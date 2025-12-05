Kancelaria Prezydenta wydaje oświadczenie. Poważna sytuacja w Polsce. Wszystko, co musisz wiedzieć
Piątek 5 grudnia 2025 roku przyniósł ostrą wymianę zdań między Kancelarią Prezydenta a rządem. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego wprost oskarżył premiera Donalda Tuska o polityczny sabotaż i próbę „przykrycia” prezydenckiego szczytu medycznego. Zamiast debaty o ratowaniu polskiej służby zdrowia obserwujemy kolejną odsłonę konfliktu między dwoma ośrodkami władzy.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli liczysz na konkretne rozwiązania problemów polskiej służby zdrowia, dzisiejsze wydarzenia pokazują, że zamiast wspólnych działań otrzymujesz polityczny spór między prezydentem a premierem. Każdy organizuje własne spotkanie, każdy oskarża drugiego o brak działania – a pacjenci i lekarze wciąż czekają na realne decyzje.
Praktyczna konsekwencja: Gdy politycy walczą o to, kto pierwszy zorganizuje szczyt i kto wygląda lepiej w mediach, trudno oczekiwać wspólnej strategii naprawy służby zdrowia. Zamiast jednego spotkania z konkretnymi ustaleniami mamy dwa konkurencyjne wydarzenia i wzajemne oskarżenia.
Skąd nagle eksplozja oskarżeń?
Piątkowy poranek na platformie X rozpoczął się od mocnego uderzenia ze strony Kancelarii Prezydenta RP. W serii wpisów przytoczono słowa rzecznika Rafała Leśkiewicza, który bez ogródek skrytykował ostatnie działania rządu w kwestii ochrony zdrowia.
Osią sporu stały się dwa konkurencyjne wydarzenia. Wczoraj – 4 grudnia – premier Donald Tusk zwołał szczyt dotyczący służby zdrowia. Dziś – 5 grudnia o godzinie 10:00 – prezydent Karol Nawrocki organizuje własny szczyt medyczny.
Według Kancelarii Prezydenta, wczorajsze spotkanie u premiera było ruchem wyprzedzającym, wykonanym w panice. Rzecznik Leśkiewicz zaatakował: „Próbował ubiec Pana Prezydenta, mimo, że sam wcześniej nie miał czasu, żeby spotkać się z przedstawicielami środowisk medycznych i prezesem NIL”.
„Akademia ku czci” bez minister zdrowia
W ocenie otoczenia prezydenta Nawrockiego rządowe spotkanie było jedynie fasadą. Kancelaria użyła określenia „akademia ku czci”, zarzucając premierowi chaos, brak konkretów i unikanie odpowiedzialności za działania minister zdrowia Izabeli Leszczyny.
Rzecznik Prezydenta zwrócił uwagę na nieobecność szefowej resortu zdrowia: „Minister Leszczyna zniknęła w tej chwili z przestrzeni publicznej”.
Na dzisiejszym szczycie u prezydenta spodziewany jest przedstawiciel resortu zdrowia, jednak Kancelaria Prezydenta z sarkazmem zauważyła, że „zapewne trzeba czytać tak, że nie będzie Min. Sobierańskiej-Grendy” – co sugeruje obniżenie rangi delegacji rządowej.
Tajne posiedzenie Sejmu jako „przykrycie” szczytu?
Najpoważniejszy zarzut dotyczy dzisiejszych wydarzeń w Sejmie. O godzinie 9:00 – godzinę przed rozpoczęciem prezydenckiego szczytu medycznego – Sejm przeszedł w tryb niejawnych obrad.
Kancelaria Prezydenta sugeruje, że nagła decyzja o utajnieniu posiedzenia to taktyczny manewr premiera obliczony na odwrócenie uwagi mediów.
„Premier Tusk, widząc co się dzieje i nie potrafiąc sobie z tym poradzić, szuka alternatyw, by przykryć ten kryzys” – czytamy w komunikacie.
Prezydent jako „głos wszystkich środowisk”
W kontrze do działań rządu Pałac Prezydencki pozycjonuje się jako ośrodek otwarty na dialog, którego brakowało przez ostatnie dwa lata. Zapowiedziany na dziś szczyt u prezydenta ma zgromadzić przedstawicieli wszystkich środowisk medycznych.
„Wszyscy ci, którzy na co dzień stykają się z tymi problemami (…) Dziś wysłucha tego Pan Prezydent” – zapowiada rzecznik.
Polityczna wojna zamiast rozwiązań
Wydarzenia z 5 grudnia 2025 roku pokazują, że ochrona zdrowia stała się głównym paliwem politycznego konfliktu. Polacy oczekujący reform otrzymują w zamian spektakl dwóch konkurencyjnych ośrodków władzy.
Pytanie, czy z tego politycznego starcia wynikną jakiekolwiek konkretne rozwiązania dla pacjentów, pozostaje na razie bez odpowiedzi.
Zamiast wspólnej debaty o ratowaniu służby zdrowia obserwujemy ostrą wymianę oskarżeń między prezydentem a premierem. Każdy zorganizował własny szczyt, każdy oskarża drugiego o sabotaż – a na konkretne rozwiązania dla polskiej medycyny trzeba wciąż czekać.
