Każdy myśli, że należy do klasy średniej. Problem w tym, że… niewielu łapie się w definicji
63% Polaków uważa się za klasę średnią. Gdy sprawdzić to samo twierdzenie z danymi GUS o zarobkach w ręku, wynik jest zupełnie inny – w najbardziej rozpowszechnionym przedziale dochodowym mieści się ledwie 45% zatrudnionych. Reszta albo zarabia za mało, żeby obiektywnie do niej należeć, albo – nieliczni – zarabia za dużo. Klasa średnia to jedno z najpopularniejszych pojęć w polskiej debacie publicznej i jednocześnie jedno z najbardziej rozciągliwych. Każda instytucja definiuje ją nieco inaczej, każdy ekonomista przesuwa granice w innym miejscu, a sami Polacy chętnie wciągają się do tej kategorii niezależnie od tego, co faktycznie wpływa na ich konto.
OECD, PIE, CBOS – każdy ma swój przepis na klasę średnią
Najpowszechniej stosowaną miarą na świecie jest definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według niej klasa średnia to osoby, których dochód mieści się w przedziale 75-200% mediany wynagrodzeń w danym kraju. Mediana to wartość środkowa – połowa pracujących zarabia mniej, połowa więcej. To ważne rozróżnienie, bo mediana jest odporna na zawyżanie przez najlepiej zarabiających – czego nie można powiedzieć o „średniej krajowej”, regularnie przywoływanej w nagłówkach.
Według danych GUS mediana wynagrodzeń w Polsce w połowie 2025 roku wynosiła ok. 7245 zł brutto. Po podstawieniu do wzoru OECD wychodzi: klasa średnia zaczyna się od 5435 zł brutto i kończy na 14 490 zł brutto miesięcznie na osobę. To bardzo szeroki przedział – obejmuje zarówno pracownika obsługi klienta w nieco lepiej płacącej firmie, jak i starszego specjalistę w korporacji. Dolna granica jest wyższa od płacy minimalnej zaledwie o 629 zł brutto, górna przekracza przeciętne wynagrodzenie o ponad 5000 zł.
Polski Instytut Ekonomiczny w swojej analizie podszedł do tematu inaczej. Zamiast wynagrodzenia indywidualnego, użył wskaźnika EHDI – tzw. ekwiwalentnego dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego. To kwota, którą dysponuje cały dom po podzieleniu przez pierwiastek kwadratowy z liczby jego mieszkańców (np. dla 4-osobowej rodziny dzielnik wynosi 2). Według PIE dolna granica klasy średniej to 67% mediany tego wskaźnika, górna – 200%. W praktyce to ujęcie jest bardziej wrażliwe na koszty utrzymania rodziny, nie tylko na indywidualny pasek płac. Singiel z 6000 zł na rękę i rodzina 2+2, w której oboje rodziców zarabia po 5000 zł netto, mogą być w tej samej klasie według OECD, ale według PIE już niekoniecznie.
Zupełnie inne podejście prezentuje CBOS, który regularnie pyta Polaków, do jakiej klasy społecznej sami siebie zaliczają. Tu cyfry robią wrażenie: klasa średnia bywa utożsamiana z dochodem per capita zaledwie 2000-2999 zł miesięcznie – co nawet przy niskich kosztach życia na prowincji jest kwotą bliższą dolnej granicy ubóstwa według standardów zachodnich niż klasie średniej w rozumieniu OECD. To dobitny dowód na to, że pojęcie „klasy średniej” w Polsce ma silny ładunek aspiracyjny i tożsamościowy – nie zawsze powiązany z twardymi liczbami.
Ile to jest „klasa średnia” na rękę – i dlaczego Warszawa to inna planeta
Przeliczając progi OECD na kwoty netto, dolna granica klasy średniej – 5435 zł brutto – odpowiada ok. 4070 zł na rękę. Górna, 14 490 zł brutto, to ok. 10 150 zł netto dla pracownika powyżej 26 lat. Między tymi wartościami mieści się ogromna rozpiętość: zarówno pracownik magazynu w większym mieście, jak i programista z kilkuletnim stażem. To sprawia, że „klasa średnia” w sensie OECD to kategoria wewnętrznie bardzo niejednorodna – łączy ludzi o zupełnie różnych możliwościach finansowych i stylu życia.
Kluczowy kontekst, który statystyki krajowe pomijają, to geograficzne zróżnicowanie kosztów życia. Te same 6000 zł netto oznacza zupełnie inne życie w Warszawie i zupełnie inne w Tarnowie. W stolicy wynajem kawalerki pochłania 2500-3500 zł miesięcznie. W mieście 80-tysięcznym – 1000-1600 zł. Osoba zarabiająca 7000 zł brutto we Wrocławiu i osoba zarabiająca tyle samo w Radomiu mają nominalnie taki sam dochód, ale zupełnie różne poczucie bezpieczeństwa finansowego i możliwości. Definicja OECD nie uwzględnia tych różnic – operuje jedną medianą dla całego kraju.
