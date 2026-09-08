Właściciele mieszkań i domów mają czas do 15 września. Zbliża się ważny termin. Później mogą zacząć naliczać odsetki
W kalendarzu podatkowym zbliża się data, o której łatwo zapomnieć. Do 15 września przypada termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne. Obowiązek może dotyczyć właścicieli mieszkań, domów i działek. Kwota nie jest jednak jednakowa w całej Polsce – wysokość podatku zależy m.in. od powierzchni oraz stawek przyjętych przez konkretną gminę.
15 września mija ważny termin
Ministerstwo Finansów wskazuje cztery podstawowe terminy płatności podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.
Są to:
15 marca – pierwsza rata,
15 maja – druga rata,
15 września – trzecia rata,
15 listopada – czwarta rata.
Najbliższy termin przypada więc już 15 września 2026 roku.
Dla części właścicieli oznacza to konieczność ponownego sięgnięcia do decyzji podatkowej otrzymanej z gminy i sprawdzenia kwoty trzeciej raty.
Masz mieszkanie? Podatek może dotyczyć również ciebie
Część osób kojarzy podatek od nieruchomości przede wszystkim z właścicielami domów i dużych działek.
To błąd.
Rządowy serwis wskazuje, że opodatkowaniu może podlegać również mieszkanie lub lokal użytkowy będący prawnie wyodrębnioną nieruchomością. Podatek dotyczy również gruntów i budynków objętych ustawą.
Podatnikami mogą być m.in. właściciele nieruchomości, posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści. W określonych przypadkach obowiązek obejmuje również posiadaczy nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu.
Kwota nie jest taka sama w Warszawie, Krakowie czy niewielkiej gminie
Nie istnieje jedna stawka obowiązująca każdego właściciela w Polsce.
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym.
Stawki ustalają rady gmin w swoich uchwałach, ale nie mogą przekroczyć maksymalnych poziomów określanych zgodnie z przepisami przez ministra finansów.
W przypadku osoby fizycznej sytuacja jest dodatkowo prostsza o tyle, że właściciel zasadniczo nie musi samodzielnie obliczać należności.
Gmina wydaje decyzję określającą wysokość podatku. To właśnie w niej znajdują się kwota oraz terminy płatności.
Jest wyjątek. Nie każdy płaci cztery razy w roku
Tu jest bardzo ważny szczegół.
Jeżeli podatek od nieruchomości za cały rok wynosi mniej niż 100 zł, nie dzieli się go na cztery raty.
Całą należność trzeba zapłacić jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Dlatego wrześniowy termin nie będzie dotyczył każdego właściciela nieruchomości.
Jeżeli ktoś miał do zapłacenia mniej niż 100 zł za cały rok i uregulował należność wcześniej, we wrześniu nie ma kolejnej raty.
Kupiłeś mieszkanie lub dom? Jest jeszcze jeden termin
Przy zakupie nieruchomości pojawia się osobny obowiązek.
Osoba fizyczna powinna złożyć informację IN-1 w odpowiednim urzędzie gminy.
Co do zasady ma na to 14 dni od wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego, np. zakupu nieruchomości.
Podobna konieczność może powstać, gdy w ciągu roku zmienią się dane mające wpływ na wysokość podatku.
Co, jeżeli decyzja przyszła po terminie?
Przepisy przewidują również sytuację, w której właściciel otrzyma decyzję podatkową już po terminie płatności danej raty.
Nie oznacza to, że musi zapłacić ją natychmiast w dniu odebrania pisma.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w takim przypadku podatnik ma 14 dni od otrzymania decyzji na uregulowanie raty. Gmina nie może tego okresu skrócić.
Co więcej, dopóki osoba fizyczna nie otrzyma decyzji ustalającej wysokość podatku, nie powinna samodzielnie zgadywać należnej kwoty. Rządowy serwis wprost wskazuje, że przed otrzymaniem decyzji podatnik nie płaci podatku.
Spóźnienie może oznaczać dodatkowe koszty
Termin 15 września nie jest jedynie datą informacyjną.
Nieuregulowana w terminie należność podatkowa może stać się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.
Dlatego właściciele, których podatek został rozłożony na cztery raty, powinni teraz odnaleźć tegoroczną decyzję otrzymaną z gminy i sprawdzić wysokość trzeciej raty.
Został tydzień
Dziś jest 8 września, więc do podstawowego terminu pozostaje dokładnie tydzień.
To dobry moment na sprawdzenie decyzji, szczególnie że podatek od nieruchomości nie jest zwykle opłacany co miesiąc. Kilkumiesięczna przerwa pomiędzy ratami sprawia, że o wrześniowym terminie łatwo zwyczajnie zapomnieć.
Najważniejsza data to:
15 września 2026 roku – termin trzeciej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
Następny i ostatni podstawowy termin w tym roku przypadnie 15 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.