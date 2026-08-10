Burza zbliża się do Warszawy. Pogoda może zmienić się gwałtownie jeszcze tej nocy
Nad Warszawą może zrobić się niespokojnie. Prognozy na 10 sierpnia wskazują na możliwość wystąpienia burz, opadów deszczu, a nawet gradu. Po bardzo gorącym dniu sytuacja pogodowa może zmieniać się dynamicznie, dlatego mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na pogorszenie warunków.
Jeszcze w ciągu dnia temperatura w Warszawie dochodziła według prognoz do około 32 stopni Celsjusza. Tak wysokiej temperaturze towarzyszyła możliwość wystąpienia opadów oraz burz. Prognozowano również silniejszy wiatr.
Burzowa pogoda możliwa w Warszawie
Mieszkańcy Warszawy powinni zwrócić uwagę na sytuację za oknami, szczególnie późnym wieczorem i w nocy. Burze potrafią rozwijać się lokalnie i bardzo szybko, dlatego warunki w poszczególnych dzielnicach mogą się od siebie różnić.
W jednej części miasta może jedynie padać, podczas gdy kilka kilometrów dalej mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne i zdecydowanie intensywniejsze opady.
Dzisiejsza prognoza dla Warszawy przewidywała możliwość burz, około 2 mm deszczu oraz możliwość opadów gradu. Prognozowana prędkość wiatru wynosiła około 13 m/s.
Po upalnym dniu pogoda może zmienić się bardzo szybko
Poniedziałek był w stolicy bardzo gorący. Temperatura maksymalna prognozowana dla Warszawy wynosiła 32 stopnie Celsjusza. Jednocześnie zachmurzenie miało sięgać około 46 proc.
Przy burzach największym zagrożeniem nie musi być jednak sam deszcz. Lokalnie znacznie większym problemem mogą stać się silniejsze podmuchy wiatru oraz wyładowania atmosferyczne.
Dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, osoby wracające późnym wieczorem do domu oraz mieszkańcy przebywający na otwartej przestrzeni.
Usuń rzeczy z balkonu i zamknij okna
Jeżeli burza dotrze nad stolicę, mieszkańcy powinni przede wszystkim zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i tarasach.
Lekkie krzesła, doniczki, suszarki na ubrania oraz inne niezabezpieczone rzeczy mogą zostać porwane przez silniejszy podmuch wiatru.
Warto również zamknąć okna przed wyjściem z domu. Podczas intensywnego opadu nawet kilka minut może wystarczyć, aby deszcz dostał się do mieszkania.
Kierowcy powinni uważać na nagłe opady
Burza może bardzo szybko pogorszyć warunki na warszawskich ulicach. Intensywny deszcz ogranicza widoczność, a na jezdniach może pojawić się duża ilość wody.
Szczególnie niebezpieczne są pierwsze minuty intensywnego opadu, kiedy nawierzchnia staje się śliska.
Kierowcy powinni zwiększyć odstęp od poprzedzającego samochodu i dostosować prędkość do aktualnych warunków, nawet jeżeli ograniczenie na danej ulicy pozwala jechać szybciej.
Nie stawaj pod drzewem podczas burzy
Jeżeli burza zastanie nas poza domem, należy unikać przebywania bezpośrednio pod drzewami oraz w pobliżu przedmiotów, które mogą zostać przewrócone przez wiatr.
Niebezpieczne mogą być również reklamy, tymczasowe konstrukcje oraz elementy znajdujące się na placach budowy.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem podczas burzy jest znalezienie schronienia w budynku.
Wtorek przyniesie dużą zmianę temperatury
Po poniedziałkowym upale pogoda ma się wyraźnie zmienić. Według aktualnej prognozy we wtorek 11 sierpnia temperatura maksymalna w Warszawie ma wynieść około 23 stopni Celsjusza. To prawie 10 stopni mniej niż prognozowane maksimum w poniedziałek.
Kolejne dni również mają być chłodniejsze. Na środę prognozowane są około 24 stopnie, podobnie w czwartek. Dopiero pod koniec tygodnia temperatura ponownie ma zacząć rosnąć.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś teraz w Warszawie, warto przed snem sprawdzić sytuację pogodową i zabezpieczyć rzeczy znajdujące się na balkonie lub tarasie.
Zamknij okna, jeżeli wychodzisz z domu. Jeżeli masz samochód zaparkowany bezpośrednio pod dużym drzewem, zwróć uwagę na warunki pogodowe i stan otoczenia.
Osoby przebywające wieczorem poza domem powinny liczyć się z możliwością nagłego deszczu i lokalnej burzy. Kierowcy muszą natomiast przygotować się na gwałtowne pogorszenie widoczności podczas intensywniejszego opadu.
Sytuacja może zmieniać się lokalnie, dlatego najważniejsze będą bieżące komunikaty meteorologiczne. W przypadku pojawienia się oficjalnego ostrzeżenia IMGW lub Alertu RCB należy stosować się do zaleceń służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.