Polskie F-35 przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Znamy dokładne godziny i miejsca
W piątek 12 czerwca piloci 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku wykonają uroczyste przeloty myśliwców F-35 nad trzema polskimi miastami. To część wydarzenia „Powitanie z Polską” – pierwszego publicznego pokazu nowych maszyn od czasu ich przybycia do Polski w maju.
Gdzie i o której – harmonogram przelotów
Ministerstwo Obrony Narodowej podało orientacyjny harmonogram:
- Gdańsk – ok. godz. 9.45 – przelot nad Westerplatte
- Warszawa – ok. godz. 10.10 – przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej
- Kraków – ok. godz. 10.35 – przelot nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego
MON zastrzega, że harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne lub względy operacyjne. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
Pierwsze Husarze w Polsce od maja
F-35 – oficjalnie nazwane „Husarzami” – stacjonują w Łasku od maja 2026 roku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny, które do 2030 roku trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pierwszy wyprodukowany dla Polski F-35 wzniósł się w powietrze w grudniu 2024 roku, a 2 pierwszych polskich pilotów ukończyło szkolenie w maju 2025 roku.
Polska wchodzi w ten sposób do grona 20 państw posiadających F-35, będąc jednocześnie pierwszym krajem wschodniej flanki NATO z tymi maszynami. Łask nie jest przypadkowym miejscem bazowania – to tu rozpoczynała się historia polskich F-16.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.