Kazik Staszewski trafił na OIOM. „Mówią o sepsie” Artysta walczy o zdrowie
4 grudnia Kazik Staszewski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który natychmiast zaniepokoił fanów. Muzyk poinformował, że trafił na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.
To jedna z najbardziej alarmujących informacji dotyczących artysty od lat.
Co napisał Kazik
We wpisie, który błyskawicznie obiegł Internet, Kazik wyjaśnił, że jego hospitalizacja ma związek z powikłaniami po wcześniejszym zabiegu usunięcia wyrostka.
Według relacji muzyka:
• miał dojść do błędu pooperacyjnego,
• w jego organizmie miał pozostać „element pooperacyjny”,
• rozpoznano u niego ropowicę,
• lekarze wspominali o ryzyku rozwinięcia ciężkiej infekcji.
Kazik pisał, że od kilku dni czuł się coraz gorzej, ale starał się dokończyć obowiązki zawodowe. W końcu trafił do szpitala, gdzie trafił pod natychmiastową opiekę lekarzy.
„Byłem bliski końca drogi”. Dramatyczny wpis artysty
W drugim poście muzyk przyznał, że dopiero wyniki serii badań uświadomiły mu, w jak poważnym stanie się znajduje.
Według jego słów:
„Po serii badań doktorzy powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będą mnie kroić”.
To jeden z najbardziej poruszających fragmentów jego relacji. Wskazuje, że lekarze musieli działać bardzo szybko, a dalsze leczenie może wymagać kolejnej interwencji chirurgicznej.
Jak reagują fani i środowisko muzyczne
Pod wpisami Kazika pojawiły się tysiące komentarzy wsparcia. Fani i inni artyści wysyłają mu życzenia siły, powrotu do zdrowia i podkreślają, jak ważną postacią jest dla polskiej sceny muzycznej.
Zespół Kult na razie nie wydał osobnego oświadczenia, jednak wśród słuchaczy dominuje nadzieja, że artysta szybko wróci do formy.
Co to oznacza dla czytelników i fanów
• Kazik jest pod opieką specjalistów na OIOM-ie.
• Jego stan był poważny, ale został w odpowiednim momencie zabezpieczony.
• W najbliższym czasie możliwe są kolejne komunikaty ze strony artysty lub jego zespołu.
• Plan koncertowy Kultu może ulec zmianie – fani czekają na oficjalne informacje.
Kazik Staszewski przechodzi trudne chwile i walczy o zdrowie na oddziale intensywnej terapii. Jego dramatyczne wpisy poruszyły całą Polskę, a internauci masowo okazują wsparcie. Teraz najważniejsze jest, aby muzyk wrócił do sił, a kolejne komunikaty uspokoiły fanów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.