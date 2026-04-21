Już się zaczęło. Arktyczny, lodowaty front wlewa się do Polski. Będzie nawet -5 stopni
Miniony weekend przyniósł chwilowe złudzenie lata – na zachodzie i południu kraju termometry pokazywały miejscami 20-21°C w cieniu. Od poniedziałku front atmosferyczny wciągnął nad Polskę arktyczne powietrze z dalekiej północy i od wtorku 21 kwietnia zaczął się co najmniej 2-tygodniowy epizod nocnych przymrozków w skali niemal całego kraju. IMGW wydał ostrzeżenia.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całego województwa mazowieckiego, w tym dla Warszawy – temperatura powietrza miała spaść do ok. -1°C, przy gruncie do -2°C. To dopiero wstęp.
Kolejne noce będą chłodniejsze. Środa 22 kwietnia przyniesie w większości regionów temperatury od -1 do -4°C w powietrzu, a przy gruncie do -5°C. Najbardziej dotkliwie odczują je mieszkańcy otwartych terenów pozamiejskich, kotlin i obniżeń terenu, gdzie zimne powietrze spływa i zastyga. W czwartek 23 kwietnia do zimna dołączy silny wiatr w porywach 30-50 km/h – przy temperaturze 3-4°C na plusie odczuwalnie będzie poniżej zera. W piątek 24 kwietnia przymrozki prognozowane są dla wschodnich województw. Weekend 25-26 kwietnia – ponownie mróz na wschodzie, północy i w centrum kraju.
A potem zaczyna się najgorszy tydzień. W pierwszej połowie maja przymrozki mają utrzymywać się niemal w całej Polsce, temperatury w nocy i rano mają spadać do -1/-4°C, przy gruncie miejscami do -5°C. W dzień przy sporo słońca i tak nie wzrośnie powyżej 5-10°C. Synoptycy wskazują, że przełom kwietnia i maja 2026 roku będzie wyraźnie chłodniejszy od wieloletniej normy klimatycznej z lat 1991-2020.
Skąd ta lawina zimna? Mechanizm jest prosty, efekty dotkliwe
Polska wpadła pod wpływ rozległego niżu, który wciągnął nad kraj chłodne powietrze polarne morskie z kierunku północno-zachodniego. W połączeniu z wyjątkowo ciepłą pierwszą połową kwietnia – która w wielu miejscach przekroczyła normę wieloletnią – różnica termiczna między weekendem a wtorkiem wynosi ponad 10°C. To standardowy mechanizm wiosennej amplitudy, który w tym roku jest jednak wyjątkowo wyraźny.
Szczególnie niebezpieczne są przymrozki radiacyjne – zjawisko, które dotyka w bezchmurne, spokojne noce. Ziemia nagrzana w ciągu dnia oddaje ciepło do atmosfery, a brak chmur i wiatru sprawia, że temperatura przy gruncie spada nawet o kilka stopni poniżej temperatury mierzonej na standardowej wysokości 2 metrów. To dlatego prognozowane -1°C w powietrzu może oznaczać -5°C przy gruncie i zamarzanie wszystkiego, co stoi blisko ziemi – sadzonek, kwiatów, młodych pąków drzew owocowych. ICM UW (Centrum Modelowania Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego) oceniało, że napływ chłodniejszego powietrza z północy w połączeniu z lokalnymi rozpogodzeniami sprzyja gwałtownemu wypromieniowaniu ciepła z powierzchni ziemi – co jest klasycznym warunkiem uruchamiającym ten mechanizm.
IMGW ostrzegał już od połowy marca. Kwiecień 2026 jest poniżej normy
Bieżące ochłodzenie nie jest zaskoczeniem dla meteorologów. Długoterminowa prognoza IMGW-PIB na wiosnę 2026 wskazywała, że kwiecień ma się znaleźć „w normie lub poniżej normy” pod względem temperatur. Serwis Fani Pogody, powołując się na modele ECMWF, informował już kilka dni temu, że trzecia dekada kwietnia zapisze się chłodniejsza od normy o ok. 1,5°C w średniej obszarowej i że przymrozki mogą powracać co najmniej do pierwszej połowy maja.
Kwiecień 2026 nie był jednorodny. Według prognozy Józefa Groella z tygodnika Rola z połowy marca, pierwsza połowa miesiąca miała przynosić powroty zimowych akcentów właśnie z nocnymi przymrozkami, co się sprawdziło – IMGW wydało w tym miesiącu kilka serii ostrzeżeń pierwszego stopnia. Teraz wchodzimy w szczególnie intensywny okres: ciągła seria zimnych nocy przez co najmniej 10-14 dni.
Warszawa i Mazowsze: ostrzeżenie aktywne, drogi wychłodzone, rośliny w zagrożeniu
Dla Warszawy i całego województwa mazowieckiego IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed przymrozkami, ważne od godz. 2:00 do godz. 7:30 w dniu 21 kwietnia 2026 r. Ostrzeżenie objęło wszystkie powiaty województwa – od białobrzeskiego po żyrardowski, w tym m.st. Warszawę, powiat warszawski zachodni, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński i grodziski. Prognozowany spadek temperatury: do ok. -1°C w powietrzu, przy gruncie do -2°C.
Serwis Mój Powiat zwracał uwagę na kluczowy aspekt drogowy: wiadukty, mosty i odcinki dróg prowadzące przez otwarte tereny chłodzą się szybciej niż ulice w centrum. Na Mazowszu szczególnie narażona jest droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa-Grójec, która biegnie przez otwarte tereny powiatu grójeckiego. Przy bezchmurnej nocy i temperaturach bliskich zeru mokry asfalt może tworzyć cienką warstwę lodu, która jest trudno widoczna i zaskakuje kierowców przyzwyczajonych do „wiosennej” pogody.
