Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach. Lądował śmigłowiec LPR
Groźny wypadek w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Kierowca samochodu osobowego potrącił trzech nastolatków poruszających się na rowerach. Najciężej poszkodowany 15-latek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z 16-latków doznał złamania nogi. Droga wojewódzka nr 637 została zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
Do wypadku doszło w piątek wieczorem, 16 października, w miejscowości Roguszyn w powiecie węgrowskim. Na drodze wojewódzkiej nr 637 samochód osobowy marki Volkswagen potrącił trzech młodych rowerzystów.
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, za kierownicą pojazdu siedział 40-letni mężczyzna. Wszyscy poszkodowani rowerzyści byli nastolatkami.
Trzech nastolatków potrąconych przez samochód. Na miejsce wezwano śmigłowiec
Siła zdarzenia była na tyle poważna, że konieczna okazała się interwencja służb ratunkowych, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
15-letni rowerzysta został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Policja nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących jego obrażeń ani aktualnego stanu zdrowia.
Jeden z dwóch 16-latków doznał złamania nogi. Drugi, według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, nie odniósł poważnych obrażeń.
Na miejscu pracowały zespoły ratownictwa medycznego, strażacy oraz policjanci, którzy zabezpieczali teren zdarzenia i prowadzili czynności wyjaśniające.
Kierowca Volkswagena był trzeźwy. Policja bada okoliczności wypadku
Z ustaleń Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wynika, że samochodem kierował 40-letni mężczyzna.
Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy.
Nie wiadomo jeszcze, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do potrącenia nastolatków. Policja nie przedstawiła informacji, które pozwalałyby jednoznacznie wskazać przyczynę zdarzenia.
Śledczy będą ustalać między innymi przebieg wypadku oraz zachowanie jego uczestników bezpośrednio przed zderzeniem.
Na obecnym etapie nie podano informacji o ewentualnych zarzutach wobec kierującego.
Droga wojewódzka nr 637 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy
Po wypadku konieczne było całkowite wstrzymanie ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 637 pomiędzy Roguszynem a Pniewnikiem.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci prowadzący czynności związane z ustalaniem przebiegu zdarzenia.
Kierowcy musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Utrudnienia dotyczyły jednej z tras łączących miejscowości w powiecie węgrowskim z innymi częściami Mazowsza.
Informacje o blokadzie dotyczą sytuacji bezpośrednio po piątkowym wypadku. Nie potwierdzono, czy utrudnienia utrzymywały się również w sobotę rano.
Niebezpieczny wypadek na Mazowszu. Policja wyjaśnia, co się wydarzyło
Piątkowe zdarzenie w Roguszynie pokazuje, jak poważne mogą być konsekwencje wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Rowerzyści, w przeciwieństwie do osób podróżujących samochodami, nie są chronieni przez konstrukcję pojazdu. Zderzenie z autem osobowym może więc doprowadzić do poważnych obrażeń.
Jesienią dodatkowym utrudnieniem dla uczestników ruchu są szybko zapadający zmrok, zmienna pogoda i ograniczona widoczność. Kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność w miejscach, gdzie mogą pojawiać się piesi i rowerzyści.
Nie oznacza to jednak, że takie warunki były przyczyną wypadku w Roguszynie. Tę kwestię ustala policja.
W wyniku potrącenia poszkodowanych zostało trzech nastolatków. Jeden trafił do szpitala śmigłowcem LPR, drugi doznał złamania nogi, a trzeci nie odniósł poważnych obrażeń. Szczegółowe okoliczności zdarzenia pozostają przedmiotem policyjnego postępowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.