InPost Mobile ma dwie przydatne funkcje. Za przedłużenie zapłacisz, udostępnienie jest bezpłatne
Nie zdążysz odebrać przesyłki? W aplikacji InPost Mobile można przedłużyć termin o 24 godziny, ale usługa kosztuje 7,99 zł. Bezpłatne jest natomiast udostępnienie paczki zaufanej osobie, która odbierze ją za Ciebie. To dwie różne funkcje, których nie warto mylić.
Ile czasu masz na odbiór paczki?
InPost podaje, że standardowo na odbiór przesyłki z automatu Paczkomat są 48 godzin od otrzymania powiadomienia. Dokładny termin należy sprawdzić w wiadomości lub szczegółach przesyłki w aplikacji.
Nie należy traktować tego czasu jako dwóch dni roboczych. Przykładowo 48 godzin od piątku o godz. 18:00 upływa w niedzielę o godz. 18:00. Przy lokalizacjach z ograniczonym dostępem szczególnie ważne są wskazany termin i godziny otwarcia.
Przedłużenie odbioru kosztuje 7,99 zł
Według oficjalnej strony InPost 7,99 zł daje dodatkowe 24 godziny na odbiór. Z usługi można korzystać wielokrotnie, płacąc za każde kolejne przedłużenie. Dwie dodatkowe doby oznaczają zatem koszt 15,98 zł, a trzy — 23,97 zł.
To rozwiązanie dla osób, które potrzebują więcej czasu, ale nadal chcą odebrać przesyłkę osobiście. Zlecenie trzeba wykonać, zanim upłynie aktualny termin odbioru.
Jak przedłużyć czas w InPost Mobile?
- Otwórz aplikację i wybierz właściwą przesyłkę.
- Wejdź w jej szczegóły i sprawdź termin odbioru.
- Gdy pojawi się przycisk „Przedłuż”, wybierz tę opcję.
- Opłać usługę dostępną metodą płatności.
- Sprawdź potwierdzenie oraz nową datę i godzinę odbioru.
Przycisk pojawia się standardowo na 12 godzin przed końcem terminu, a w przypadku punktów z ograniczonymi godzinami otwarcia — na 24 godziny przed jego upływem. Przedłużenie przez SMS Premium nie jest już dostępne.
Bez opłaty możesz udostępnić paczkę komuś zaufanemu
Jeżeli bliska osoba może dotrzeć do automatu przed końcem terminu, nie musisz dokupować czasu. InPost umożliwia bezpłatne udostępnienie przesyłki z aplikacji do aplikacji.
Według instrukcji operatora należy:
- Wejść w szczegóły paczki.
- Wybrać „Udostępnij przesyłkę”.
- Następnie wybrać „Udostępnij z apki na apkę”.
- Użyć opcji „Dodaj użytkownika” i wpisać numer telefonu zaufanej osoby.
Funkcja pozwala drugiej osobie zarządzać udostępnioną przesyłką, w tym odebrać ją zdalnie przy użyciu InPost Mobile. Samo udostępnienie nie wydłuża jednak terminu odbioru. Jeśli konieczne będzie płatne przedłużenie, pozostaje ono osobną usługą.
|Rozwiązanie
|Koszt
|Co daje?
|Przedłużenie odbioru
|7,99 zł
|Dodatkowe 24 godziny
|Udostępnienie przesyłki bliskiej osobie
|Bez opłaty za udostępnienie
|Możliwość odbioru przez tę osobę w obowiązującym terminie
Co się stanie po upływie terminu?
Nie warto zakładać, że paczka będzie czekała do kolejnej wizyty kuriera. InPost opisuje nieodebranie przesyłki w terminie jako sytuację prowadzącą do jej odebrania z urządzenia i zwrotu do nadawcy.
Jeśli wiesz, że nie zdążysz, przedłuż czas lub zorganizuj odbiór wcześniej. Po upływie terminu sprawdź aktualny status przesyłki.
Uwaga na SMS-y o dopłacie
Płatne przedłużenie uruchamiane samodzielnie w aplikacji to co innego niż wiadomość z linkiem i żądaniem niewielkiej dopłaty.
InPost ostrzega, że nie wysyła SMS-ów informujących o dopłatach. Status paczki sprawdzaj przez samodzielnie otwartą aplikację lub oficjalną stronę, zamiast przechodzić do płatności z niespodziewanej wiadomości.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najpierw sprawdź dokładną godzinę odbioru. Jeśli możesz poprosić zaufaną osobę o pomoc, udostępnienie przesyłki pozwoli uniknąć opłaty za dodatkowy czas. Jeśli potrzebujesz kolejnej doby, skorzystaj z funkcji przedłużenia i upewnij się, że aplikacja pokazuje nowy termin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.