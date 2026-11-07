Biedronka uruchomiła 2+2 gratis. Można mieszać produkty, ale lista wyłączeń jest długa
W Biedronce trwa promocja 2+2 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia i książki. Przy zakupie 4 produktów objętych akcją dwa najtańsze są bezpłatne. Oferta obowiązuje do soboty 7 listopada i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Akcja rozpoczęła się 6 listopada. Klienci mogą łączyć różne produkty promocyjne, jednak nie każdy artykuł z wymienionych kategorii bierze udział w ofercie. Na banerze sieć wskazuje zarówno limit zakupowy, jak i wyłączenia.
Jak działa promocja 2+2 gratis?
Warunkiem jest zakup 4 produktów objętych promocją. Spośród nich dwa najtańsze klient otrzyma gratis, a za dwa droższe zapłaci według cen obowiązujących w sklepie.
Oznaczenie „Mieszaj dowolnie” pozwala łączyć różne artykuły uczestniczące w akcji. Nie trzeba wybierać czterech jednakowych rzeczy.
Wysokość oszczędności zależy od cen całej czwórki. Przy czterech produktach w tej samej cenie rabat odpowiada 50% ich łącznej wartości. Jeśli ceny mocno się różnią, procentowa obniżka będzie mniejsza, ponieważ bezpłatne są dwa najtańsze artykuły.
Limit: 12 produktów na kartę dziennie
Biedronka ustaliła dzienny limit 12 produktów promocyjnych na kartę Moja Biedronka. W tej liczbie można otrzymać maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis.
To limit przypisany do karty, a nie osobny limit na każdy paragon. Warto uwzględnić wcześniejsze zakupy z tego samego dnia, zanim skompletuje się kolejne zestawy.
Uwaga na wyłączenia. Te produkty nie uczestniczą w akcji
Na grafice znajduje się rozbudowana lista wyjątków. Wyłączone są m.in.:
- produkty marek LEGO, Stanley, Patriotic, Carlo Benetti, Gatta i Dafi;
- ekspresy Delta;
- skarpety i rajstopy Cleve;
- żarówki Philips;
- papier ksero;
- szczoteczki Oral-B;
- produkty Gang Zaradniaków;
- znicze, wkłady do zniczy i wkłady LED.
To wybrane pozycje z listy wyłączeń. Przed zakupem trzeba sprawdzić pełne warunki oraz oznaczenie konkretnego produktu. Samo ustawienie rzeczy w dziale przemysłowym nie oznacza, że zostanie objęta rabatem.
Do kiedy można skorzystać?
Oferta obowiązuje 6–7 listopada 2026 r., czyli kończy się w sobotę. Aby otrzymać rabat, należy podczas zakupów użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przygotuj listę potrzebnych rzeczy i sprawdź, które uczestniczą w akcji. Następnie porównaj ceny czterech wybranych produktów — to pozwoli policzyć faktyczną oszczędność.
Nie warto dokładać niepotrzebnego artykułu tylko po to, by skompletować czwórkę. Przed zapłatą sprawdź naliczenie rabatu, zwłaszcza gdy w koszyku znajdują się również produkty wyłączone z promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.