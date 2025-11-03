Kierowcy przeżyli szok po tankowaniu. Fatalna pomyłka Orlenu. Firma przyznaje się do błędu
Nie wszyscy kierowcy, którzy przed świątecznym weekendem zatrzymali się na tej stacji Orlen, ruszyli w trasę bez problemów. Część z nich zauważyła po kilku kilometrach, że coś jest nie tak z samochodem. Powód okazał się zaskakujący.
Błąd przy tankowaniu zbiorników
Według informacji potwierdzonych przez Orlen, podczas dostawy paliwa na stację doszło do pomyłki. Firma, która odpowiada za uzupełnianie paliwa w podziemnych zbiornikach, wlała olej napędowy do komory przeznaczonej na benzynę Pb95. W efekcie część kierowców zatankowała niewłaściwe paliwo.
– To błąd po stronie zewnętrznego dostawcy odpowiedzialnego za napełnianie zbiorników. Po wykryciu nieprawidłowości sprzedaż została natychmiast wstrzymana, a zbiornik oczyszczony – przekazał Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu w rozmowie z WP.PL.
Sprzedaż paliwa wznowiono po kilku godzinach, jednak wielu kierowców zdążyło już zatankować wadliwą mieszankę.
Auta mogły ucierpieć
W przypadku samochodów z silnikiem benzynowym wlanie nawet niewielkiej ilości oleju napędowego może skończyć się kłopotami. W najlepszym wypadku silnik zaczyna pracować nierówno lub gasnąć, w gorszym – może dojść do uszkodzenia katalizatora lub zapchania układu paliwowego.
Mechanicy ostrzegają, by w takiej sytuacji nie uruchamiać auta i natychmiast odholować je do warsztatu. W przeciwnym razie koszt naprawy może sięgnąć kilku tysięcy złotych.
Orlen przeprasza i uruchamia zgłoszenia szkód
Sieć zapewnia, że pokryje koszty napraw wszystkich poszkodowanych pojazdów. Kierowcy mogą zgłaszać szkody poprzez formularz online dostępny pod adresem opinie.orlen.pl/Forms/Mobile/ZglosSzkodeOC lub telefonicznie pod numerem 801 167 536 (komórkowy: 502 167 536).
– Przepraszamy wszystkich klientów, którzy ucierpieli w wyniku tej sytuacji. Zobowiązujemy się do pełnego zrekompensowania szkód – przekazał rzecznik Orlenu.
Co to oznacza dla kierowców?
Takie incydenty zdarzają się bardzo rzadko, ale zawsze niosą poważne konsekwencje. Jeśli po tankowaniu auto zaczyna pracować nierówno lub zapala się kontrolka silnika, nie należy kontynuować jazdy. Warto też zachować paragon i niezwłocznie skontaktować się z operatorem stacji.
