Polskie F-35 przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Znamy dokładne godziny i miejsca

11 czerwca 2026 17:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek 12 czerwca piloci 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku wykonają uroczyste przeloty myśliwców F-35 nad trzema polskimi miastami. To część wydarzenia „Powitanie z Polską” – pierwszego publicznego pokazu nowych maszyn od czasu ich przybycia do Polski w maju.

Ostatni polski F-35 Lightning II przybywa 07 stycznia 2026 r. do bazy Ebbing Air Force National Guard w Fort Smith w stanie Arkansas. Uzupełnia to polską flotę F-35 w koordynacji z ich szkoleniem dla Zagranicznej Misji Sprzedaży Wojskowej z 85. Grupą Myśliwską. | Fot. Faizinraz / Shutterstock
Ostatni polski F-35 Lightning II przybywa 07 stycznia 2026 r. do bazy Ebbing Air Force National Guard w Fort Smith w stanie Arkansas. Uzupełnia to polską flotę F-35 w koordynacji z ich szkoleniem dla Zagranicznej Misji Sprzedaży Wojskowej z 85. Grupą Myśliwską. | Fot. Faizinraz / Shutterstock

Gdzie i o której – harmonogram przelotów

Ministerstwo Obrony Narodowej podało orientacyjny harmonogram:

  • Gdańsk – ok. godz. 9.45 – przelot nad Westerplatte
  • Warszawa – ok. godz. 10.10 – przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej
  • Kraków – ok. godz. 10.35 – przelot nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego

MON zastrzega, że harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne lub względy operacyjne. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pierwsze Husarze w Polsce od maja

F-35 – oficjalnie nazwane „Husarzami” – stacjonują w Łasku od maja 2026 roku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny, które do 2030 roku trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pierwszy wyprodukowany dla Polski F-35 wzniósł się w powietrze w grudniu 2024 roku, a 2 pierwszych polskich pilotów ukończyło szkolenie w maju 2025 roku.

Polska wchodzi w ten sposób do grona 20 państw posiadających F-35, będąc jednocześnie pierwszym krajem wschodniej flanki NATO z tymi maszynami. Łask nie jest przypadkowym miejscem bazowania – to tu rozpoczynała się historia polskich F-16.

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