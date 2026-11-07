Kilogram sera za 24,99 zł w Lidlu. Promocja na mazdamer i cheddar do 7 listopada

7 listopada 2026 10:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kilogram sera edam Pilos za 17,99 zł, tarta gouda XXL za 13,99 zł i deser mleczny taniej przy zakupie dwóch opakowań — takie oferty Lidl umieścił w gazetce na 5–7 listopada. Osobna promocja obejmuje jaja Złota Nioska, ale wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus. Warunki i limity różnią się między produktami.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sobota 7 listopada jest ostatnim dniem wskazanej oferty. Przed zakupami warto zwrócić uwagę na gramatury: duża cena na reklamie dotyczy konkretnego opakowania, a przy deserach obowiązuje zakup określonej liczby sztuk.

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Edam Pilos tańszy o 39%

Ser edam w plastrach Pilos XXL, w opakowaniu 1 kg, kosztuje 17,99 zł. Na grafice sieć zestawia tę kwotę z ceną 29,89 zł i oznacza obniżkę o 39%.

Różnica wynosi 11,90 zł na opakowaniu. Ponieważ produkt waży kilogram, cena opakowania jest jednocześnie ceną za kilogram.

Obowiązuje limit 3 opakowań na paragon. Zakup trzech kosztuje w promocji 53,97 zł.

Tarta gouda XXL za 13,99 zł

Drugą ofertą jest ser gouda tarty Pilos XXL, 500 g, za 13,99 zł. W gazetce podano cenę porównawczą 15,99 zł i obniżkę o 12%.

Oszczędność wynosi 2 zł na opakowaniu, a cena za kilogram to 27,98 zł. Limit zakupowy wynosi 6 opakowań na paragon.

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Produkt Gramatura Cena promocyjna Limit na paragon
Edam w plastrach Pilos XXL 1 kg 17,99 zł 3 opakowania
Gouda tarta Pilos XXL 500 g 13,99 zł 6 opakowań

Deser Monteray: 2,39 zł przy zakupie dwóch

Deser mleczny Pilos Monteray z orzechami laskowymi, 150 g, kosztuje 2,39 zł za opakowanie przy zakupie 2 sztuk lub ich wielokrotności.

Za dwa opakowania trzeba zatem zapłacić 4,78 zł. Na grafice podano obniżkę o 20% względem ceny 2,99 zł.

Cena 2,39 zł nie dotyczy pojedynczego opakowania kupowanego osobno. Przy zakupie jednej sztuki trzeba sprawdzić cenę obowiązującą poza warunkiem promocyjnym.

Jaja Złota Nioska: drugi, tańszy produkt o 30% taniej

Oferta obejmuje również wszystkie jaja Złota Nioska z chowu na wolnym wybiegu i ekologicznego. Po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus drugi, tańszy produkt jest objęty rabatem 30%.

Nie oznacza to obniżki o 30% na oba opakowania. Przy dwóch jednakowo wycenionych produktach rabat odpowiada 15% łącznej ceny pary. Gdy ceny są różne, procentowa oszczędność na całym zestawie będzie mniejsza.

Co to oznacza dla Ciebie?

Przy serach porównuj cenę za kilogram, a przy deserze pamiętaj o wymaganej parze. Jeśli wybierasz jaja objęte akcją, przygotuj aplikację Lidl Plus i sprawdź naliczenie rabatu.

Oferta obowiązuje do 7 listopada 2026 r. Kupując większe opakowania nabiału, uwzględnij termin przydatności oraz czas, w którym wykorzystasz produkt po otwarciu.

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