Dlatego też część ekonomistów wskazuje, że realna klasa średnia w Polsce, rozumiana jako grupa, która może pozwolić sobie na regularne oszczędzanie, własne mieszkanie lub kredyt hipoteczny, coroczne urlopy, edukację dzieci bez finansowego wyrzeczeń i zabezpieczenie na wypadek choroby czy utraty pracy, zaczyna się wyżej niż sugerują formalne progi. W Warszawie i największych miastach dolna granica takiego życia to praktycznie nie mniej niż 8000-9000 zł brutto na osobę zatrudnioną.
Ile Polaków faktycznie jest w klasie średniej – co mówią dane GUS
GUS regularnie publikuje rozkład decylowy wynagrodzeń – czyli podział wszystkich zatrudnionych na 10 równych grup według zarobków. To najbardziej precyzyjne dostępne źródło, choć z istotnym zastrzeżeniem: badanie obejmuje wyłącznie firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników, czyli ok. 6,4 mln etatów – mniej więcej 40% wszystkich zatrudnionych. Mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa, gdzie płace są najniższe, są w tej statystyce niewidoczne.
Z danych GUS za lipiec 2025 roku wynika, że 10% najsłabiej zarabiających w objętej badaniem grupie dostawało nie więcej niż 4666 zł brutto (ówczesna płaca minimalna). 20% najsłabiej zarabiających – do 5066 zł brutto. Górny próg dolnej piątki najlepiej zarabiających (80. percentyl) to 10 786 zł brutto, a 10% najlepiej zarabiających to wynagrodzenia powyżej 14 000 zł brutto.
Podstawiając te dane do definicji OECD (5435-14 490 zł brutto): dolna granica klasy średniej wypada gdzieś między pierwszym a drugim decylem – a więc powyżej mniej więcej 20-25% najgorzej zarabiających pracowników. Górna granica klasy średniej (14 490 zł) pokrywa się mniej więcej z 90. percentylem zarobków. Oznacza to, że w świetle danych GUS dla sektora przedsiębiorstw powyżej 9 osób, w przedziale klasy średniej OECD mieści się ok. 65-70% zatrudnionych w tej grupie firm.
Jednak gdy uwzględnić całą gospodarkę – z mikrofirmami, pracownikami sezonowymi i osobami na umowach cywilnoprawnych – obraz jest znacznie mniej optymistyczny. Badanie LiveCareer z początku 2026 roku, przeprowadzone na 699 respondentach w zróżnicowanej grupie wiekowej i zawodowej, wskazuje, że tylko 45% badanych faktycznie osiąga dochody mieszczące się w przedziale 5435-14 490 zł brutto. Połowa ankietowanych zarabia poniżej dolnego progu, a 5% – powyżej górnego.
Przy ok. 16,5 mln pracujących Polaków oznaczałoby to, że w klasie średniej wg definicji OECD faktycznie mieści się ok. 7-7,5 mln osób. To dużo – i mało. Dużo, bo przez dekady transformacji liczba ta była o połowę niższa. Mało, bo oznacza, że ponad 9 milionów pracujących Polaków nie spełnia nawet ekonomicznego minimum tej grupy.
Za mało do klasy średniej czy za dużo do biednych – „klasa lękliwa” rośnie
Paradoks polskiej klasy średniej polega na tym, że jej środkowa warstwa – między 6000 a 8000 zł brutto miesięcznie – jest jednocześnie zbyt bogata na pomoc społeczną i zbyt biedna na realne poczucie bezpieczeństwa. Ta grupa płaci pełne składki i podatki, nie korzysta z dopłat i subsydiów, a jednocześnie wystarczający skok kosztów – rata kredytu po podwyżce stóp, choroba, utrata pracy partnera – może zepchnąć ją na finansową krawędź w ciągu kilku miesięcy.
Ekonomiści coraz częściej mówią o „klasie lękliwej” lub „prekariackiej klasie średniej” – grupie, która na papierze spełnia kryteria dochodowe, ale nie ma poduszki finansowej. Badania wskazują, że większość Polaków, gdyby jutro straciła pracę, nie przeżyłaby bez problemów nawet 3 miesięcy z własnych oszczędności. To nie jest cecha klasy średniej w rozumieniu zachodnim – to raczej dowód, że Polska ma bardzo młodą, dopiero kształtującą się klasę średnią, która dochodowo awansowała szybciej niż zdążyła zbudować majątek.
