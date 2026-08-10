Kalendarz na rok szkolny 2026/2027 już dostępny. Wiemy, kiedy rodzice mogą planować urlopy
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027, ale sama lista dat niewiele mówi rodzicom w Warszawie, jeśli nie zestawi się jej z weekendami i realnym urlopem do wykorzystania w pracy. Odpowiednio poukładane dni wolne dziecka i kilka dni urlopu rodzica potrafią dać nawet kilkanaście dni wspólnego wypoczynku – wystarczy wiedzieć, na które dni robocze faktycznie trzeba złożyć wniosek.
Grudniowy maraton – 6 dni urlopu daje 12 dni wolnego z rzędu
Zimowa przerwa świąteczna potrwa od środy 23 do czwartku 31 grudnia 2026 roku. Dla rodzica pracującego od poniedziałku do piątku oznacza to, że dniami wymagającymi urlopu są 23 i 24 grudnia oraz 28, 29, 30 i 31 grudnia – łącznie 6 dni roboczych. Boże Narodzenie 25 grudnia wypada w piątek i jest ustawowo wolne bez potrzeby brania urlopu, podobnie jak Nowy Rok, 1 stycznia 2027 roku, przypadający w piątek. Licząc od środy 23 grudnia do niedzieli 3 stycznia, wychodzi 12 nieprzerwanych dni wolnego dla całej rodziny – a kosztowało to rodzica jedynie 6 dni urlopu.
Kto chciałby wydłużyć ten okres jeszcze bardziej, musi mieć świadomość jednej rzeczy – 4, 5, 7 i 8 stycznia to już zwykłe dni nauki szkolnej, nie oficjalna przerwa świąteczna. Jedynym dniem wolnym od szkoły w tym przedziale jest samo Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2027 roku (środa), które jest ustawowo wolne zarówno od pracy, jak i od zajęć szkolnych. Wydłużenie rodzinnego wolnego na 4, 5, 7 i 8 stycznia oznaczałoby więc zabranie dziecka ze szkoły, a pamiętajmy, że w Polsce szkoła jest obowiązkowa.
Ferie zimowe na Mazowszu – gotowy blok bez żadnego kombinowania
W roku szkolnym 2026/2027 ferie zimowe znów podzielono na trzy tury zależne od województwa. Dla Warszawy i całego Mazowsza, razem z Pomorskiem, Świętokrzyskiem i Lubelskiem, wyznaczono drugi turnus – od poniedziałku 1 do niedzieli 14 lutego 2027 roku. To już sam w sobie pełny, dwutygodniowy blok zaczynający się i kończący dokładnie na granicy weekendu, więc nie ma tu żadnej dodatkowej sztuczki do zastosowania – rodzic bierze urlop dokładnie na tyle dni roboczych, ile faktycznie planuje spędzić z dzieckiem, bez marnowania go na dni, które i tak byłyby wolne. Warto tylko pamiętać, że pierwsza tura ferii, dla województw podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego, zaczyna się już 18 stycznia, a trzecia, dla pozostałych sześciu województw, kończy dopiero 28 lutego – co ma znaczenie głównie przy planowaniu wyjazdu w góry czy nad morze, gdzie ceny i dostępność noclegów mocno zależą od tego, które regiony akurat mają wolne.
Wielkanoc – 3 dni urlopu za 6 dni wolnego
Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od czwartku 25 do wtorku 30 marca 2027 roku, obejmując też Wielkanoc, która w 2027 roku wypada w niedzielę 28 marca. Poniedziałek Wielkanocny, 29 marca, jest ustawowo wolny sam z siebie, więc dniami wymagającymi urlopu pozostają jedynie czwartek 25, piątek 26 oraz wtorek 30 marca – łącznie 3 dni robocze. W zamian rodzic i dziecko zyskują 6 nieprzerwanych dni wolnego, od czwartku do wtorku włącznie.
Podobnie jak w grudniu, wydłużenie tego okresu o poniedziałek, wtorek i środę poprzedzające przerwę – 22, 23 i 24 marca – wymagałoby zabrania dziecka ze szkoły na te dni, bo formalnie są to zwykłe dni nauki, a nie część oficjalnej przerwy świątecznej.
Bonus – majówka 2027 wychodzi długa bez żadnego urlopu
To już poza samym kalendarzem szkolnym, ale warto zapisać sobie tę datę już teraz. Święto Pracy, 1 maja 2027 roku, wypada w sobotę, a Święto Konstytucji 3 Maja – w poniedziałek. Sam kalendarz układa się więc w wygodny, trzydniowy długi weekend od soboty do poniedziałku, zupełnie bez angażowania urlopu – to rzadka sytuacja, w którą warto od razu wpisać rodzinny wyjazd, zanim zrobią to wszyscy inni i zabraknie miejsc noclegowych.
Złóż wniosek urlopowy, zanim zrobią to inni
Najbardziej opłacalne kombinacje – grudniowa i wielkanocna – opierają się na dniach bezpośrednio sąsiadujących ze świętami, czyli dokładnie tych terminach, o które w każdej firmie ubiega się najwięcej pracowników naraz. Im wcześniej złożysz wniosek urlopowy obejmujący 23 i 24 grudnia albo 25, 26 i 30 marca, tym większa szansa, że dostaniesz dokładnie te dni, a nie zastępcze terminy zaproponowane przez pracodawcę po tym, jak lepsze zniknęły z grafiku.
Warto też z wyprzedzeniem sprawdzić w dziale kadr, czy firma nie ma już własnej, ustalonej praktyki dotyczącej okresu między świętami a Nowym Rokiem – część pracodawców ogłasza w tym czasie dzień lub kilka dni wolne dla całej firmy, co może dodatkowo zmniejszyć liczbę dni urlopu potrzebnych do złożenia wniosku. Jeśli planujesz wyjazd na ferie zimowe poza Mazowsze, pamiętaj też, że Twój termin – 1 do 14 lutego – nie pokrywa się z terminami sąsiednich województw, więc rezerwując nocleg w popularnym kurorcie, sprawdź, czy akurat nie trafiasz na szczyt sezonu wywołany turnusem innego regionu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.