Warszawa i Mazowsze objęte alertem. Na drogach zrobi się niebezpiecznie
Piątkowy poranek, 16 października, przynosi niebezpieczne warunki na drogach w znacznej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami dla dziewięciu województw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty obejmują również Warszawę i całe Mazowsze. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas porannych dojazdów do pracy i szkoły.
Synoptycy IMGW ostrzegają przed utrzymującymi się gęstymi mgłami. Zjawisko może znacząco ograniczać widoczność, szczególnie na drogach lokalnych, trasach szybkiego ruchu i terenach niezabudowanych.
Ostrzeżenia zaczęły obowiązywać w czwartek, 15 października, o godzinie 22.00. Zgodnie z komunikatami mają pozostać w mocy do piątku, 16 października, do godziny 9.00.
Żółte alerty IMGW w 9 województwach. Gdzie jest niebezpiecznie?
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obejmują następujące województwa:
- Mazowieckie – całe województwo, w tym Warszawa.
- Podlaskie – całe województwo.
- Świętokrzyskie – całe województwo.
- Łódzkie – z wyjątkiem powiatów sieradzkiego, wieruszowskiego i wieluńskiego.
- Warmińsko-mazurskie – między innymi okolice Ełku, Giżycka, Mrągowa, Pisza i Szczytna.
- Lubelskie – większość województwa, z wyłączeniem wskazanych przez IMGW powiatów na południowym wschodzie regionu.
- Śląskie – między innymi Częstochowa oraz powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański i będziński.
- Małopolskie – powiaty olkuski, miechowski i proszowicki.
- Podkarpackie – okolice Mielca, Tarnobrzega i Stalowej Woli.
W objętych ostrzeżeniami regionach widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów.
Nie oznacza to, że na całym obszarze objętym alertem mgła będzie równie intensywna. Warunki mogą zmieniać się nawet na krótkich odcinkach dróg.
Warszawa i Mazowsze. Mgła może utrudnić poranne dojazdy
Szczególnie istotne ostrzeżenie dotyczy mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
IMGW objął alertem cały region, w tym stolicę oraz okoliczne miejscowości.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem opublikowanym przez warszawski system informacji miejskiej ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22.00 w czwartek do godziny 9.00 w piątek.
Gęsta mgła może powodować utrudnienia na trasach dojazdowych do Warszawy, w tym na drogach ekspresowych, autostradach i trasach lokalnych.
Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy podróżujący między innymi przez okolice Piaseczna, Pruszkowa, Legionowa, Wołomina, Otwocka i Grodziska Mazowieckiego.
Trudniejsze warunki mogą również występować w rejonie Radomia, Płocka, Siedlec i Ostrołęki.
Ostrzeżenie nie oznacza automatycznie zamknięcia dróg ani wystąpienia utrudnień na każdej z tych tras.
Widoczność poniżej 200 metrów. Kierowcy muszą uważać
Największym zagrożeniem związanym z gęstą mgłą jest ograniczenie możliwości odpowiednio wczesnego zauważenia przeszkody, innego pojazdu lub pieszego.
Przy słabej widoczności kierowcy powinni przede wszystkim zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzających samochodów.
Istotne jest również prawidłowe korzystanie z oświetlenia.
Podczas jazdy we mgle należy używać świateł mijania. Światła drogowe mogą pogarszać widoczność, ponieważ ich światło odbija się od kropelek wody zawieszonych w powietrzu.
Tylne światła przeciwmgłowe można włączać, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Po poprawie warunków należy je wyłączyć, aby nie oślepiać kierowców jadących z tyłu.
Na szczególną uwagę zasługują piesi i rowerzyści, którzy we mgle mogą być dostrzegani znacznie później niż przy dobrej pogodzie.
Co oznacza ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia?
Żółty alert jest najniższym poziomem ostrzeżenia w trzystopniowej skali IMGW.
Nie oznacza jednak, że prognozowane zjawisko jest niegroźne.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje o warunkach meteorologicznych, które mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia, strat materialnych oraz utrudnień w codziennym funkcjonowaniu.
W przypadku gęstej mgły największe ryzyko wiąże się z ruchem drogowym.
Możliwe są również lokalne opóźnienia w transporcie, choć samo wydanie ostrzeżenia nie oznacza, że takie utrudnienia już wystąpiły.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.