg unijnych regulacji dotyczących pomocy publicznej.
Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z ustawy z 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Pierwotnie termin składania dokumentów miał upłynąć już 28 lutego 2025 roku, później przesunięto go na 30 czerwca 2025. Ostatecznie ustawą z 18 grudnia 2025 roku przedłużono go do 30 czerwca 2026 roku. To ostateczna data – dalszych prolongat nie będzie.
„Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku. Wydłużony termin na złożenie dokumentu upływa 30 czerwca. Zachęcamy, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę” – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.
Kogo dotyczy obowiązek?
Oświadczenie muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm oraz producenci rolni, którzy faktycznie korzystali z maksymalnej ceny energii w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Nie ma znaczenia wielkość działalności czy forma prawna – liczy się fakt, że w rozliczeniach za prąd stosowano cenę maksymalną 693 złote za megawatogodzinę.
Obowiązek dotyczy zarówno firm prowadzących działalność gospodarczą na szeroką skalę, jak i niewielkich podmiotów czy gospodarstw rolnych. Wielu rolników zakładało, że preferencyjna cena „należała się z urzędu” i nie trzeba jej dodatkowo potwierdzać. Teraz okazuje się, że bez złożenia dokumentu pomoc może zostać cofnięta – z mocą wsteczną.
Jeżeli przedsiębiorca nie należy do grupy mikro-, małych i średnich firm (czyli jest dużym przedsiębiorstwem), obowiązek go nie dotyczy. Podobnie wygląda sytuacja, gdy firma nie korzystała z maksymalnej ceny energii w drugiej połowie 2024 roku – wtedy także nie musi składać oświadczenia.
Co grozi za brak oświadczenia?
Jeżeli przedsiębiorca nie złoży informacji o pomocy do 30 czerwca 2026 roku, sprzedawca energii będzie musiał skorygować rozliczenia za drugie półrocze 2024. Korekta polega na zastosowaniu cen wynikających z indywidualnej umowy sprzedażowej zamiast ceny maksymalnej. Do tego dochodzą odsetki ustawowe naliczone od dnia, gdy pierwotnie zapłacono rachunki według preferencyjnej stawki.
W praktyce oznacza to, że firma dostanie faktury korygujące, które pokażą różnicę między ceną maksymalną a rzeczywistą ceną z umowy – plus odsetki za okres od lipca 2024 do dnia wystawienia korekty. Dla niektórych przedsiębiorców może to być kwota rzędu kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy od zużycia energii i stawek zapisanych w umowie z dostawcą.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprost ostrzega: „niezłożenie informacji w terminie będzie oznaczało, że rozliczenie przedsiębiorcy ze sprzedawcą za drugie półrocze 2024 roku zostanie skorygowane według ceny wynikającej z umowy wraz z odsetkami”. To nie są puste groźby – sprzedawcy energii są zobowiązani do przeprowadzenia takich korekt, jeżeli nie otrzymają wymaganej dokumentacji.
Jak złożyć oświadczenie?
Informację o pomocy składa się na podstawie wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministra Klimatu i Środowiska. Formularz jest zunifikowany dla wszystkich sprzedawców energii, co ułatwia sprawę. Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy sposoby przekazania dokumentu:
Formularz elektroniczny – najszybszy i najwygodniejszy sposób. Większość sprzedawców energii udostępnia dedykowane formularze online na swoich stronach internetowych lub w panelach klienta. Wypełnienie zajmuje kilka minut. Dokument można podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym) albo przesłać jako skan podpisany odręcznie.
Przesyłka pocztowa – tradycyjna metoda dla tych, którzy wolą papierowe dokumenty. Liczy się data nadania w urzędzie pocztowym, nie data doręczenia. Dla przykładu, w Tauronie należy wysłać oświadczenie na adres: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Inne firmy energetyczne podają swoje adresy korespondencyjne.
Osobista wizyta – można przyjść do punktu obsługi klienta sprzedawcy energii i złożyć dokument osobiście. To opcja dla osób, które chcą mieć pewność, że oświadczenie trafiło do właściwych rąk i mają potwierdzenie odbioru.
Niezależnie od wybranej metody, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie u tego sprzedawcy energii, z którym miał podpisaną umowę w drugiej połowie 2024 roku. Jeżeli w międzyczasie zmienił dostawcę, oświadczenie trafia do poprzedniego, a nie obecnego.
Co, jeśli oświadczenie już zostało złożone, ale było błędne?
Przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie wcześniej – na przykład przed 30 czerwca 2025 roku, kiedy obowiązywał pierwszy termin – nie muszą go składać ponownie. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy dokument zawierał błędy, omyłki pisarskie, rachunkowe lub braki formalne.
Jeżeli sprzedawca energii stwierdzi nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu, wezwie przedsiębiorcę do jego skorygowania. Termin na poprawki również upływa 30 czerwca 2026 roku. Po tej dacie błędne oświadczenia będą traktowane jako nieważne, a firma będzie musiała zwrócić pomoc – czyli zapłacić różnicę między ceną maksymalną a ceną z umowy wraz z odsetkami.
Część przedsiębiorców już otrzymała faktury korygujące za 2024 rok, ponieważ nie złożyła oświadczenia w pierwotnym terminie lub złożyła je z błędami. Takie osoby wciąż mogą naprawić sytuację – jeżeli złożą poprawne oświadczenie do 30 czerwca 2026, sprzedawca energii skoryguje rachunki ponownie i przywróci cenę maksymalną w rozliczeniach.
87 procent firm już to zrobiło, reszta niech się pospieszy
Tauron prowadził wielomiesięczną kampanię informacyjną – wysyłał maile, SMS-y, dzwonił do klientów i informował w mediach o obowiązku złożenia oświadczenia. Efekt? Ponad 87 procent uprawnionych firm dopełniło formalności. To dobry wynik, ale wciąż oznacza, że kilkanaście tysięcy przedsiębiorców w samym Tauronie nie złożyło dokumentu.
„Dzięki wielomiesięcznej kampanii informacyjnej w mediach, wysyłanym mailom, SMS-om i rozmowom telefonicznym, już ponad 87 procent uprawnionych firm złożyło wymagane oświadczenie. Pozostałe przedsiębiorstwa zachęcamy, aby zrobiły to jak najszybciej” – dodaje Daniel Iwan z Tauronu.
Inne spółki energetyczne – Enea, PGE, Energa, czy mniejsze firmy – również apelują do swoich klientów o dopełnienie formalności. Każdy sprzedawca prowadzi własną kampanię informacyjną, ale zasady są takie same dla wszystkich.
Termin 30 czerwca 2026 roku to sobota. W praktyce oznacza to, że jeżeli ktoś będzie wysyłać dokument pocztą, powinien zrobić to najpóźniej w piątek 29 czerwca – wtedy data stempla pocztowego będzie sprzed upływu terminu. Lepiej jednak nie czekać do ostatniej chwili i złożyć oświadczenie w lutym, marcu czy kwietniu. Uniknie się stresu, możliwych problemów technicznych i ryzyka, że coś pójdzie nie tak.
Limity pomocy de minimis i pomocy publicznej
Skoro cena maksymalna energii była pomocą publiczną lub de minimis, przedsiębiorcy muszą pamiętać o limitach takiej pomocy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw limit pomocy de minimis wynosi 300 tysięcy euro w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oświadczenia. Dla firm działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych limit to 20 tysięcy euro, a dla rybołówstwa i akwakultury – 30 tysięcy euro rocznie.
Dla mikroprzedsiębiorstw cena maksymalna była pomocą publiczną udzielaną na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Limity są inne niż przy pomocy de minimis i zależą od specyfiki działalności. Szczegółowe informacje o progach pomocy są dostępne w komunikatach sprzedawców energii oraz na stronach Ministerstwa Klimatu.
Jeżeli przedsiębiorca przekroczył limity pomocy, nie może skorzystać z ceny maksymalnej w pełnej wysokości. Wtedy sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga indywidualnego rozliczenia ze sprzedawcą energii.
Zaświadczenie o pomocy de minimis – kiedy firma je dostanie?
Po złożeniu poprawnej informacji o pomocy w terminie, sprzedawca energii wystawi zaświadczenie o pomocy de minimis – ale tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zaświadczenie potwierdza wartość otrzymanej pomocy i jest potrzebne do rozliczenia z innymi instytucjami publicznymi, jeżeli firma ubiega się o kolejne wsparcie.
Mikroprzedsiębiorstwa nie otrzymują takich zaświadczeń, ponieważ przepisy nie przewidują obowiązku ich wydawania dla tego typu pomocy publicznej. Zaświadczenie zostanie wystawione po zatwierdzeniu przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wniosku o rozliczenie rekompensaty wypłaconej sprzedawcy energii z tytułu stosowania cen maksymalnych.
Jak dopełnić formalności krok po kroku?
Sprawdź, czy dotyczy Cię obowiązek. Jeżeli w drugiej połowie 2024 roku korzystałeś z maksymalnej ceny energii 693 złote za MWh i jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem albo producentem rolnym – musisz złożyć oświadczenie.
Pobierz wzór oświadczenia. Formularz jest dostępny na stronie Ministra Klimatu i Środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej. Większość sprzedawców energii ma go również na swoich stronach internetowych lub w panelach klienta.
Wypełnij dokument dokładnie. Sprawdź, czy podałeś poprawne dane: NIP, REGON, nazwę firmy, wartość otrzymanej pomocy, rodzaj działalności. Błędy mogą skutkować koniecznością korekty i opóźnieniami.
Wybierz sposób przekazania oświadczenia. Najszybciej przez formularz online dostępny u Twojego sprzedawcy energii. Możesz też wysłać pocztą (liczy się data nadania) lub złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta.
Zachowaj potwierdzenie złożenia. Jeżeli wysyłasz elektronicznie, zrób zrzut ekranu potwierdzenia. Jeżeli pocztą – zachowaj potwierdzenie nadania. Przy osobistym złożeniu poproś o pieczęć i datę na swojej kopii.
Nie czekaj do ostatniej chwili. Termin upływa 30 czerwca 2026, ale lepiej zrobić to wcześniej. Unikniesz stresu, kolejek w urzędzie pocztowym i ryzyka problemów technicznych z formularzami online.
Jeżeli złożyłeś oświadczenie wcześniej i było poprawne, nic nie musisz robić. Obowiązek dotyczy tylko tych, którzy jeszcze nie złożyli dokumentu albo dostali wezwanie do korekty.
Otrzymałeś faktury korygujące za 2024? Złóż poprawne oświadczenie jak najszybciej. Sprzedawca energii skoryguje rachunki ponownie i przywróci cenę maksymalną, jeżeli zrobisz to przed 30 czerwca 2026.
Inne źródła: Tauron Sprzedaż (komunikat i wypowiedź rzecznika Daniela Iwana), Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Enea S.A., Dziennik Gazeta Prawna, Warszawa w Pigułce.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.