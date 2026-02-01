Kampinos: Psy tropiące, znaczne siły policji, strażaków i ratowników medycznych. Jedna osoba nie żyje
W sobotni wieczór, 31 stycznia, w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłoszono alarm. Służby otrzymały zgłoszenie o zaginięciu trzech dorosłych osób – dwóch kobiet i mężczyzny – które podczas spaceru w kompleksie leśnym straciły orientację w terenie i nie były w stanie samodzielnie wrócić.
Do akcji natychmiast skierowano znaczne siły. Poszukiwania prowadzili policjanci z komendy powiatowej, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz przewodnik z psem tropiącym. W działania zaangażowano także strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Akcja była prowadzona na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Mimo szybkiej reakcji służb, krótkiego czasu od zgłoszenia do odnalezienia zaginionych oraz intensywnych działań ratowniczych, życia starszej z kobiet nie udało się uratować. Prowadzone na miejscu czynności reanimacyjne nie przyniosły skutku. Mężczyzna z objawami silnego wychłodzenia trafił do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną. Druga z kobiet nie wymagała hospitalizacji.
Policja apeluje o szczególną ostrożność w związku z utrzymującymi się mrozami i znacznym spadkiem temperatur. Przebywanie na terenach leśnych i otwartych przestrzeniach, zwłaszcza po zmroku, może być skrajnie niebezpieczne. Niskie temperatury, wiatr i ograniczona widoczność sprzyjają szybkiemu wychłodzeniu organizmu oraz utracie orientacji w terenie, co w krótkim czasie może doprowadzić do zagrożenia życia.
Funkcjonariusze przypominają, by przed wyjściem sprawdzać prognozę pogody i dostosowywać plany do warunków. Ważne jest również informowanie bliskich o trasie i planowanej godzinie powrotu, zabieranie naładowanego telefonu, latarki oraz odpowiedniej, ciepłej odzieży. Policja zaleca unikanie samotnych spacerów w lasach i na nieznanych szlakach. W przypadku zagubienia lub zagrożenia zdrowia i życia należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.
Policja podkreśla, że każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo, jednak – jak podkreślają funkcjonariusze – najważniejsze pozostaje zapobieganie sytuacjom, które mogą zakończyć się tragedią. Policja apeluje o rozwagę oraz reagowanie, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.