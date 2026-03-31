Jest komunikat: Wyłączą prąd w Warszawie i okolicach. Zaczęło się już dziś
Stoen Operator i PGE Dystrybucja prowadzą w najbliższych dniach prace modernizacyjne obejmujące dziesiątki ulic w Warszawie i okolicach. Niektóre przerwy potrwają nawet 10 godzin bez przerwy. Poniżej pełna lista wyłączeń z dokładnymi adresami i godzinami – sprawdź, czy twoja ulica jest na liście.
Wtorek 31 marca – najbardziej intensywny dzień tygodnia
Dziś Stoen Operator prowadzi prace w kilku rejonach Warszawy jednocześnie. Najdłużej – 10 godzin – bez prądu będą mieszkańcy ulic w pobliżu Szeligowskiej i Klonowej. Wyłączenie trwa od godz. 7:30 do 17:30 i obejmuje:
ul. Akacjowa nr 2, 4, 6, 8, 10 i 12 – ul. Brzozowa nr 40A, 42, 44 i 46 – ul. Klonowa nr 1-12 – ul. Sosnowa nr 9 i 11 – ul. Szeligowska nr 6, 8 i 17 – ul. Ceremschy nr 1
Równolegle, od 7:30 do 17:00, prace obejmują rozległy obszar w rejonie Bruzdowej. To jedna z największych przerw dnia – lista adresów jest wyjątkowo długa: ul. Bruzdowa nr 20-20A, 22C, 24-26, 32-32M, 35-38, 41, 43, 45-45A, 49, 51, 53-53B, a osobnym wpisem również Bruzdowa 32-32J i 32W/2. Do tego dochodzą: ul. Grabalówki 1A-1E i 3-4A, ul. Makowa 1, 5 i 13 oraz ul. Syta 1G-1J, 3-4, 6 i 10.
W tym samym przedziale godzinowym (7:30-17:00) wyłączeni są też mieszkańcy Traktu Lubelskiego 275 – tu jednak prace startują nieco później, bo dopiero o 10:00.
W centrum, od 7:00 do 16:00, przerwa dotknie ul. Grzybowskiej 50 i ul. Icchoka Lejba Pereca 16.
Krótsze, poranne wyłączenia (7:00-13:00) obejmują dziś: ul. Seweryna Goszczyńskiego 36, al. Niepodległości 74A oraz Solec 28.
Na Białołęce i Targówku, od 8:00 do 13:00, bez prądu pozostają mieszkańcy dużego obszaru. Wyłączenie obejmuje: ul. Kamykową nr 13 i 36-38C, ul. Ostródzką nr 70B, 73-93, 95-95F, 97-101A, 103-104, 107-109, 111B-111C, 119-119A i 89H/1, ul. Piasta Kołodzieja nr 26, 36-37B, 39-41A i 44-44A oraz ul. Staropolską nr 4D, 8, 10, 12-13B i 17. W tym samym czasie – też od 8:00 do 13:00 – prace prowadzone są na Bielanach i w pobliżu Marymontu: ul. Modlińska nr 325-325A, 327, 329, 331A i 333, ul. Pochyła nr 8, ul. Poetów nr 17, 19, 21, 23-23A, 25, 27-29 i 32-32A oraz ul. Sprawna nr 29, 31A, 33-34A i 36-39.
Środa 1 kwietnia – okolice Szeligowskiej bez prądu przez cały dzień roboczy
Następnego dnia prace przenoszą się na sąsiednie adresy – to niemal bliźniaczy scenariusz do wtorku, tyle że obejmujący inne numery. Od 7:30 do 17:00 wyłączenia dotyczą: ul. Brzozowej nr 18, 23, 27A-28, 32, 34 i 48, ul. Szeligowskiej nr 3-5 i 88, ul. Ceremschy nr 2, 4, 6 i 12 oraz ul. Franciszki Marii Witkowskiego nr 3, 7, 10, 12, 14, 16 i 18C.
Krótszą przerwę – od 8:00 do 13:00 – odczują mieszkańcy ul. Zawiślańskiej nr 31B-31D i 35-35C.
