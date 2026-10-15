Nie żyje ojciec 19-latka podejrzanego o atak w szkole w Ostrołęce

15 października 2026 19:15 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

W mieszkaniu w Ostrołęce znaleziono ciało 45-letniego Krzysztofa Z., ojca Jakuba Z., podejrzanego o atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Do odnalezienia mężczyzny doszło w czwartek, 15 października. O jego śmierci poinformował lokalny portal Moja Ostrołęka. Wiadomość potwierdziła mediom rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Sąsiad zawiadomił służby. Prokuratura przekazała wstępne ustalenia

Mężczyzna od kilku dni nie był widziany, co zaniepokoiło sąsiada, który zawiadomił służby. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe. Drzwi do mieszkania pozostawały zamknięte, a na pukanie oraz wezwania do ich otwarcia nikt nie odpowiadał. Strażacy dostali się do środka przez okno i odnaleźli ciało 45-latka.

Zobacz również:

Syn zmarłego usłyszał dziewięć zarzutów po ataku w szkole

Jakub Z. jest podejrzany o atak, do którego doszło 7 października 2026 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce oraz w jego pobliżu. Według ustaleń prokuratury 19-letni uczeń zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, a po opuszczeniu budynku także dwie osoby postronne. Rannych zostało łącznie dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwoje przechodniów. Śledczy potwierdzili również zabezpieczenie pozostawionego w szkole plecaka z materiałem wybuchowym. Podejrzanego zatrzymano po kilkudziesięciu minutach w rejonie plaży miejskiej.

Prokuratura przedstawiła 19-latkowi dziewięć zarzutów, obejmujących między innymi usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, usiłowanie zabójstwa przy użyciu noża, groźby karalne oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób. W komunikacie z 8 października podała, że Jakub Z. przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Dzień później Sąd Rejonowy w Ostrołęce zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo dotyczące ataku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

AKTUALIZACJA

Nie żyje ojciec 19-latka podejrzanego o atak w szkole w Ostrołęce. Prokuratura ujawnia okoliczności

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna