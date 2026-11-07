Biedronka rozdaje mięso. Promocja tylko 7 listopada, potrzebna karta lub aplikacja
W sobotę 7 listopada Biedronka obejmuje promocją 1+1 gratis wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs. Produkty można mieszać, ale bezpłatne będzie tańsze opakowanie. Warunkiem skorzystania z oferty jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
To jednodniowa akcja dla osób planujących zakupy na weekendowe obiady. Oferta obejmuje dwie wskazane kategorie mięsa mielonego, a rabat zależy od cen wybranych produktów.
Co można kupić w promocji?
Z opublikowanej przez sieć grafiki wynika, że akcją objęte są wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.
Biedronka oznaczyła ofertę hasłem „Mieszaj dowolnie”. Można więc wybrać dwa jednakowe produkty albo połączyć opakowanie mięsa wieprzowego z wieprzowo-wołowym, o ile oba należą do wskazanej oferty.
Promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Ten zapis warto sprawdzić przed wybraniem placówki na zakupy.
Jak działa 1+1 gratis?
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy jest gratis. Jeśli oba mają jednakową cenę, koszt pary odpowiada cenie jednego opakowania. Oznacza to obniżkę o 50% względem zakupu obu bez promocji.
Przy różnych cenach procentowa oszczędność będzie mniejsza. Pokazują to przykładowe obliczenia:
|Przykładowe ceny dwóch opakowań
|Suma przed rabatem
|Do zapłaty po rabacie
|10 zł i 10 zł
|20 zł
|10 zł
|12 zł i 9 zł
|21 zł
|12 zł
|15 zł i 11 zł
|26 zł
|15 zł
To przykłady mechanizmu promocji, a nie ceny produktów z gazetki. Rzeczywisty rachunek zależy od wybranych opakowań.
Karta lub aplikacja jest warunkiem rabatu
Na reklamie widnieje oznaczenie „Z kartą lub apką Moja Biedronka”. Przy kasie trzeba więc zidentyfikować swoje konto w programie, aby skorzystać z promocyjnych warunków.
Przed zapłatą warto sprawdzić, czy oba produkty należą do marki Kraina Mięs i są mięsem mielonym wieprzowym lub wieprzowo-wołowym. Sama podobna nazwa albo sąsiednie miejsce na półce nie przesądza o udziale w akcji.
Od kiedy i gdzie?
Oferta obowiązuje wyłącznie w sobotę 7 listopada 2026 r. Nie należy zakładać, że ten sam rabat będzie dostępny również po weekendzie.
Grafika wskazuje sklepy bez lady tradycyjnej. Szczegółowe zasady, w tym ewentualne limity zakupowe, należy sprawdzić w pełnych warunkach promocji — przesłany baner ich nie podaje.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli potrzebujesz dwóch opakowań mięsa, porównaj ich ceny i gramatury. Największa procentowa obniżka na parze występuje przy jednakowych cenach, ale o opłacalności zakupów decyduje także cena za kilogram.
Przy kasie dopilnuj użycia karty lub aplikacji i sprawdź naliczenie rabatu na paragonie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.