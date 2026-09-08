Kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 5 lat. Nowe przepisy już obowiązują. Ten jeden błąd może kosztować wszystkie uprawnienia
To jedna z najdotkliwszych zmian dla kierowców, jakie właśnie weszły w życie. Od 3 września 2026 roku osoba, która zignoruje decyzję o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy i mimo tego ponownie wsiądzie za kierownicę, musi liczyć się z konsekwencją nieporównywalnie poważniejszą niż wcześniej. Starosta może cofnąć wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami na 5 lat. Po tym czasie nie wystarczy odebrać dokumentu – drogę do prawa jazdy trzeba będzie rozpocząć ponownie. Stołeczna policja przypomniała o nowych zasadach właśnie dziś, 8 września.
Policja właśnie ostrzega kierowców
To nie jest zapowiedź zmian, które dopiero mają pojawić się za kilka miesięcy.
Nowe przepisy już obowiązują.
8 września Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji opublikował specjalny komunikat zatytułowany: „Prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące? Za jazdę możesz je stracić na 5 lat!”.
Policjanci zwracają uwagę na sytuację, w której kierowca ma czasowo zatrzymane prawo jazdy, ale mimo obowiązującej decyzji nadal prowadzi samochód.
I właśnie tutaj od 3 września konsekwencje są zdecydowanie surowsze.
Zaczyna się od trzech miesięcy. Potem może być pięć lat
Jedną z sytuacji prowadzących do czasowego zatrzymania prawa jazdy jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w przypadkach przewidzianych przepisami.
Kierowca traci wówczas możliwość legalnego prowadzenia pojazdu na 3 miesiące.
Dotychczas osoba, która mimo tego zakazu zdecydowała się prowadzić, musiała liczyć się z przedłużeniem okresu zatrzymania.
Od 3 września mechanizm jest znacznie ostrzejszy.
Kierowanie samochodem pomimo decyzji o trzymiesięcznym zatrzymaniu prawa jazdy może zakończyć się cofnięciem uprawnień na 5 lat.
Stołeczna policja podsumowuje zmianę wyjątkowo dosadnie: wcześniej w takim przypadku okres był wydłużany, teraz konsekwencją jest pięcioletnie cofnięcie uprawnień.
I chodzi o wszystkie uprawnienia
To jeden z najważniejszych elementów nowych przepisów.
Nie chodzi wyłącznie o zatrzymanie plastikowego dokumentu ani o dodatkowe kilka miesięcy bez możliwości prowadzenia samochodu.
Policja wyjaśnia, że jeżeli kierowca prowadzi pojazd mimo wydanej decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy, starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 5 lat.
Zmiana nie dotyczy przy tym wyłącznie świeżo upieczonych kierowców.
Ten konkretny przepis obejmuje wszystkich kierujących.
Nie ma znaczenia, czy ktoś ma prawo jazdy od roku, 10 czy 30 lat.
Po pięciu latach dokument nie wróci automatycznie
Tu pojawia się kolejna bardzo poważna konsekwencja.
Kierowca może założyć, że po upływie pięciu lat wystarczy pójść do urzędu i odzyskać prawo jazdy.
Nie.
Stołeczna policja informuje, że osoba chcąca ponownie uzyskać uprawnienia będzie musiała spełnić wymagania takie jak osoba ubiegająca się o nie po raz pierwszy.
Oznacza to m.in. konieczność odbycia kursu oraz zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Jedna decyzja o prowadzeniu samochodu w okresie zatrzymania prawa jazdy może więc oznaczać pięć lat bez uprawnień, a później ponowne przechodzenie procedury ich zdobywania.
Pierwszy świeży przypadek już jest
Nie trzeba długo szukać przykładu sytuacji, która może doprowadzić do uruchomienia nowych przepisów.
Policjanci z Wrześni poinformowali 7 września o kontroli przeprowadzonej trzy dni wcześniej w Kaczanowie.
22-letni kierowca Forda Focusa jechał w obszarze zabudowanym:
115 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.
Przekroczył więc dopuszczalną prędkość o 65 km/h.
Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2000 zł, a na jego konto trafiło 14 punktów karnych. Dodatkowo prawo jazdy zostało czasowo zatrzymane na trzy miesiące.
I właśnie teraz zaczyna się najważniejsza część.
Jeżeli kierowca zastosuje się do decyzji, po upływie przewidzianego okresu sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej niż wtedy, gdy postanowi ją zignorować.
Jeżeli mimo zatrzymania prawa jazdy będzie prowadził samochód, zastosowanie mogą znaleźć nowe, pięcioletnie konsekwencje.
Kolejna jazda może skończyć się jeszcze poważniej
Policja zwraca uwagę na jeszcze jeden etap.
W przypadku 22-latka z Kaczanowa funkcjonariusze wyjaśniają, że prowadzenie wbrew czasowemu zatrzymaniu może doprowadzić do cofnięcia uprawnień na pięć lat.
Jeżeli następnie kierowca nadal będzie prowadził pomimo cofnięcia uprawnień, sprawa wchodzi już na znacznie poważniejszy poziom.
Policja wskazuje, że dalsza jazda może wówczas stanowić przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.
Mamy więc swoistą drabinę konsekwencji:
czasowe zatrzymanie prawa jazdy → zignorowanie decyzji → cofnięcie uprawnień na 5 lat → dalsze prowadzenie mimo cofnięcia → odpowiedzialność karna.
3 września zmieniło się znacznie więcej
Pięcioletnia utrata uprawnień jest tylko jednym z elementów większego pakietu zmian.
Nowe regulacje wprowadzają również szczególne zasady dla początkujących kierowców.
Osoby, które po raz pierwszy uzyskują prawo jazdy kategorii B, zostają objęte okresem próbnym. Dla pełnoletniego kierowcy trwa on 2 lata.
W przypadku 17-latków przewidziano okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia.
Początkujący mają 0,0 promila
W okresie próbnym obowiązuje również znacznie bardziej rygorystyczna zasada dotycząca alkoholu.
Kierowca objęty okresem próbnym musi przestrzegać limitu:
0,0 promila.
Policja wskazuje, że zakaz obejmuje także prowadzenie pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.
To kolejna zmiana, o której szczególnie młodzi kierowcy powinni pamiętać.
Punkty karne też mogą uruchomić nowe konsekwencje
Zmieniły się również zasady dotyczące punktów dla początkujących.
Po przekroczeniu 12 punktów karnych w okresie próbnym kierowca będzie musiał odbyć praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym.
Znacznie poważniej robi się po przekroczeniu 20 punktów w pierwszym roku od uzyskania prawa jazdy. W takim przypadku starosta cofnie uprawnienia.
To nie jest przepis tylko dla młodych
W natłoku informacji o okresach próbnych łatwo przeoczyć najważniejszą rzecz.
Pięcioletnia konsekwencja za prowadzenie mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy nie jest ograniczona do początkujących kierowców.
Policja wyraźnie zaznacza, że ta część nowych regulacji dotyczy wszystkich kierujących.
Dlatego właśnie jest to zmiana, o której powinien wiedzieć każdy posiadacz prawa jazdy.
Od 3 września zignorowanie decyzji o czasowym zatrzymaniu uprawnień nie oznacza już jedynie dodatkowych miesięcy bez dokumentu.
Ceną może być pięć lat bez prawa jazdy, a później konieczność zdobywania uprawnień od początku.
I właśnie dziś stołeczna policja ponownie ostrzegła o tym kierowców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.