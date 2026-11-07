Biedronka uruchomiła 2+2 gratis. Można mieszać produkty, ale lista wyłączeń jest długa

7 listopada 2026 10:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W Biedronce trwa promocja 2+2 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia i książki. Przy zakupie 4 produktów objętych akcją dwa najtańsze są bezpłatne. Oferta obowiązuje do soboty 7 listopada i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Akcja rozpoczęła się 6 listopada. Klienci mogą łączyć różne produkty promocyjne, jednak nie każdy artykuł z wymienionych kategorii bierze udział w ofercie. Na banerze sieć wskazuje zarówno limit zakupowy, jak i wyłączenia.

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Jak działa promocja 2+2 gratis?

Warunkiem jest zakup 4 produktów objętych promocją. Spośród nich dwa najtańsze klient otrzyma gratis, a za dwa droższe zapłaci według cen obowiązujących w sklepie.

Oznaczenie „Mieszaj dowolnie” pozwala łączyć różne artykuły uczestniczące w akcji. Nie trzeba wybierać czterech jednakowych rzeczy.

Wysokość oszczędności zależy od cen całej czwórki. Przy czterech produktach w tej samej cenie rabat odpowiada 50% ich łącznej wartości. Jeśli ceny mocno się różnią, procentowa obniżka będzie mniejsza, ponieważ bezpłatne są dwa najtańsze artykuły.

Limit: 12 produktów na kartę dziennie

Biedronka ustaliła dzienny limit 12 produktów promocyjnych na kartę Moja Biedronka. W tej liczbie można otrzymać maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis.

To limit przypisany do karty, a nie osobny limit na każdy paragon. Warto uwzględnić wcześniejsze zakupy z tego samego dnia, zanim skompletuje się kolejne zestawy.

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Uwaga na wyłączenia. Te produkty nie uczestniczą w akcji

Na grafice znajduje się rozbudowana lista wyjątków. Wyłączone są m.in.:

  • produkty marek LEGO, Stanley, Patriotic, Carlo Benetti, Gatta i Dafi;
  • ekspresy Delta;
  • skarpety i rajstopy Cleve;
  • żarówki Philips;
  • papier ksero;
  • szczoteczki Oral-B;
  • produkty Gang Zaradniaków;
  • znicze, wkłady do zniczy i wkłady LED.

To wybrane pozycje z listy wyłączeń. Przed zakupem trzeba sprawdzić pełne warunki oraz oznaczenie konkretnego produktu. Samo ustawienie rzeczy w dziale przemysłowym nie oznacza, że zostanie objęta rabatem.

Do kiedy można skorzystać?

Oferta obowiązuje 6–7 listopada 2026 r., czyli kończy się w sobotę. Aby otrzymać rabat, należy podczas zakupów użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Co to oznacza dla Ciebie?

Przygotuj listę potrzebnych rzeczy i sprawdź, które uczestniczą w akcji. Następnie porównaj ceny czterech wybranych produktów — to pozwoli policzyć faktyczną oszczędność.

Nie warto dokładać niepotrzebnego artykułu tylko po to, by skompletować czwórkę. Przed zapłatą sprawdź naliczenie rabatu, zwłaszcza gdy w koszyku znajdują się również produkty wyłączone z promocji.

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