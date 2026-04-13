Jeszcze dziś zawyją syreny w Warszawie. Miasto wydaje komunikat

13 kwietnia 2026 08:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze dziś w godzinach 11-15, w Warszawie zawyją syreny. Miasto opublikowało komunikat dla mieszkańców. Na szczęście nie ma się czego obawiać.

W poniedziałek, 13 kwietnia, w godzinach 11.00-15.00 odbędą się techniczne testy syreny alarmowej znajdującej się na budynku Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. W trakcie testów kilkukrotnie wyemitowany może zostać sygnał dźwiękowy ciągły lub modulowany.

Wszystkie uruchomione sygnały będą wyłącznie testowe i służą sprawdzeniu sprawności systemu. Nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze. Po ich usłyszeniu mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności.

