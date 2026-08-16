Kia zderzyła się z łosiem. W aucie było czworo pasażerów, w tym dwoje dzieci
31-letnia kobieta kierująca samochodem marki Kia uderzyła w łosia, który wtargnął na jezdnię. W pojeździe w chwili zdarzenia podróżowały łącznie cztery osoby, w tym dwoje dzieci.
Dzikie zwierzęta na drodze to poważne zagrożenie
Około godziny 23.20 w miejscowości Cieśle w powiecie Płockim na Mazowszu, doszło do zderzenia na łosiem. Na miejsce przybył zastęp OSP Drobin, Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja. Na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń po stronie pasażerów. Zwierzę niestety nie przeżyło wypadku.
Zderzenia z łosiami i innymi dużymi zwierzętami leśnymi zdarzają się na mazowieckich drogach regularnie, szczególnie w pobliżu terenów leśnych i pól uprawnych, gdzie zwierzęta mogą nagle wbiec na jezdnię bez ostrzeżenia. Z uwagi na masę i wysokość łosia takie kolizje bywają wyjątkowo groźne – uderzenie w tak duże zwierzę często kończy się poważnymi obrażeniami pasażerów, a w skrajnych przypadkach bywa też śmiertelne. To, że tym razem nikt nie ucierpiał poważnie, to duża dawka szczęścia, a nie coś, na co kierowcy mogą liczyć za każdym razem.
Zwolnij w pobliżu lasów, zwłaszcza o zmierzchu
Jeśli poruszasz się drogami przebiegającymi przez tereny leśne lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zachowaj szczególną ostrożność i dostosuj prędkość do warunków, zwłaszcza wieczorem, w nocy i o świcie, kiedy dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne. Znaki ostrzegające przed możliwością wtargnięcia zwierząt na jezdnię nie są tam przypadkowo – warto realnie zdjąć nogę z gazu w takich miejscach, zamiast traktować je jako formalność. W razie zauważenia zwierzęcia przy drodze zwolnij z wyprzedzeniem i bądź gotowy na gwałtowne hamowanie, ale unikaj gwałtownego skrętu kierownicą, który przy próbie ominięcia zwierzęcia często prowadzi do utraty panowania nad pojazdem i bywa groźniejszy niż samo zderzenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.