Kilogram sera za 24,99 zł w Lidlu. Promocja na mazdamer i cheddar do 7 listopada
Kilogram sera edam Pilos za 17,99 zł, tarta gouda XXL za 13,99 zł i deser mleczny taniej przy zakupie dwóch opakowań — takie oferty Lidl umieścił w gazetce na 5–7 listopada. Osobna promocja obejmuje jaja Złota Nioska, ale wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus. Warunki i limity różnią się między produktami.
Sobota 7 listopada jest ostatnim dniem wskazanej oferty. Przed zakupami warto zwrócić uwagę na gramatury: duża cena na reklamie dotyczy konkretnego opakowania, a przy deserach obowiązuje zakup określonej liczby sztuk.
Edam Pilos tańszy o 39%
Ser edam w plastrach Pilos XXL, w opakowaniu 1 kg, kosztuje 17,99 zł. Na grafice sieć zestawia tę kwotę z ceną 29,89 zł i oznacza obniżkę o 39%.
Różnica wynosi 11,90 zł na opakowaniu. Ponieważ produkt waży kilogram, cena opakowania jest jednocześnie ceną za kilogram.
Obowiązuje limit 3 opakowań na paragon. Zakup trzech kosztuje w promocji 53,97 zł.
Tarta gouda XXL za 13,99 zł
Drugą ofertą jest ser gouda tarty Pilos XXL, 500 g, za 13,99 zł. W gazetce podano cenę porównawczą 15,99 zł i obniżkę o 12%.
Oszczędność wynosi 2 zł na opakowaniu, a cena za kilogram to 27,98 zł. Limit zakupowy wynosi 6 opakowań na paragon.
|Produkt
|Gramatura
|Cena promocyjna
|Limit na paragon
|Edam w plastrach Pilos XXL
|1 kg
|17,99 zł
|3 opakowania
|Gouda tarta Pilos XXL
|500 g
|13,99 zł
|6 opakowań
Deser Monteray: 2,39 zł przy zakupie dwóch
Deser mleczny Pilos Monteray z orzechami laskowymi, 150 g, kosztuje 2,39 zł za opakowanie przy zakupie 2 sztuk lub ich wielokrotności.
Za dwa opakowania trzeba zatem zapłacić 4,78 zł. Na grafice podano obniżkę o 20% względem ceny 2,99 zł.
Cena 2,39 zł nie dotyczy pojedynczego opakowania kupowanego osobno. Przy zakupie jednej sztuki trzeba sprawdzić cenę obowiązującą poza warunkiem promocyjnym.
Jaja Złota Nioska: drugi, tańszy produkt o 30% taniej
Oferta obejmuje również wszystkie jaja Złota Nioska z chowu na wolnym wybiegu i ekologicznego. Po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus drugi, tańszy produkt jest objęty rabatem 30%.
Nie oznacza to obniżki o 30% na oba opakowania. Przy dwóch jednakowo wycenionych produktach rabat odpowiada 15% łącznej ceny pary. Gdy ceny są różne, procentowa oszczędność na całym zestawie będzie mniejsza.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przy serach porównuj cenę za kilogram, a przy deserze pamiętaj o wymaganej parze. Jeśli wybierasz jaja objęte akcją, przygotuj aplikację Lidl Plus i sprawdź naliczenie rabatu.
Oferta obowiązuje do 7 listopada 2026 r. Kupując większe opakowania nabiału, uwzględnij termin przydatności oraz czas, w którym wykorzystasz produkt po otwarciu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.