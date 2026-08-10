Nowe kamery na ulicach Warszawy odczytują tablice rejestracyjne. Kierowcy pytają, czy przyjdą mandaty
Na warszawskich ulicach pojawiły się nowe kamery, które potrafią automatycznie odczytać numer rejestracyjny przejeżdżającego samochodu i zestawić go z informacjami o pojeździe. Urządzenia zaczęły działać od 1 kwietnia 2026 roku. Ich pojawienie się wywołało spore zainteresowanie kierowców, szczególnie że od stycznia obowiązują ostrzejsze wymagania warszawskiej Strefy Czystego Transportu.
W internecie szybko pojawiły się sugestie, że kierowca starego samochodu może zostać automatycznie namierzony, a następnie otrzymać mandat. Nie takie jest jednak zadanie nowych urządzeń. Kamery mają przede wszystkim dostarczyć Warszawie danych pokazujących, jakie samochody rzeczywiście poruszają się po obszarze objętym ograniczeniami.
Około 15 nowych kamer. Widzą znacznie więcej niż sam samochód
Nowe urządzenia zostały włączone do infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. System wykorzystywany w Warszawie obejmuje już setki skrzyżowań i pozwala między innymi analizować sytuację na ulicach.
Tym razem chodzi jednak o bardzo konkretne informacje.
Kamera rozpoznaje tablicę rejestracyjną przejeżdżającego pojazdu. Numer może następnie zostać zestawiony z informacjami dotyczącymi samochodu.
W ten sposób można ustalić między innymi jego rocznik, rodzaj stosowanego paliwa oraz normę emisji spalin. System pozwala również analizować kierunek poruszania się samochodów i częstotliwość ich pojawiania się na badanym obszarze.
To właśnie te dane są szczególnie istotne w przypadku warszawskiej Strefy Czystego Transportu.
Warszawa chce wiedzieć, jakie samochody wjeżdżają do centrum
Strefa Czystego Transportu funkcjonuje w stolicy od 1 lipca 2024 roku. Obejmuje większość Śródmieścia oraz części sąsiednich dzielnic. Jej wprowadzenie ograniczyło możliwość poruszania się po tym obszarze samochodami emitującymi najwięcej spalin. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Od początku 2026 roku obowiązuje już drugi etap ograniczeń.
Od 1 stycznia 2026 roku wymagań SCT nie spełniają zasadniczo samochody benzynowe, w tym z LPG, starsze niż 26 lat lub niespełniające normy Euro 3 oraz diesle starsze niż 17 lat lub niespełniające normy Euro 5. Jednocześnie uchwała przewiduje szereg wyjątków i okresów przejściowych. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Nowy monitoring ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy ograniczenia rzeczywiście wpływają na strukturę samochodów pojawiających się w centralnej części Warszawy.
Miasto może dzięki temu porównywać dane dotyczące wieku pojazdów, rodzaju napędu czy norm emisji i obserwować zmiany zachodzące w kolejnych miesiącach funkcjonowania strefy.
Czy nowe kamery automatycznie wystawiają mandaty?
To najważniejsze pytanie z punktu widzenia kierowców.
Nie należy traktować około 15 nowych kamer analitycznych jako automatycznych fotoradarów SCT wysyłających kierowcom mandaty.
Ich podstawowym zadaniem jest zbieranie danych potrzebnych do analizy ruchu.
To istotne rozróżnienie. Sam fakt, że system rozpozna numer rejestracyjny pojazdu i może ustalić jego parametry, nie oznacza jeszcze automatycznego nałożenia grzywny na kierowcę.
Warszawa chce przede wszystkim otrzymać wiarygodny obraz tego, jakie samochody rzeczywiście pojawiają się w strefie i jak zmienia się ich struktura wraz z kolejnymi etapami ograniczeń.
Miasto nie podaje dokładnych lokalizacji
Kierowcy mogą również zastanawiać się, gdzie dokładnie pojawiły się urządzenia.
Nie opublikowano pełnej listy skrzyżowań z około 15 nowymi kamerami. Wiadomo natomiast, że urządzenia pracują w ramach większego systemu monitorowania ruchu i są związane z analizą sytuacji w obrębie SCT.
Nie należy więc porównywać ich z klasycznymi fotoradarami albo urządzeniami odcinkowego pomiaru prędkości.
W tym przypadku nie chodzi o punkt, przed którym kierowca powinien zwolnić, aby uniknąć zdjęcia. Analizowany jest przede wszystkim ruch pojazdów i ich charakterystyka.
Mandat za złamanie zasad SCT jest jednak możliwy
Informacja o analitycznym charakterze nowych kamer nie oznacza, że ograniczenia obowiązujące w strefie można ignorować.
Za nieprzestrzeganie zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu grozi grzywna do 500 zł. Wynika to bezpośrednio z art. 96c Kodeksu wykroczeń. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Kontrole mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i elektronicznymi. Sama Warszawa informuje o możliwości elektronicznej kontroli pojazdów. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Dlatego kierowca posiadający samochód niespełniający obowiązujących wymagań powinien przed wjazdem sprawdzić, czy obejmuje go jedno z przewidzianych wyłączeń.
