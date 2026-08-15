Podwójne zabójstwo w Karolewie na Mazowszu. Ciała wydobyto z bagna. Akt oskarżenia wobec sześciu osób
Prokuratura Okręgowa w Płocku zakończyła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa dwóch spokrewnionych mężczyzn z miejscowości Karolewo w gminie Sierpc i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Płocku. Głównemu podejrzanemu, 44-letniemu Izydorowi J., grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Dwudziestodniowe poszukiwania zakończone tragicznym odkryciem
Sprawa zaczęła się 30 maja 2025 roku, gdy do policji w Sierpcu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dwóch mieszkańców Karolewa – 61 i 90-letniego mężczyzny, spokrewnionych ze sobą. Do poszukiwań, prowadzonych na dużą skalę przez blisko trzy tygodnie, zaangażowano policję, straż pożarną, śmigłowiec, drony oraz psy tropiące. Na miejscu zamieszkania obu mężczyzn śledczy nie znaleźli ciał, ale ślady walki i splądrowania wskazywały jednoznacznie na użycie przemocy. Dopiero 17 czerwca, w podmokłym lesie w sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim, odnaleziono należący do jednego z zaginionych samochód, a w nim i w pobliskim bagnie – ciała obu poszukiwanych mężczyzn. Tożsamość ofiar potwierdziły badania genetyczne.
Sprawa przejęta przez prokuraturę wyższego szczebla
Ze względu na wagę i charakter czynu śledztwo, prowadzone pierwotnie lokalnie, zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Płocku, a same czynności zlecono Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W toku postępowania, trwającego od początku czerwca 2025 roku, zatrzymano łącznie sześć osób. Śledztwo wzbudziło też dodatkowe zainteresowanie mediów po tym, jak w reportażu telewizyjnym pojawiły się nieoficjalne doniesienia o rzekomych nieprawidłowościach na miejscu zdarzenia oraz zatrzymaniu dwóch miejscowych policjantów – prokuratura oficjalnie zdementowała te informacje jako nieprawdziwe.
Zarzuty i grożące kary
Głównemu podejrzanemu, Izydorowi J., ostatecznie postawiono dziewięć zarzutów – dwa dotyczące zabójstw popełnionych w związku z rozbojem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a kolejne siedem obejmuje inne przestępstwa, między innymi łamanie zakazu prowadzenia pojazdów oraz nielegalne posiadanie narkotyków i amunicji do broni palnej. W toku śledztwa przesłuchano 34 świadków i uzyskano 24 opinie biegłych z różnych dziedzin. Pozostałym pięciu oskarżonym postawiono zarzuty poplecznictwa i innych powiązanych przestępstw.
Różne środki zapobiegawcze dla oskarżonych
Izydor J. od miesięcy przebywa w areszcie tymczasowym i pozostanie w nim do czasu rozprawy. Wobec pozostałej piątki oskarżonych prokurator zdecydował się na zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, co oznacza, że do czasu procesu pozostają oni na wolności, choć podlegają określonym ograniczeniom. Teraz sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Płocku, który przeprowadzi proces i wyda ostateczny wyrok wobec wszystkich sześciu oskarżonych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.