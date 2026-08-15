Tragiczny wypadek w środku miasta na Mazowszu. Kierowca uderzył w słupki i wjechał w skwer. Nie żyje

15 sierpnia 2026 13:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Dziś, około godziny 4:50, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Warszawskiej w Ciechanowie. Kierowca uderzył w słupki i wjechał w skwer. Pomimo udzielonej pomocy nie udało się go uratować.

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Fot. KPP w Ciechanowie

Jak wynika z czynności przeprowadzonych na miejscu przez policję, 43-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego kierujący volkswagenem z nieustalonych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słupki chodnikowe, a następnie wjechał w Skwer imienia Świętego Piotra. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

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Policjanci wykonali czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora – poinformowała podkomisarz Magda Sakowska z ciechanowskiej policji. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz dopiero ustalane, w tym to, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem na tym odcinku ulicy Warszawskiej.

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