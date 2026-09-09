Wielkie promocje od czwartku w Lidlu. Gratisy i przeceny dla każdego, można zrobić zapasy
Lidl szykuje mocne uderzenie na czwartek 10 września. W sklepach wystartują promocje na popularne produkty spożywcze, a tym razem nie wszystkie wymagają aplikacji czy kuponów. Wśród ofert znalazła się kiełbasa w akcji 1+1 gratis, parówki tańsze o połowę oraz kilogram sera Edam przeceniony o 39 proc. Część promocji potrwa tylko do soboty 12 września.
Czwartkowa oferta Lidla może szczególnie zainteresować osoby, które planują większe zakupy na kilka dni. Sieć przecenia produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków: wędliny, parówki i sery.
Najmocniej rzuca się w oczy oferta 1+1 gratis. To jednak niejedyna okazja przygotowana na drugą połowę tygodnia.
Kiełbasa 1+1 gratis
Od czwartku 10 września do soboty 12 września Lidl oferuje kiełbasę żywiecką Pikok XXL w opakowaniach 500 g w promocji 1+1 gratis.
Regularna cena jednego opakowania wskazana przez sieć to 14,99 zł. Przy zakupie dwóch klient płaci więc 14,99 zł zamiast 29,98 zł.
W przeliczeniu oznacza to około 7,50 zł za opakowanie 500 g, jeżeli koszt dwóch sztuk rozłożymy po równo.
Parówki z indyka za 6,49 zł
Kolejna promocja również rozpocznie się w czwartek. Parówki z indyka Pikok Pure XXL, 400 g, zostaną przecenione o połowę.
Zamiast ceny 12,99 zł za opakowanie klienci zapłacą 6,49 zł. Lidl podaje również cenę 16,23 zł za kilogram.
W tym przypadku obowiązuje limit 6 opakowań na jeden paragon. Oferta potrwa od 10 do 12 września.
Kilogram sera Edam za 17,99 zł
Mocna obniżka obejmie także ser Edam Pilos XXL. Zestaw składa się z dwóch opakowań po 500 g, a więc klient kupuje łącznie kilogram sera.
Cena zostanie obniżona z 29,89 zł do 17,99 zł. Lidl oznacza promocję jako -39 proc.
Tutaj również wprowadzono limit – maksymalnie 3 opakowania na jeden paragon.
Przy obecnych cenach żywności właśnie ta oferta może zwrócić uwagę osób, które kupują większe ilości sera i część zapasów przechowują w lodówce.
Szynka szwarcwaldzka również przeceniona
W gazetce znalazła się także szynka szwarcwaldzka Dulano Selection XXL, 250 g. Jej cena została obniżona z 17,99 zł do 11,99 zł, czyli o 33 proc.
Ta promocja rozpoczęła się wcześniej – obowiązuje od poniedziałku 7 września – ale podobnie jak pozostałe przedstawione oferty kończy się 12 września.
Limit wynosi 6 opakowań na paragon.
Od czwartku zaczyna się najmocniejsza część promocji
Najważniejszą datą jest 10 września. Wtedy jednocześnie wystartują promocje na kiełbasę żywiecką, parówki z indyka i ser Edam.
Na podstawie informacji widocznych w gazetce te konkretne oferty nie są oznaczone jako wymagające Lidl Plus, co odróżnia je od wielu innych promocji sieci. Klienci powinni jednak zwracać uwagę na limity zakupowe oraz oznaczenia przy konkretnych produktach.
Najbardziej efektownie wygląda 1+1 gratis na kiełbasę, ale cenowo uwagę zwracają również parówki przecenione o 50 proc. i kilogram sera Edam za 17,99 zł.
Wszystkie pokazane okazje łączy jedna data końcowa: sobota 12 września. Kto planuje zrobić większe zapasy, będzie więc miał tylko kilka dni na skorzystanie z promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.