Jest ważny wyjątek. Cztery wjazdy w ciągu roku
Warszawskie zasady przewidują rozwiązanie, które może mieć ogromne znaczenie dla właścicieli starszych samochodów.
Każdy może okazjonalnie wjechać do SCT samochodem niespełniającym wymagań 4 razy w roku kalendarzowym. Nie trzeba wcześniej zgłaszać każdego takiego przejazdu. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Dopiero kolejny wjazd może oznaczać problem.
Warszawa wyjaśnia, że dzięki kontrolom tradycyjnym i elektronicznym służby mogą ustalić, że konkretny samochód wykorzystał już przysługujące mu 4 okazjonalne wjazdy. Od piątego wjazdu kierowca pojazdu niespełniającego norm i nieobjętego innym wyjątkiem może narazić się na mandat. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Nie każdy starszy samochód jest automatycznie wykluczony
Przy ocenie możliwości wjazdu do SCT nie wystarczy spojrzeć wyłącznie na rok produkcji samochodu.
Znaczenie ma również norma emisji, a dodatkowo istnieją grupy korzystające z wyłączeń.
Przykładowo mieszkańcy Warszawy rozliczający w stolicy podatki zostali objęci okresem przejściowym. Miasto wskazuje również szczególne rozwiązania między innymi dla seniorów, którzy ukończyli 70 lat do końca 2023 roku, oraz określonych osób z niepełnosprawnościami. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
Dlatego dwa samochody z podobnego rocznika nie zawsze muszą być traktowane identycznie. Znaczenie może mieć zarówno ich specyfikacja techniczna, jak i status właściciela lub użytkownika.
Dlaczego kamery pojawiły się właśnie teraz?
Moment uruchomienia systemu zwraca uwagę, ponieważ od początku 2026 roku Warszawa znajduje się w drugim etapie funkcjonowania SCT.
Wymagania zostały zaostrzone, a następne zmiany przewidziano w kolejnych etapach. Warszawa potrzebuje więc danych pozwalających ocenić, czy regulacje rzeczywiście zmieniają strukturę samochodów pojawiających się na ulicach centrum.
Odczytywanie tablic pozwala przeprowadzić znacznie dokładniejszą analizę niż zwykłe liczenie samochodów. Miasto może bowiem ustalić nie tylko liczbę przejazdów, lecz również charakterystykę poruszających się pojazdów.
Kamery widzą tablicę. To nie znaczy, że właśnie dostałeś mandat
To rozróżnienie jest szczególnie ważne po informacjach pojawiających się w mediach społecznościowych.
Kierowca może przejechać obok urządzenia, jego numer rejestracyjny może zostać odczytany i wykorzystany do analizy ruchu. Nie oznacza to jednak, że samo takie zdarzenie automatycznie uruchamia procedurę wystawienia mandatu.
Jednocześnie nie należy wyciągać z tego wniosku, że warszawska SCT pozostaje bez kontroli.
Miasto oficjalnie przewiduje kontrole tradycyjne i elektroniczne, a naruszenie zakazu wjazdu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie jeździsz po centrum Warszawy, nie musisz obawiać się, że każda nowa kamera oznacza automatyczny mandat. Około 15 nowych urządzeń uruchomionych w ramach systemu zarządzania ruchem ma przede wszystkim zbierać informacje potrzebne do analizy funkcjonowania Strefy Czystego Transportu.
Nie oznacza to jednak, że można ignorować obowiązujące ograniczenia.
Jeżeli masz starszy samochód, sprawdź przede wszystkim jego rok produkcji oraz normę Euro. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje kolejny etap SCT, więc samochód, który wcześniej spełniał minimalne wymagania, obecnie może już ich nie spełniać. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Sprawdź również, czy obejmuje Cię jedno z wyłączeń. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców Warszawy rozliczających tutaj podatki, części seniorów oraz osób korzystających z innych wyjątków przewidzianych w uchwale.
Jeżeli żadne wyłączenie Cię nie obejmuje, pamiętaj o zasadzie 4 okazjonalnych wjazdów w roku kalendarzowym. Warszawa wskazuje, że nie trzeba ich wcześniej zgłaszać. Problem może pojawić się od piątego wjazdu samochodem, który nie spełnia wymagań SCT. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
I właśnie dlatego nowych kamer nie należy ani demonizować, ani ignorować. Nie są automatycznymi maszynami do wystawiania mandatów, ale pokazują, że Warszawa coraz dokładniej analizuje ruch samochodów w Strefie Czystego Transportu. A dla kierowcy najważniejsze pozostaje sprawdzenie, czy jego samochód może legalnie poruszać się po strefie.
[1]: https://transport.um.warszawa.pl/sct?utm_source=chatgpt.com „Strefa Czystego Trasportu w Warszawie – Transport”
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.