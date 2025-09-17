Jeszcze mniej niż dwa tygodnie i każdy będzie nosił plastikowe butelki do sklepu

17 września 2025 20:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Plastikowe butelki nie trafią już do kosza, ale do butelkomatu lub bezpośrednio do sklepu. Plusy? Nawet złotówka za zwrot i mniej śmieci do segregacji. Minusy? Najpierw więcej zapłacisz przy kasie, opłata jest zwracana dopiero potem.

Butelkomaty w Lidlu. Fot. Warszawa w Pigułce

Od 1 października 2025 roku Polska wprowadza system kaucyjny, który zmieni sposób, w jaki kupujemy napoje w plastikowych butelkach i puszkach. Przy kasie zapłacimy więcej – od 50 groszy do złotówki kaucji za każde opakowanie. Pieniądze odzyskamy dopiero po zwrocie pustej butelki lub puszki do butelkomatu albo bezpośrednio w sklepie. To koniec z wrzucaniem opakowań do żółtego pojemnika.

Początkowo system kaucyjny miał wystartować już 1 stycznia 2025 roku, ale rząd przesunął termin o dziewięć miesięcy. Jak informuje Portal Samorządowy, decyzja ta zapadła po sygnałach od przedsiębiorców i samorządów, którzy wskazywali na niemożność terminowego przygotowania niezbędnej infrastruktury. Ministerstwo Klimatu i Środowiska początkowo proponowało przesunięcie o sześć miesięcy, ale ostatecznie dodano jeszcze trzy miesiące.

Co to oznacza dla Ciebie

Od października przy kupowaniu każdej butelki wody, soku czy piwa zapłacisz dodatkowo: 50 groszy za plastikową butelkę lub metalową puszkę i 1 złoty za szklane butelki wielokrotnego użytku.

Jeśli twoja rodzina kupuje tygodniowo 10 butelek wody, to przy kasie zapłacisz o 5 złotych więcej. Pieniądze odzyskasz w pełnej wysokości, ale dopiero po zwrocie pustych opakowań do butelkomatu lub w sklepie.

Przykład: Pani Agnieszka z Warszawy robi zakupy raz w tygodniu i kupuje zwykle 6 butelek wody, 4 soki dla dzieci i 2 puszki napoju energetyzującego dla siebie i męża. Od października zapłaci dodatkowe 6 złotych kaucji (12 x 50 gr). Jeśli nie odda opakowań, to miesięcznie straci 24 złote. Jeśli będzie systematycznie oddawać butelki, odzyska całą kwotę.

Pierwsza sieć już płaci za butelki

Lidl Polska jako pierwsza sieć handlowa w kraju zamontował butelkomaty we wszystkich swoich sklepach – ponad 900 placówkach. Jak informuje Portal Samorządowy, od momentu rozpoczęcia testów sieć zebrała już 15 milionów butelek plastikowych oraz ponad milion puszek o łącznej wadze blisko 400 ton.

Rekordzistą w zbiórce jest sklep Lidl w miejscowości Gogolin. Obecnie za każdą oddaną butelkę klienci otrzymują kupon rabatowy 5 groszy do wykorzystania na zakupy w ciągu 30 dni. Maksymalna wartość kuponu to 70 złotych, co oznacza możliwość oddania maksymalnie 1400 butelek jednorazowo.

Jak działają butelkomaty w praktyce

Warszawa w Pigułce udała się do butelkomatów Lidla, by przetestować je jeszcze przed systemem kaucyjnym. Przede wszystkim nie ma znaczenia, gdzie kupiłeś napój. W butelkomacie Lidla możesz oddać butelkę kupioną w dowolnym sklepie, ale uwaga – sprawdziliśmy system i nie przyjmuje on butelek z zagranicznym kodem kreskowym. System skanuje bowiem kod kreskowy z opakowania. Dlatego jeżeli butelka nie ma kodu, to zwyczajnie jej nie zwrócisz. Wiele Polaków ma nawyk zgniatania butelek, by mniej zajmowały w koszu. W tym przypadku ta sztuka się nie uda. Butelka nie może ani zgnieciona ani uszkodzona, musi być też całkowicie opróżniona.

Butelkomaty przyjmują: butelki plastikowe PET od 0,3 litra do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra i opakowania po napojach. Nie przyjmują natomiast opakowań po mleku, produktach mlecznych i olejach, nawet, jeżeli są to butelki.