Czwartek 2 kwietnia – dwa krótkie wyłączenia na południu Warszawy
W czwartek zakres prac jest wyraźnie mniejszy. Stoen zaplanował przerwę od 9:00 do 13:00 dla ul. Strzygłowskiej nr 39A i 41B. Nieco później, od 9:30 do 13:30, bez zasilania będzie ul. Karczunkowska nr 82-82E.
Dlaczego tyle wyłączeń naraz? Sieć nie nadąża za miastem
Tak intensywny harmonogram prac w jednym tygodniu to efekt lat niedoinwestowania infrastruktury elektroenergetycznej. Część sieci w Warszawie pochodzi jeszcze z lat 70. i 80. i projektowana była do jednokierunkowego przesyłu energii z dużych elektrowni do odbiorców. Dzisiejsze realia są inne – tysiące instalacji fotowoltaicznych na dachach generują energię i wpuszczają ją z powrotem do sieci, co stara infrastruktura obsługuje z trudem. Dochodzą do tego wymogi dotyczące montażu inteligentnych liczników (LZO), których instalacja w wielu przypadkach wymaga wcześniejszej modernizacji złącz i kabli. Stoen Operator i PGE Dystrybucja skupiają prace w taki sposób, żeby jednorazowe wyłączenie pozwalało zrealizować kilka zadań na tym samym odcinku sieci – stąd przerwy trwające czasem po 9-10 godzin, zamiast wielu krótkich wizyt.
Mazowsze poza Warszawą – jak sprawdzić swój adres w PGE
Centralną część Warszawy obsługuje Stoen Operator. Pozostałe dzielnice stolicy – jak Białołęka, Targówek, Wawer, Rembertów czy Wesoła – oraz cały obszar podwarszawski: Piaseczno, Pruszków, Legionowo, Wołomin, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Nadarzyn, Raszyn i dziesiątki innych gmin – podlegają pod PGE Dystrybucja Oddział Warszawa.
PGE informuje o planowanych wyłączeniach z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem i publikuje harmonogramy na stronie pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia. Po wejściu na stronę należy wybrać datę, wpisać miejscowość i ulicę. Można też zapisać się na bezpłatny newsletter – po wybraniu oddziału i rejonu energetycznego system będzie wysyłał e-mail z wyprzedzeniem za każdym razem, gdy zaplanowane zostanie wyłączenie w okolicy.
Niestety strona PGE działa w oparciu o dynamiczny interfejs i konkretne dane adresowe dla poszczególnych gmin mazowieckich na najbliższe dni nie są dostępne poprzez zewnętrzne narzędzia – jedynym źródłem są wyszukiwarka na stronie operatora oraz ogłoszenia wywieszane przez PGE na słupach w terenie.
Masz czas się przygotować, zanim wyłączą prąd
Wyłączenia planowane różnią się od awaryjnych przede wszystkim tym, że wiadomo o nich z wyprzedzeniem. To daje realną szansę na przygotowanie się. Zanim wyłączenie nastąpi, warto naładować telefon, powerbank i laptop do pełna. Osoby pracujące zdalnie powinny zaplanować internet mobilny na czas przerwy – router bez prądu nie zadziała. Jeśli w domu działa pompa ciepła, pompa wodna lub hydrofor, wyłączenie prądu oznacza też brak ciepłej wody lub ciśnienia w instalacji.
Sprzęt wrażliwy na przepięcia – telewizory, komputery, pralki, zmywarki – warto odpiąć od gniazdek na czas trwania prac. Powrót napięcia po wielogodzinnej przerwie bywa gwałtowny i może wywołać przepięcie uszkadzające elektronikę.
Każde planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – np. przy zmianie pogody lub odkryciu dodatkowej usterki wymagającej innego podejścia. Warto sprawdzić status tuż przed planowaną godziną.
W razie awarii poza harmonogramem wyłączeń – czyli gdy prąd gaśnie bez zapowiedzi – dla obszarów obsługiwanych przez Stoen działa całodobowe pogotowie pod numerem 22 821 31 31. Klienci PGE Dystrybucja mogą dzwonić na pogotowie energetyczne 991, a w aglomeracji warszawskiej pod numer 22 340 41 00.
