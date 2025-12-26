Karambol na S8. 9 aut rozbitych, 5 osób rannych, trasa na Warszawę zamknięta

26 grudnia 2025 15:41

Na drodze ekspresowej S8 na granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego doszło do poważnego karambolu. W zdarzeniu uczestniczyło 9 samochodów osobowych. Poszkodowanych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Zderzenie kilku aut w okolicach Przewodowic

Do wypadku doszło w piątek po godz. 13 w rejonie miejscowości Przewodowice, w powiecie rawskim. Na stosunkowo krótkim odcinku drogi zderzyło się aż 9 samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 16 osób.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na rzecznika łódzkiej straży pożarnej bryg. Jędrzeja Pawlaka, 5 osób odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych jest 3 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Część uczestników wypadku była uwięziona w rozbitych pojazdach. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydobyć ich z aut.

Na miejscu intensywna akcja ratunkowa

Na miejscu zdarzenia pracują 4 zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczają teren, udzielają pomocy rannym i usuwają skutki karambolu. Ruch w stronę Warszawy został całkowicie wstrzymany.

Kierowcy muszą liczyć się z długim postojem lub koniecznością objazdów. Policja kieruje ruchem na alternatywne trasy, jednak sytuacja zmienia się dynamicznie.

Śliska nawierzchnia mogła doprowadzić do wypadku

Wstępne ustalenia wskazują, że jedną z przyczyn karambolu mogły być bardzo trudne warunki drogowe. Na terenie woj. łódzkiego występują marznące opady mżawki, które powodują gołoledź. Nawierzchnia jest zdradliwa, a droga hamowania znacząco się wydłuża.

Policja apeluje do kierowców o rozsądek. Zaleca ograniczenie prędkości, zwiększenie odstępu między pojazdami i unikanie gwałtownych manewrów. Nawet chwila nieuwagi w takich warunkach może skończyć się dramatem.

Co to oznacza dla kierowców jadących w stronę Warszawy

Jeśli planujesz podróż trasą S8 w kierunku Warszawy, musisz liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zablokowana jezdnia może być nieprzejezdna przez kilka godzin. Warto sprawdzić komunikaty drogowe przed wyjazdem i rozważyć objazdy lub przełożenie podróży, jeśli to możliwe.

Warunki na drogach pozostają trudne. Służby ostrzegają, że podobne sytuacje mogą się powtarzać, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.

