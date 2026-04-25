Już się zaczęło. Naładuj powerbanki, urządzenia, przygotuj internet mobilny
Stoen Operator – spółka odpowiedzialna za dystrybucję energii elektrycznej na terenie Warszawy – zaplanował w najbliższych dniach serię wyłączeń zasilania na kilkunastu ulicach w różnych częściach miasta. Przerwy dotyczą okresu od dziś, 25 kwietnia, do 30 kwietnia 2026 roku. Przyczyną są prace modernizacyjne i remontowe na sieci niskiego napięcia: wymiana rozdzielnic, rozłączników, złącz kablowych i odłączników oraz przebudowa stacji transformatorowych.
Dlaczego STOEN wyłącza prąd – i co to właściwie znaczy?
Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (oznaczana skrótem nN, czyli 0,4 kV) to ostatni odcinek drogi prądu – od stacji transformatorowej do gniazdka w mieszkaniu. To ta warstwa infrastruktury, która starzeje się najszybciej i wymaga regularnych interwencji. Wymieniane rozdzielnice, rozłączniki i złącza kablowe to elementy, których awaria powoduje nagłe, nieplanowane przerwy w dostawie prądu – nieraz dla całych ulic lub osiedli. Planowana modernizacja jest więc w istocie działaniem prewencyjnym: lepiej wiedzieć, że prądu nie będzie przez kilka godzin, niż tracić go nagle w środku nocy bez żadnego uprzedzenia.
Prace wymagają fizycznego odłączenia fragmentu sieci od zasilania. Technicznie nie da się ich wykonać inaczej – nie istnieje możliwość przeprowadzenia wymiany rozdzielnicy lub rozłącznika przy napięciu na linii. Czas wyłączeń – zazwyczaj od 7:30 do maksymalnie 18:00 – wynika z harmonogramu pracy ekip w ciągu dnia, przy naturalnym oświetleniu i standardowych godzinach pracy.
Pełna lista wyłączeń – daty, godziny, adresy, przyczyny
Dziś, 25 kwietnia 2026, godz. 8:00-15:00 – przerwa trwa w tej chwili
Ul. Kobiałka 44A, 48A-49, 51-52, 54, 56, 58B-58L, 60
Ul. Zamożna 3-3A, 5-6, 8, 13
Przyczyna: modernizacja sieci nN
27 kwietnia 2026, godz. 8:00-17:00
Ul. Huculska 2-4
Przyczyna: modernizacja sieci – z możliwością wcześniejszego załączenia
27 kwietnia 2026, godz. 9:00-13:00
Ul. Dostatnia 3-4, 6
Przyczyna: wprowadzenie i podłączenie WLZ-tu (wewnętrznej linii zasilającej)
28 kwietnia 2026, godz. 7:30-13:00
Ul. Szeligowska 16, 18-18C, 20-22, 25, 27-27A, 29
Przyczyna: naprawa przewodów linii nN
28 kwietnia 2026, godz. 8:00-14:00
Mozaikowa 171B-171C
Przyczyna: wymiana złącza kablowego 0,4 kV
28 kwietnia 2026, godz. 8:00-15:00
Ul. Boremlowska 40
Ul. Rusznikarska 5-6, 23
Przyczyna: przebudowa sieci kablowej 0,4 kV (skrzyżowanie Boremlowska/Barwnicza)
28 kwietnia 2026, godz. 8:00-18:00
Ul. Małej Żabki 1, 3
Ul. Mochtyńska 22, 54-54F, 56-56C
Przyczyna: wymiana rozdzielnicy nN w stacji 13120 oraz modernizacja sieci – najdłuższe wyłączenie w całym zestawieniu, aż 10 godzin
29 kwietnia 2026, godz. 7:00-16:00
Ul. Rosy 41J-41N
Przyczyna: modernizacja sieci nN
29 kwietnia 2026, godz. 9:00-15:00
Ul. Długa 14
Przyczyna: rozbudowa sieci
30 kwietnia 2026, godz. 7:30-15:00
Ul. Andromedy 1-13, 15-29A, 31-31A, 33
Ul. Jowisza 2-26, 28, 30, 32
Ul. Księżycowa 126
Ul. Opłotek 26, 29
Ul. Palisadowa 15, 20A, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41-41A
Ul. Wólczyńska 163, 196-196B, 200, 202, 204, 208
Przyczyna: wymiana odłącznika 1-263 – największy obszar wyłączenia, sześć ulic jednocześnie
Wyłączenia zaplanowane na 24 kwietnia (ul. Sochaczewska oraz ul. Kremowa, Zapłocie i Łukasza Drewny) już minęły.
Które wyłączenie jest najdotkliwsze?
Pod względem czasu trwania rekordzistą jest wyłączenie na ul. Małej Żabki i Mochtyńskiej zaplanowane na 28 kwietnia – 10 godzin bez prądu, od 8:00 do 18:00. To praktycznie cały dzień roboczy. Mieszkańcy tych ulic, którzy pracują zdalnie, powinni zaplanować ten dzień poza domem lub zabezpieczyć się alternatywnym zasilaniem.
Pod względem skali obszaru wyróżnia się wyłączenie na 30 kwietnia – sześć ulic w rejonie Bemowa i Chomiczówki (Andromedy, Jowisza, Księżycowa, Opłotek, Palisadowa, Wólczyńska) odłączonych jednocześnie w związku z wymianą jednego odłącznika. Łącznie objętych numerów budynków jest kilkadziesiąt.
Co to oznacza dla Ciebie? Osoby pracujące zdalnie powinny zadziałać dziś, nie rano w dniu wyłączenia
1. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście – i powiedz o tym pracodawcy z wyprzedzeniem. Planowe wyłączenie prądu to siła wyższa, ale poinformowanie przełożonego dzień wcześniej jest dużo lepszym rozwiązaniem niż nagłe zniknięcie z wideokonferencji bez wyjaśnienia. Jeśli wyłączenie dotyczy Twojej ulicy, zaplanuj pracę poza domem – kawiarnia z Wi-Fi, coworking, biuro firmy. Wiele firm ma przestrzeń biurową, z której można skorzystać doraźnie.
2. Naładuj wszystkie urządzenia do pełna wieczór wcześniej. Laptop, telefon, powerbank, słuchawki bezprzewodowe, mysz bezprzewodowa – wszystko na 100 proc. przed snem. Laptop z pełną baterią wytrzyma zazwyczaj 6-8 godzin pracy, co przy większości wyłączeń (trwających 5-7 godzin) wystarczy – o ile router i modem mają zasilanie.
3. Router i modem padną razem z prądem – telefon komórkowy zostaje. To najczęściej pomijany problem. Laptop ma baterię, telefon ma baterię – ale domowy router i modem światłowodowy lub kablowy działają wyłącznie na prądzie z gniazdka. Po wyłączeniu zasilania tracisz internet domowy natychmiast. Rozwiązanie: udostępnianie hotspotu z telefonu komórkowego (tethering). Sprawdź przed wyłączeniem, czy Twój telefon ma wystarczający pakiet danych i czy hotspot działa – najlepiej zrób krótki test dzień wcześniej.
4. Rozważ zakup powerbanku do routera lub UPS-a. Jeśli pracujesz zdalnie regularnie i Twoja okolica jest objęta częstymi pracami modernizacyjnymi, inwestycja w mały zasilacz awaryjny (UPS) lub powerbank z gniazdem AC to koszt 200-500 zł, który eliminuje problem utraty internetu przy krótszych wyłączeniach. Router zużywa zazwyczaj 10-20 W – mały UPS wystarczy na 2-4 godziny podtrzymania zasilania samego routera.
5. Zabezpiecz ważną pracę przed wyłączeniem – zapisz lokalnie, nie tylko w chmurze. Dokumenty w Google Docs, Notion czy OneDrive wymagają internetu. Jeśli tuż przed wyłączeniem masz otwarte ważne pliki w chmurze, zapisz ich kopię lokalnie na dysku laptopa. Przy braku internetu praca w aplikacjach webowych może być niemożliwa lub ograniczona do trybu offline.
6. Aktualne wyłączenia i awarie sprawdzaj na awaria.stoen.pl. Portal STOEN działa w czasie rzeczywistym – każde wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia, ale mogą też pojawić się nowe. Adres konkretnej ulicy można wpisać bezpośrednio w wyszukiwarce na stronie. Warto też zapisać numer infolinii STOEN: 991 (bezpłatna, czynna całą dobę) – na wypadek gdyby prąd nie wrócił po planowanym czasie zakończenia prac.
