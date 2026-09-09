Kierowcy na Mazowszu muszą uważać. Zwężenia, ruch wahadłowy i ograniczenia na ważnych trasach. Jest lista
Kierowcy podróżujący po województwie mazowieckim powinni przygotować się na utrudnienia. Na kilku ważnych trasach prowadzone są roboty drogowe, a ich skutkiem są zwężenia, ograniczenia prędkości oraz ruch wahadłowy. Problemy dotyczą między innymi S7, obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej oraz dróg krajowych nr 12, 57, 60 i 61. Część prac zakończy się w najbliższych dniach, ale niektóre ograniczenia pozostaną nawet przez kilka miesięcy.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje aktualną listę utrudnień na drogach krajowych i ekspresowych. W środę 9 września robót na Mazowszu było wyjątkowo dużo. Część krótkotrwałych prac zakończyła się już w ciągu dnia, jednak kierowcy wyjeżdżający w trasę w czwartek nadal powinni zachować szczególną ostrożność.
Jedno z ważniejszych miejsc znajduje się na trasie S7 w kierunku południowym od Warszawy.
Utrudnienia na S7. Kierowcy muszą zwolnić
GDDKiA informuje o pracach na trasie S7 Warszawa–Grójec. Roboty rozpoczęły się 8 września i zgodnie z aktualnym harmonogramem mają potrwać do 11 września do godz. 12:00. Prowadzone jest koszenie pasa rozdziału, a na odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h.
Na S7 występuje także ograniczenie na odcinku Warszawa–Tarczyn. GDDKiA wskazuje około 6,5-kilometrowy fragment trasy oraz ograniczenie prędkości do 90 km/h. Zakończenie utrudnienia również przewidziano na 11 września około południa.
Kierowcy korzystający z tej trasy powinni liczyć się z tym, że w godzinach największego ruchu nawet lokalne zwężenia i prace utrzymaniowe mogą powodować spowolnienia.
Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej zwężona do jednego pasa
Znacznie dłużej potrwają utrudnienia na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.
Na S8a roboty prowadzone są na jezdni w kierunku Warszawy. Pas wolny został zajęty, a ruch odbywa się jednym – szybkim – pasem. W miejscu robót obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Według informacji GDDKiA prace mają potrwać do 18 września do godz. 17:00.
To ograniczenie jest szczególnie istotne dla osób jadących w stronę Warszawy. Przy większym natężeniu ruchu zwężenie do jednego pasa może prowadzić do powstawania zatorów.
DK12. Ruch wahadłowy i ograniczenie do 30 km/h
Problemy występują również w okolicach Radomia.
W miejscowości Ślepowron na drodze krajowej nr 12 trwa przebudowa skrzyżowania DK12 z drogą gminną. Na krótkim odcinku wprowadzono ruch wahadłowy, a prędkość ograniczono do 30 km/h.
Według harmonogramu GDDKiA utrudnienie ma potrwać do piątku 11 września do godz. 18:00.
Wahadło oznacza, że pojazdy z przeciwnych kierunków są przepuszczane naprzemiennie. W godzinach szczytu może to oznaczać konieczność dłuższego oczekiwania na przejazd.
DK61. Roboty między Serockiem a Pułtuskiem
Kolejne ograniczenia dotyczą ważnej trasy prowadzącej na północ Mazowsza.
Na DK61 Serock–Pułtusk, w miejscowości Strzyże, realizowany jest trzeci etap budowy docelowego połączenia obwodnicy ze starodrożem. Na odcinku około 900 metrów obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.
To nie będzie krótkie utrudnienie. Według obecnego harmonogramu prace mają potrwać aż do 30 października.
Na DK61 problemy występują również dalej – na starodrożu pomiędzy Pułtuskiem a Różanem. Prowadzony jest remont, a odcinki robocze mogą mieć do kilometra długości.
Tutaj sytuacja jest bardziej uciążliwa: obowiązuje ruch wahadłowy kierowany ręcznie oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prace mają potrwać do 30 września.
Dwa wahadła na DK57
Kierowcy powinni uważać również na drodze krajowej nr 57.
W miejscowościach Krasiniec oraz Węgrzynowo prowadzone są roboty związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstają między innymi chodniki i zatoki autobusowe.
W obu miejscach GDDKiA wskazuje ruch wahadłowy. Ograniczenia mają obowiązywać do 30 września.
Oznacza to, że osoby regularnie korzystające z DK57 powinny przez najbliższe tygodnie uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu.
DK60. Tutaj utrudnienia zostaną znacznie dłużej
Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Władysławowo również obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia związane są z inwestycją drogową obejmującą przedłużenie alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej.
W tym przypadku kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. GDDKiA przewiduje utrzymanie utrudnień aż do 15 grudnia 2026 roku.
Roboty prowadzone są również na DK60 na odcinku Sielc–Rogóźnia, w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 60 km/h, a termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września.
Problemy również na DK50 i DK79
Lista jest dłuższa. Na DK50 pomiędzy Bońkami a Wróblewem prowadzony jest remont nawierzchni wraz z poszerzeniami. GDDKiA ostrzega o możliwych utrudnieniach, ruchu wahadłowym i ograniczeniu do 50 km/h. Roboty według obecnego harmonogramu mogą potrwać aż do 30 listopada.
Duża inwestycja prowadzona jest także na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem. Na części trasy ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną, a przy tworzeniu się zatorów może być kierowany ręcznie. Na innych fragmentach ruch został przeniesiony na zmieniony układ drogowy. Prace mają potrwać do końca października.
Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę
Sytuacja na drogach jest dynamiczna. Krótkotrwałe roboty mogą kończyć się wcześniej, a w przypadku zdarzeń drogowych nowe utrudnienia mogą pojawić się w ciągu kilku minut.
Najważniejsze dla kierowców jadących w czwartek 10 września są utrudnienia na S7 wylotowej z Warszawy, zwężenie obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej oraz ruch wahadłowy na kilku drogach krajowych. W przypadku DK57, DK60, DK61, DK50 i DK79 część ograniczeń pozostanie znacznie dłużej niż tylko przez najbliższy dzień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.