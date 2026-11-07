Biedronka rozdaje mięso. Promocja tylko 7 listopada, potrzebna karta lub aplikacja

7 listopada 2026 09:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę 7 listopada Biedronka obejmuje promocją 1+1 gratis wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs. Produkty można mieszać, ale bezpłatne będzie tańsze opakowanie. Warunkiem skorzystania z oferty jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To jednodniowa akcja dla osób planujących zakupy na weekendowe obiady. Oferta obejmuje dwie wskazane kategorie mięsa mielonego, a rabat zależy od cen wybranych produktów.

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Co można kupić w promocji?

Z opublikowanej przez sieć grafiki wynika, że akcją objęte są wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.

Biedronka oznaczyła ofertę hasłem „Mieszaj dowolnie”. Można więc wybrać dwa jednakowe produkty albo połączyć opakowanie mięsa wieprzowego z wieprzowo-wołowym, o ile oba należą do wskazanej oferty.

Promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Ten zapis warto sprawdzić przed wybraniem placówki na zakupy.

Jak działa 1+1 gratis?

Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy jest gratis. Jeśli oba mają jednakową cenę, koszt pary odpowiada cenie jednego opakowania. Oznacza to obniżkę o 50% względem zakupu obu bez promocji.

Przy różnych cenach procentowa oszczędność będzie mniejsza. Pokazują to przykładowe obliczenia:

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Przykładowe ceny dwóch opakowań Suma przed rabatem Do zapłaty po rabacie
10 zł i 10 zł 20 zł 10 zł
12 zł i 9 zł 21 zł 12 zł
15 zł i 11 zł 26 zł 15 zł

To przykłady mechanizmu promocji, a nie ceny produktów z gazetki. Rzeczywisty rachunek zależy od wybranych opakowań.

Karta lub aplikacja jest warunkiem rabatu

Na reklamie widnieje oznaczenie „Z kartą lub apką Moja Biedronka”. Przy kasie trzeba więc zidentyfikować swoje konto w programie, aby skorzystać z promocyjnych warunków.

Przed zapłatą warto sprawdzić, czy oba produkty należą do marki Kraina Mięs i są mięsem mielonym wieprzowym lub wieprzowo-wołowym. Sama podobna nazwa albo sąsiednie miejsce na półce nie przesądza o udziale w akcji.

Od kiedy i gdzie?

Oferta obowiązuje wyłącznie w sobotę 7 listopada 2026 r. Nie należy zakładać, że ten sam rabat będzie dostępny również po weekendzie.

Grafika wskazuje sklepy bez lady tradycyjnej. Szczegółowe zasady, w tym ewentualne limity zakupowe, należy sprawdzić w pełnych warunkach promocji — przesłany baner ich nie podaje.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli potrzebujesz dwóch opakowań mięsa, porównaj ich ceny i gramatury. Największa procentowa obniżka na parze występuje przy jednakowych cenach, ale o opłacalności zakupów decyduje także cena za kilogram.

Przy kasie dopilnuj użycia karty lub aplikacji i sprawdź naliczenie rabatu na paragonie.

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