Wewnętrzne zróżnicowanie klasy średniej jest przy tym ogromne. Socjologowie wyróżniają co najmniej 3 jej warstwy: niższą klasę średnią (5400-7000 zł brutto) – pracownicy usług, handel, administracja; klasę średnią właściwą (7000-10 000 zł) – specjaliści, urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele akademiccy, właściciele małych firm; oraz wyższą klasę średnią (10 000-14 500 zł) – menedżerowie, lekarze specjaliści, prawnicy, kadra IT. Każda z tych grup ma inny styl życia, inne aspiracje i inne problemy – łączy je tylko wspólna etykieta w ankiecie.
Jak klasa średnia wygląda w liczbach – zestawienie progów
Dla porządku – zestawienie głównych definicji i odpowiadających im przedziałów dochodowych w 2026 roku, na podstawie mediany wynagrodzeń GUS wynoszącej ok. 7245 zł brutto:
OECD (75-200% mediany): 5435-14 490 zł brutto / ok. 4070-10 150 zł netto.
PIE (67-200% mediany EHDI, dla gospodarstwa domowego): progi zależne od składu rodziny; dla singla nieco poniżej progu OECD, dla rodziny 2+2 znacznie wyżej.
CBOS (subiektywna deklaracja): w Polsce utożsamiana z dochodem per capita 2000-2999 zł, co nie pokrywa się z żadnym obiektywnym kryterium ekonomicznym.
Przeciętne wynagrodzenie GUS (styczeń 2026, sektor przedsiębiorstw 10+): 9002 zł brutto – sam środek klasy średniej wg OECD.
Mediana (czerwiec 2025, GUS): 7138-7245 zł brutto – dolna część klasy średniej wg OECD.
Płaca minimalna 2026: 4806 zł brutto – poniżej dolnej granicy klasy średniej wg OECD o 629 zł.
Polska klasa średnia rośnie, ale nie odczuwa wzrostu
W ciągu ostatnich 10 lat realna siła nabywcza polskich płac wzrosła znacząco – szczególnie w segmencie niższych i średnich zarobków. Jeszcze w 2015 roku mediana wynagrodzeń wynosiła ok. 3500 zł brutto. Dziś to ponad 7000 zł. Nominalnie klasa średnia jest liczniejsza i zamożniejsza niż kiedykolwiek. Dlaczego więc tak wiele osób, które obiektywnie do niej należą, nie czuje się bezpiecznie?
Odpowiedź leży poza paskiem płac. Koszty nieruchomości wzrosły szybciej niż wynagrodzenia – cena metra kwadratowego w Warszawie w ciągu dekady podwoiła się lub potroiła, podczas gdy płace rosły wolniej. Opieka zdrowotna, przedszkola, edukacja prywatna i stomatologia są w coraz większym stopniu finansowane prywatnie przez te same osoby, które nominalnie „awansowały” do klasy średniej. Rosnące koszty kredytów hipotecznych po podwyżkach stóp procentowych z lat 2021-2023 zjadły część realnego wzrostu płac. Klasa średnia w Polsce jest więc statystycznie większa i dochodowo wyżej niż kiedykolwiek – a subiektywnie czuje się bardziej niepewnie niż 10 lat temu. To jeden z powodów, dla których pojęcie „klasy średniej” stało się w Polsce bardziej polityczne niż ekonomiczne.
Jak sprawdzić, gdzie jesteś w polskiej strukturze dochodowej
- Dolna granica klasy średniej wg OECD to ok. 5435 zł brutto (4070 zł netto) – jeśli zarabiasz więcej, nominalnie wchodzisz w ten przedział.
- Sama kwota brutto to nie wszystko. Sprawdź, czy masz oszczędności wystarczające na 3-6 miesięcy życia bez dochodu – to jeden z kluczowych wyznaczników realnej stabilności klasy średniej.
- Weź pod uwagę lokalizację. 7000 zł brutto w Warszawie oznacza inne możliwości niż ta sama kwota w Łomży. Przy ocenie własnego statusu ekonomicznego uwzględniaj lokalne koszty najmu i usług, nie tylko krajowe zestawienia.
- Jeśli masz rodzinę, dochód na osobę (wskaźnik PIE) jest ważniejszy niż łączny dochód gospodarstwa. Rodzina 2+2 zarabiająca łącznie 10 000 zł brutto ma per capita ok. 3500 zł – co przy kosztach życia z dziećmi plasuje ją blisko dolnej granicy klasy średniej, nie w jej środku.
- Klasa średnia to też zobowiązania finansowe. Rata kredytu hipotecznego powyżej 40% dochodu netto oznacza, że nawet przy wysokich zarobkach realna swoboda finansowa jest ograniczona – co jest cechą klasy niższej, nie średniej.
