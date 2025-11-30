Karambol 9 aut na S2. Ranne cztery osoby, w tym dzieci. Gigantyczne utrudnienia
W nocy z niedzieli na poniedziałek na trasie S2 doszło do poważnego karambolu w rejonie węzła Konotopa w powiecie warszawskim-zachodnim. W zderzeniach brało udział dziewięć aut, a cztery osoby – w tym dzieci – zostały poszkodowane. Przejazd w stronę A2 i S8 został całkowicie wstrzymany.
Początek problemów miał miejsce wcześniej na trasie S8, gdzie doszło do pierwszej kolizji. Na skutek tego zdarzenia utworzył się długi korek, który „doszedł” aż do miejsca, gdzie S8 łączy się z trasą S2. Przejście z jednej trasy do drugiej, nagłe spowolnienie w ruchu i śliska nawierzchnia spowodowały, że do pierwsze kolizji „dołączyły” kolejne auta. Zderzyło się łącznie dziewięć samochodów w których poróżowało ponad 20 osób. Obszar zdarzeń obejmuje kilka odcinków trasy – to efekt tego, że zderzenia następowały po sobie.
W wypadku ucierpiały cztery osoby, w tym dzieci. Ratownicy medyczni udzielali pomocy na miejscu, a część poszkodowanych została przewieziona do szpitala. Straż pożarna zabezpiecza rozbite samochody, usuwa płyny eksploatacyjne i oczyszcza jezdnię z fragmentów karoserii. Policjanci pracują na miejscu zdarzenia.
Ruch w kierunku zachodnich tras został zatrzymany. Objazdy obowiązują od węzła Konotopa i mogą być utrzymane przez kilka godzin – do czasu usunięcia wszystkich pojazdów i zakończenia pracy służb.