Inne sieci też się przygotowują

  • Aldi od 1 września uruchomił butelkomaty w fazie testowej w ponad 370 sklepach w całej Polsce. Jak informuje Portal Samorządowy, za każde prawidłowo zwrócone opakowanie klienci otrzymują 10 groszy rabatu na kolejne zakupy.
  • Kaufland testuje butelkomaty w wybranych placówkach, oferując za szklane butelki gotówkę lub bon w wysokości pobranej kaucji. Za butelki PET, na które aktualnie nie ma kaucji, klienci otrzymują 5 groszy do wykorzystania na zakupy.
  • Auchan prowadzi testy w sześciu hipermarketach: Piasecznie, Łodzi, Bydgoszczy, Żorach, Płocku i Częstochowie. Kolejne testy planowane są w Warszawie i Krakowie.

Redakcja WP Finanse przetestowała urządzenia w różnych sieciach i napotkała problemy. W Biedronce automat nie przyjmował butelek, jeśli produkt nie został kupiony w tej sieci. W Lidlu butelkomat znajdował się wewnątrz sklepu, co oznaczało konieczność skanowania kodu kreskowego z paragonu przy wyjściu – problem dla osób, które nie robiły zakupów.

Dziennikarze serwisu „Franczyza w Handlu” wraz z producentem butelkomatów próbowali oszukać urządzenia. Test pokazał, że automaty mają zabezpieczenia przed nadużyciami – mogą wykrywać wielokrotne oddawanie tego samego opakowania i wzywać obsługę do sprawdzenia.

Kto musi odbierać butelki

  • Obowiązkowo: wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m² sprzedające napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. W praktyce oznacza to wszystkie hipermarkety, supermarkety i większe dyskonty.
  • Dobrowolnie: sklepy poniżej 200 m², ale te sprzedające szklane butelki wielokrotnego użytku (głównie piwo) będą musiały je odbierać.
  • Automaty kaucyjne będą dostępne także poza punktami handlowymi – na stacjach benzynowych, w centrach handlowych czy w przestrzeni publicznej.

Jak informuje gov.pl, każda gmina będzie musiała mieć co najmniej jeden stacjonarny punkt zbiórki od mieszkańców.

Cel: 90% recyklingu do 2029 roku

System kaucyjny to odpowiedź na wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego SUP (Single-Use-Plastic). Zgodnie z nią przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach będą zobowiązani osiągnąć określone poziomy selektywnej zbiórki – 77% od 2025 roku oraz 90% od 2029 roku.

Jak podaje Dziennik.pl, obecnie Polska osiąga około 53% recyklingu wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu. Bez systemu kaucyjnego osiągnięcie unijnych wymogów będzie praktycznie niemożliwe.

Kraje, które wprowadziły podobne rozwiązania, notują znaczący wzrost wskaźników recyklingu. W Finlandii poziom recyklingu opakowań sięga ponad 90%.

VAT nie będzie doliczany do kaucji

Ważną informacją jest to, że do kaucji nie będzie doliczany VAT. Jak informuje Infor.pl, wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska potwierdziła, że w ustawie o systemie kaucyjnym będzie wyraźnie zaznaczone, by opakowania objęte systemem kaucyjnym były zwolnione z VAT.

Oznacza to, że zapłacimy dokładnie tyle, ile wynosi kaucja – 50 groszy za plastikową butelkę czy puszkę oraz 1 złoty za szklane butelki wielokrotnego użytku.

Praktyczne porady na start systemu

  • Zbieraj paragony – chociaż przepisy mówią, że nie trzeba mieć dowodu zakupu, w praktyce może to ułatwić zwrot w przypadku problemów z automatem.
  • Nie wyrzucaj butelek do kosza – od października każda butelka z oznaczeniem systemu kaucyjnego to depozyt, który możesz odzyskać.
  • Planuj zwroty – jeśli kupujesz dużo napojów, regularnie oddawaj butelki, żeby nie straciła ważności bonów rabatowych (zwykle 30 dni).
  • Sprawdzaj oznaczenia – tylko butelki i puszki z logotypem systemu kaucyjnego dają prawo do zwrotu. Bez oznaczenia wyrzucasz je jak dotychczas do żółtych pojemników.
  • Dbaj o stan opakowań – zgniecione puszki czy butelki bez etykiet automaty mogą odrzucić.

System kaucyjny funkcjonuje już w wielu krajach Europy – korzysta z niego ponad 180 milionów Europejczyków. Od października dołączą do nich Polacy.

