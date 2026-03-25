Jest oficjalny komunikat. Od 1 kwietnia zmienią się wyliczenia emerytur
25 marca 2026 roku GUS opublikował oficjalny komunikat, który zadecyduje o emeryturze milionów Polaków. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. To dokument, który większości Polaków nic nie mówi – a bezpośrednio decyduje o tym, ile co miesiąc dostają emeryci przechodzący na świadczenie od 1 kwietnia. Jeśli planujesz złożyć wniosek emerytalny w najbliższym czasie, te liczby dotyczą właśnie ciebie.
Dłuższe życie, niższa emerytura – jak to możliwe
25 marca 2026 roku, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Dokument jest publikowany co roku i każdorazowo od razu wpływa na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS. Mechanizm jest prosty, ale jego skutki nieoczywiste: im dłużej żyjemy, tym niższą emeryturę dostaniemy z tego samego kapitału. Nowe tablice obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku.
W polskim systemie emerytalnym świadczenie oblicza się, dzieląc cały zgromadzony przez całe życie kapitał przez liczbę miesięcy, przez które ZUS przewiduje, że będzie go wypłacał. Tę liczbę miesięcy bierze się właśnie z tablicy GUS – przypisanej do wieku, w którym ktoś przechodzi na emeryturę. Im wyższa liczba w tablicy (czyli im dłużej statystycznie będziemy żyć), tym mniejsza wychodzi miesięczna kwota z tego samego kapitału.
GUS co roku aktualizuje tablicę na podstawie rzeczywistych danych o śmiertelności z poprzedniego roku. Od kilku lat wartości systematycznie rosną – Polacy żyją coraz dłużej, co jest oczywiście dobrą wiadomością, ale ma bezpośrednie przełożenie na to, co co miesiąc wpływa na konto nowych emerytów. Rosnące wartości w tablicy to jeden z powodów, dla których emerytura osoby przechodzącej na świadczenie w 2026 roku będzie niższa niż tej, która złożyła wniosek rok wcześniej – przy identycznym kapitale.
Rok do roku: Polacy żyją dłużej, emerytura znowu trochę niższa
Porównanie z poprzednimi latami pokazuje wyraźny trend. Dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat (ustawowy wiek emerytalny kobiet) tablica wynosiła: w 2023 roku – 254,3 miesiąca, w 2024 roku – 264,2 miesiąca, w 2025 roku – 266,4 miesiąca. W nowej tablicy na 2026 rok ta sama wartość wynosi 268,9 miesiąca. Wzrost rok do roku to 2,5 miesiąca.
Dla 65-latków (ustawowy wiek emerytalny mężczyzn) historia wygląda podobnie: 2023 rok – 210,0 miesiąca, 2024 rok – 218,9 miesiąca, 2025 rok – 220,8 miesiąca. W tablicy na 2026 rok wartość dla 65-latka wynosi 222,7 miesiąca – wzrost o 1,9 miesiąca w stosunku do ubiegłego roku.
Co to oznacza w złotówkach? Według wyliczeń opublikowanych przez serwis Analizy.pl, osoba przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat z kapitałem 700 000 zł dostanie od 1 kwietnia 2026 roku świadczenie w wysokości ok. 2603 zł brutto miesięcznie. Rok wcześniej, przy tym samym kapitale, było to ok. 2627 zł. Różnica wynosi ok. 24 zł miesięcznie – pozornie niewiele, ale przez 20 lat pobierania emerytury daje to łącznie ponad 5 700 zł mniej w kieszeni. Dla 65-latków skala jest podobna: przy kapitale 700 000 zł emerytura od 1 kwietnia wyniesie ok. 3143 zł wobec ok. 3170 zł rok wcześniej.
W ujęciu procentowym, jak wylicza Interia, nowa tablica oznacza emerytury niższe o 0,93 proc. dla 60-latków i o 0,85 proc. dla 65-latków w porównaniu z tablicą z 2025 roku.
Nowe tablice nie dotykają tych, którzy już są na emeryturze
Ważna informacja dla kilkunastu milionów Polaków pobierających już świadczenia: nowa tablica GUS nie zmienia wysokości emerytur już przyznanych. ZUS nie przelicza z urzędu raz przyznanego świadczenia tylko dlatego, że pojawiły się nowe dane o długości życia. Nowe wartości dotyczą wyłącznie wniosków składanych od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku – to na ich podstawie ZUS policzy świadczenie osobom dopiero przechodzącym na emeryturę.
Jest jednak jeden wyjątek. Jeśli emeryt po przyznaniu świadczenia wrócił do pracy i odprowadzał składki emerytalne, ma prawo raz w roku lub po zakończeniu zatrudnienia doliczyć te składki do świadczenia. W takim przeliczeniu ZUS zastosuje nową tablicę – ale tylko do tych dodatkowych składek, nie do całego świadczenia.
Kto może wybrać, która tablica mu się bardziej opłaca
Prawo przewiduje tu pewną ochronę. ZUS przy przyznawaniu emerytury zawsze sprawdza dwie tablice: tę obowiązującą w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego oraz tę obowiązującą w dniu złożenia wniosku. Stosuje korzystniejszą z nich. Działa to zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26).
Praktyczny skutek: kobieta, która skończyła 60 lat w maju 2025 roku (a więc w czasie obowiązywania tablicy z 2025 roku z wartością 266,4 miesiąca), a wniosek emerytalny składa po 1 kwietnia 2026 roku – może żądać zastosowania tej korzystniejszej, niższej tablicy sprzed roku. I ZUS musi to uwzględnić. To szczególnie ważne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny w okolicach przełomu marca i kwietnia, bo różnica jednego miesiąca w złożeniu wniosku może przekładać się na wyższe świadczenie przez całe życie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny między kwietniem 2025 a marcem 2026 roku i jeszcze nie złożyłeś wniosku – możesz skorzystać z korzystniejszej tablicy z zeszłego roku, nawet składając wniosek teraz po 1 kwietnia. Warto jednak złożyć wniosek szybko i wprost zaznaczyć w ZUS, że chcesz, żeby porównał obie tablice. Im wyższy twój kapitał, tym bardziej ta różnica jest odczuwalna w comiesięcznej kwocie.
