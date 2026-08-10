Sklepy w Warszawie zamkną się na dwa dni z rzędu. Zakupy lepiej zrobić wcześniej
Mieszkańcy Warszawy planujący sierpniowe zakupy powinni zajrzeć do kalendarza, zanim zostawią je na ostatnią chwilę. Sobota 15 sierpnia to ustawowe święto, w które duże sklepy pozostają zamknięte, a zaraz po nim, w niedzielę 16 sierpnia, obowiązuje zwykły zakaz handlu. Efekt – dwa kolejne dni, w które nie zrobimy zakupów w większości marketów i galerii handlowych, a na kolejną niedzielę z otwartymi sklepami trzeba będzie czekać aż do 30 sierpnia.
Dlaczego akurat dwa dni pod rząd
To zbieg dwóch osobnych przepisów, który akurat w tym roku wypada wyjątkowo niekorzystnie dla klientów. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta obejmuje nie tylko niedziele, ale też dni ustawowo wolne od pracy, niezależnie od tego, na jaki dzień tygodnia akurat przypadają. Skoro Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia, w 2026 roku wypada w sobotę, sklepy wielkopowierzchniowe muszą pozostać zamknięte właśnie w tę sobotę – dokładnie tak samo, jakby to święto wypadło w dowolny inny dzień tygodnia. Dzień później, w niedzielę 16 sierpnia, nakłada się na to dobrze już znany zakaz handlu w niedziele – a akurat ta konkretna niedziela sierpnia nie znalazła się w rocznym wykazie niedziel handlowych.
Kiedy następna okazja na spokojne zakupy
W całym 2026 roku przewidziano łącznie osiem niedziel handlowych, z czego cztery już za nami – 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia i 28 czerwca. Jedyna niedziela handlowa w sierpniu przypada na 30 sierpnia, czyli na przedostatni dzień wakacji – to praktyczny termin dla rodziców kompletujących wyprawki szkolne przed wrześniem. Warto jednak wiedzieć, że to zarazem ostatnia niedziela handlowa aż do grudnia – kolejne wypadną dopiero 6, 13 i 20 grudnia, tuż przed świętami. Innymi słowy, kto przegapi 30 sierpnia, będzie musiał zaplanować weekendowe zakupy w niedziele niehandlowe albo poczekać ponad trzy miesiące na kolejną okazję.
Co zostanie otwarte mimo podwójnego zakazu
Zakaz handlu nie oznacza całkowitego paraliżu zakupowego miasta. Zarówno 15, jak i 16 sierpnia otwarte pozostaną apteki i punkty apteczne, stacje paliw, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, kawiarnie oraz sklepy z prasą. Działać będą też niewielkie sklepy osiedlowe, w których obsługę klientów prowadzi osobiście sam właściciel – to dlatego sieci convenience w rodzaju Żabki w wielu lokalizacjach pozostają czynne mimo zakazu, jeśli spełniają ten warunek. Otwarte bywają również wybrane placówki na dworcach i lotniskach, więc w razie pilnej potrzeby zakupy wciąż da się zrobić – tylko nie w standardowym markecie czy centrum handlowym.
Ile kosztuje złamanie zakazu
Za prowadzenie handlu wbrew przepisom grozi kara finansowa w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych, a w przypadku uporczywego, powtarzającego się naruszania zakazu – także kara ograniczenia wolności. To dlatego duże sieci handlowe konsekwentnie zamykają placówki w te dni, nawet jeśli oznacza to utratę części obrotu – ryzyko finansowe i prawne po prostu się nie opłaca.
Zrób zakupy w piątek, nie w weekend
Jeśli w najbliższy weekend planujesz większe zakupy spożywcze, wyprawkę szkolną czy zaopatrzenie na wyjazd, najbezpieczniejszym terminem jest piątek 14 sierpnia – dzień przed podwójnym zamknięciem. Wiele sklepów w piątek poprzedzający długi weekend wydłuża godziny otwarcia, więc warto to sprawdzić wcześniej na stronie konkretnej sieci, zamiast zakładać standardowe godziny.
Jeśli coś jednak umknie Ci przed weekendem, pamiętaj, że stacje paliw i osiedlowe sklepy czynne osobiście przez właściciela zwykle ratują sytuację przy drobnych, pilnych zakupach – nie licz jednak na pełny asortyment ani promocyjne ceny typowe dla dużych sieci. Warto też od razu zaznaczyć w kalendarzu 30 sierpnia jako ostatnią przed grudniem szansę na spokojne, niedzielne zakupy bez pośpiechu – po tej dacie kolejna okazja pojawi się dopiero w połowie ostatniego miesiąca roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.