Dla Warszawy jako dużego miasta efekt wyspy ciepła częściowo łagodzi przymrozki – gęsta zabudowa, asfalt i aktywność ludzi utrzymują nocne temperatury o 1-2°C wyżej niż na terenach podmiejskich. Mimo to ogrodnicy i działkowcy z ponad 100 ogrodów działkowych w Warszawie i okolicach muszą liczyć się z uszkodzeniem roślin. Pelargonie, surfinie, begonie, papryka, ogórki i pomidory wystawione na zewnątrz w ciepły weekend – a wiele osób właśnie to zrobiło przy temperaturach 20°C – są teraz narażone na przemrożenie. Jedno nocne przejście poniżej zera może zniszczyć rośliny, które tygodniami wymagały pielęgnacji.
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wydał specjalnego komunikatu o uruchomieniu dyżurów zimowego utrzymania, jednak przy prognozowanych temperaturach bliskich zeru i bezchmurnym niebie przez kolejne dni ZDM standardowo pozostaje w gotowości interwencyjnej – brygady mogą podjąć działania w trybie alarmowym, jeśli synoptycy zaktualizują prognozy w górę (czyli w dół temperatury).
Sadownicy w panice: kwitnienie i przymrozki to fatalne połączenie
W skali ogólnopolskiej największe zagrożenie ponoszą sadownicy i rolnicy. Wiosna fenologiczna jest w tym roku wyraźna – jabłonie, wiśnie, grusze i czereśnie w wielu regionach są już w fazie kwitnienia lub wczesnego zawiązywania owoców. Przymrozki radiacyjne uszkadzają tkanki generatywne już przy temperaturach -1 do -3°C przy gruncie. Przy prognozowanych -5°C przez kolejne dni ryzyko strat ekonomicznych w sadach jest wysokie.
Portal Kobietawsadzie.pl informował, że po poprzednich seriach przymrozków w pierwszych tygodniach kwietnia sadownicy uruchamiali zraszacze nadkoronowe – metodę polegającą na pokrywaniu kwiatów cienką warstwą lodu, który paradoksalnie chroni przed głębszym przemrożeniem. To energochłonny i kosztowny zabieg, wymagający utrzymywania zraszania przez całą noc. Przy serii kilku kolejnych mroźnych nocy koszty tej ochrony rosną lawinowo.
Województwa historycznie najbardziej poszkodowane przez wiosenne przymrozki sadownicze to podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, pomorskie i wielkopolskie. W tych regionach podobne zjawiska w poprzednich latach powodowały znaczące straty w plonach jabłoni, wiśni i brzoskwiń – według prognozy IMGW dla rolników opublikowanej przez serwis Wieści Rolnicze.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj dziś wieczór, nie jutro rano
1. Wnieś rośliny balkonowe i tarasowe do środka dziś wieczór. Pelargonie, surfinie, begonie, pomidory, ogórki, papryka, siewki warzyw – jedna noc poniżej zera wystarczy, żeby przemrozić rośliny, które przez tygodnie wymagały pielęgnacji. Wnieś je do środka lub przynajmniej na klatkę schodową przed godziną 22:00. Jeśli nie możesz przenieść dużych donic – okryj je agrowłókniną (kilkanaście złotych w każdym markecie ogrodniczym).
2. Jeśli masz ogród lub działkę – przykryj sadzonki i młode rośliny. Agrowłóknina PP 50 lub P17 to standardowe zabezpieczenie, które przy -4/-5°C przy gruncie może zrobić różnicę między ocaleniem a stratą całej rozsady. Truskawki, maliny i krzewy owocowe w fazie kwitnienia są teraz wyjątkowo wrażliwe.
3. Zmień nawyki jazdy na wczesne poranki i wieczory – szczególnie na Mazowszu. Mosty, wiadukty i odcinki dróg przez otwarte pola (S7 Warszawa-Grójec, drogi przez Równinę Mazowiecką) mogą mieć lodową nawierzchnię przy temperaturach bliskich zeru mimo wiosennej pory roku. Jedź z prędkością dostosowaną do warunków, nie do nastroju po słonecznym popołudniu.
4. Sprawdzaj ostrzeżenia IMGW codziennie. Na meteo.imgw.pl dostępna jest mapa ostrzeżeń aktualizowana kilka razy na dobę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia to sygnał do ostrożności, drugiego – do konkretnych działań ochronnych. Przy serii kilku tygodni zmiennej pogody prognozy mogą się zmieniać dynamicznie.
5. Nie wracaj do letnich ubrań – mimo słonecznych popołudni. Przy temperaturach dziennych 5-10°C i silnym wietrze (do 50 km/h w porywach w czwartek 23 kwietnia) temperatura odczuwalna może być zbliżona do zimowej. Dzieci idące rano do szkoły i osoby starsze szczególnie powinny ubierać się warstwowo – poranny mróz przy gruncie ustępuje powoli i jeszcze o 9:00-10:00 może być nieprzyjemnie chłodno.
6. Nie siej ani nie sadź na zewnątrz przez najbliższe 2 tygodnie. Jeśli planowałeś wiosenne nasadzenia w ogrodzie – poczekaj. Synoptycy wskazują, że na dni bez ryzyka przymrozku trzeba czekać co najmniej do przełomu kwietnia i maja, a być może dłużej. Sadzonki umieszczone w gruncie przed stabilizacją temperatury nocnej powyżej 5°C są narażone na uszkodzenia korzeni i zamieranie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.