Syn znalazł ciało ojca w garażu. 77-latek zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Grozi mu dożywocie

15 października 2026 13:37 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Tragiczne odkrycie w Żyrardowie na Mazowszu. Syn 75-letniego mężczyzny znalazł ciało ojca w jednym z garaży na terenie miasta. Policjanci zatrzymali 77-latka, któremu przedstawiono zarzut zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

O szczegółach sprawy Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie poinformowała w czwartek, 15 października 2026 roku.

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Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 11 października. Około godziny 8:30 dyżurny żyrardowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który znalazł swojego 75-letniego ojca w garażu.

Poszkodowany nie dawał oznak życia. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zastali zgłaszającego oraz właściciela posesji.

Wewnątrz garażu, na podłodze, leżał 75-letni mężczyzna. Wezwany lekarz stwierdził jego zgon.

Okoliczności śmierci wzbudziły podejrzenia śledczych. Policjanci rozpoczęli czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie.

77-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd podjął decyzję

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zatrzymali 77-letniego mężczyznę.

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Prokuratura przedstawiła mu zarzut zabójstwa. Według śledczych podejrzany miał działać z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia 75-latka.

We wtorek, 13 października, Sąd Rejonowy w Żyrardowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 77-latka na 3 miesiące. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratury.

Zgodnie z art. 148 § 1 Kodeksu karnego za zabójstwo grozi kara co najmniej 10 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

Co wydarzyło się w garażu? Policja nie ujawnia szczegółów

Śledczy wciąż ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Policja nie ujawniła dotychczas motywu domniemanego zabójstwa ani szczegółowych informacji dotyczących obrażeń 75-latka.

Nie podano również, jakie relacje łączyły podejrzanego ze zmarłym mężczyzną.

Rzeczniczka żyrardowskiej policji, mł. asp. Monika Michalczyk, przekazała, że ze względu na dobro postępowania szczegółowe ustalenia nie mogą zostać na razie ujawnione.

Sprawa pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 75-latka.

77-letni mężczyzna pozostaje podejrzanym. O jego ewentualnej winie zdecyduje sąd.

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