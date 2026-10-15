Tragedia na Mazowszu. Zderzyły się dwie ciężarówki, jeden z kierowców nie żyje
Jeden kierowca zginął na miejscu, a drugi został przewieziony do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych w Krzyżanowicach pod Radomiem. Do wypadku doszło w czwartek, 15 października, na drodze krajowej nr 9. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu po godzinie 5. Wypadek spowodował wielogodzinną blokadę trasy, a jego okoliczności wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
Ciężarówki jechały w przeciwnych kierunkach
Z przedstawionych przez radomską policję wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarowym Volvo jechał od Iłży w stronę Radomia. W Krzyżanowicach doszło do zderzenia z nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku ciężarówką Renault, którą prowadził 44-letni mężczyzna. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, natomiast kierujący Renault został zabrany do szpitala. W policyjnym komunikacie nie podano wieku zmarłego ani szczegółów dotyczących stanu zdrowia drugiego kierowcy. Nie wskazano również przyczyny zderzenia; dokładny przebieg wypadku pozostaje przedmiotem ustaleń.
Droga była zablokowana przez wiele godzin
Po wypadku przejazd drogą krajową nr 9 w Krzyżanowicach został zamknięty. Utrudnienia objęły trasę pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim, a kierowcy musieli korzystać z objazdów. Jak podało w aktualizacji „Echo Dnia”, drogę odblokowano około godziny 14. Usunięcie rozbitych ciężarówek wymagało czasu ze względu na ich masę i zakres uszkodzeń, a jezdnię trzeba było także oczyścić.
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