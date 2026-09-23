Już w środę. Wielka promocja w Biedronce. Klienci dostaną aż dwa produkty gratis
Biedronka uruchomiła krótką promocję na paczkowane kabanosy popularnych marek. Przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze produkty klient otrzyma gratis. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni – 23 i 24 września – oraz wymaga użycia karty albo aplikacji Moja Biedronka.
To jedna z najmocniejszych akcji przygotowanych w ramach Festiwalu Wędlin w Biedronce. Promocja obejmuje paczkowane kabanosy marek Kraina Wędlin, Tarczyński oraz Krakus.
Mechanizm oznaczono jako „2+2 gratis”. Klient wkłada do koszyka cztery produkty objęte akcją, ale płaci tylko za dwa najdroższe. Ceny dwóch najtańszych opakowań zostaną odliczone przy kasie.
Cztery opakowania, dwa gratis
Promocja pozwala kupić większy zapas kabanosów i zapłacić jedynie za połowę wybranych produktów. Rzeczywista wysokość oszczędności zależy jednak od cen konkretnych opakowań.
Najwięcej można zyskać, wybierając cztery produkty w podobnej cenie. Jeżeli dwa z nich będą znacznie tańsze, właśnie ich wartość zostanie odjęta od rachunku.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze cztery opakowania po 8 zł każde, zamiast 32 zł zapłaci 16 zł. Oszczędność wyniesie wówczas 16 zł, czyli 50 proc. wartości całego zestawu.
Jeśli natomiast ceny wyniosą 12 zł, 10 zł, 8 zł i 6 zł, klient zapłaci za dwa najdroższe produkty, czyli 22 zł. Opakowania za 8 i 6 zł zostaną naliczone jako gratis.
Można mieszać marki i warianty
Biedronka pozwala dowolnie łączyć produkty objęte promocją. Nie trzeba kupować czterech identycznych opakowań.
Do jednego zestawu można wybrać kabanosy różnych marek, gramatur i wariantów smakowych, pod warunkiem że wszystkie mają właściwe oznaczenie promocyjne. Akcją objęto paczkowane kabanosy:
- Kraina Wędlin,
- Tarczyński,
- Krakus.
Na grafice promocyjnej widoczne są między innymi warianty klasyczne, wieprzowe, drobiowe, serowe oraz inne wersje smakowe. Dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenia na półce. Nie każdy produkt tych marek musi automatycznie uczestniczyć w akcji.
Jest dzienny limit zakupów
Sieć wprowadziła limit wynoszący osiem opakowań dziennie na jedną kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że jeden klient może skorzystać z mechanizmu promocji maksymalnie dwa razy w ciągu dnia.
Przy zakupie ośmiu właściwych produktów maksymalnie cztery najtańsze opakowania zostaną naliczone jako gratis.
Limit dzienny wynosi zatem:
- osiem opakowań objętych promocją,
- maksymalnie cztery produkty gratis,
- jedna karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Zakup większej liczby opakowań nie oznacza, że wszystkie kolejne produkty zostaną objęte rabatem.
Bez karty promocja nie zostanie naliczona
Warunkiem skorzystania z oferty jest zeskanowanie przy kasie karty Moja Biedronka albo kodu znajdującego się w aplikacji sieci.
Klient, który nie użyje karty lub aplikacji, może zapłacić standardową cenę za wszystkie cztery produkty. Warto więc upewnić się przed zakończeniem transakcji, że karta została poprawnie przypisana, a rabat pojawił się na ekranie kasy.
Promocja powinna zostać rozłożona proporcjonalnie na produkty uczestniczące w akcji. Szczegóły rozliczenia będą widoczne na paragonie.
Oferta potrwa tylko do środy
Akcja rozpoczęła się 23 września i zakończy się już 24 września. Klienci mają więc tylko dwa dni na zrobienie zakupów w promocyjnej cenie.
Ze względu na mechanizm dwóch gratisowych produktów zainteresowanie może być szczególnie duże. Niektóre warianty kabanosów mogą zniknąć z półek wcześniej, zwłaszcza w sklepach o dużym natężeniu ruchu.
Promocja obowiązuje do końca 24 września albo do wyczerpania zapasów produktów dostępnych w poszczególnych placówkach.
Jak skorzystać z promocji?
Wystarczy wykonać cztery kroki:
- Wybrać cztery paczkowane kabanosy oznaczone jako objęte akcją.
- Można połączyć różne marki i warianty.
- Przy kasie zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka.
- Sprawdzić, czy wartość dwóch najtańszych produktów została odjęta.
Przy ośmiu opakowaniach rabat obejmie maksymalnie cztery najtańsze produkty. Limit odnawia się kolejnego dnia, dlatego posiadacz karty może skorzystać z oferty zarówno 23, jak i 24 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.