Tragiczny wypadek w środku miasta na Mazowszu. Kierowca uderzył w słupki i wjechał w skwer. Nie żyje
Dziś, około godziny 4:50, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Warszawskiej w Ciechanowie. Kierowca uderzył w słupki i wjechał w skwer. Pomimo udzielonej pomocy nie udało się go uratować.
Jak wynika z czynności przeprowadzonych na miejscu przez policję, 43-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego kierujący volkswagenem z nieustalonych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słupki chodnikowe, a następnie wjechał w Skwer imienia Świętego Piotra. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Policjanci wykonali czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora – poinformowała podkomisarz Magda Sakowska z ciechanowskiej policji. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz dopiero ustalane, w tym to, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem na tym odcinku ulicy Warszawskiej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.