Karambol na S8. 9 aut rozbitych, 5 osób rannych, trasa na Warszawę zamknięta
Na drodze ekspresowej S8 na granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego doszło do poważnego karambolu. W zdarzeniu uczestniczyło 9 samochodów osobowych. Poszkodowanych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Zderzenie kilku aut w okolicach Przewodowic
Do wypadku doszło w piątek po godz. 13 w rejonie miejscowości Przewodowice, w powiecie rawskim. Na stosunkowo krótkim odcinku drogi zderzyło się aż 9 samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 16 osób.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na rzecznika łódzkiej straży pożarnej bryg. Jędrzeja Pawlaka, 5 osób odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych jest 3 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Część uczestników wypadku była uwięziona w rozbitych pojazdach. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydobyć ich z aut.
Na miejscu intensywna akcja ratunkowa
Na miejscu zdarzenia pracują 4 zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczają teren, udzielają pomocy rannym i usuwają skutki karambolu. Ruch w stronę Warszawy został całkowicie wstrzymany.
Kierowcy muszą liczyć się z długim postojem lub koniecznością objazdów. Policja kieruje ruchem na alternatywne trasy, jednak sytuacja zmienia się dynamicznie.
Śliska nawierzchnia mogła doprowadzić do wypadku
Wstępne ustalenia wskazują, że jedną z przyczyn karambolu mogły być bardzo trudne warunki drogowe. Na terenie woj. łódzkiego występują marznące opady mżawki, które powodują gołoledź. Nawierzchnia jest zdradliwa, a droga hamowania znacząco się wydłuża.
Policja apeluje do kierowców o rozsądek. Zaleca ograniczenie prędkości, zwiększenie odstępu między pojazdami i unikanie gwałtownych manewrów. Nawet chwila nieuwagi w takich warunkach może skończyć się dramatem.
Co to oznacza dla kierowców jadących w stronę Warszawy
Jeśli planujesz podróż trasą S8 w kierunku Warszawy, musisz liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zablokowana jezdnia może być nieprzejezdna przez kilka godzin. Warto sprawdzić komunikaty drogowe przed wyjazdem i rozważyć objazdy lub przełożenie podróży, jeśli to możliwe.
Warunki na drogach pozostają trudne. Służby ostrzegają, że podobne sytuacje mogą się powtarzać, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.
