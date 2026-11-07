Nowe liczniki prądu do 2028 r. Sprawdź, czy musisz zapłacić i kiedy trzeba zapewnić monterowi dostęp
W Polsce trwa wymiana tradycyjnych liczników energii na urządzenia ze zdalnym odczytem. Do końca 2028 r. mają one objąć co najmniej 80% wskazanych w przepisach punktów poboru. Dla mieszkańców najważniejsze są trzy sprawy: dostęp do urządzenia, brak osobnej opłaty za planową wymianę i fakt, że nowy licznik nie zmienia automatycznie zasad rozliczania rachunków.
Kogo dotyczy wymiana?
Program obejmuje zarówno mieszkania w blokach, jak i domy jednorodzinne. Wymiany organizuje operator sieci dystrybucyjnej, zgodnie ze swoim harmonogramem.
Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że ustawowy cel na 31 grudnia 2028 r. to co najmniej 80% punktów poboru objętych obowiązkiem, przyłączonych do sieci niskiego napięcia i posiadających pomiar bez przekładników. To etap programu, a nie termin samodzielnego zakupu licznika przez mieszkańca.
Kiedy monter musi wejść do mieszkania?
Decyduje miejsce zamontowania urządzenia. Stoen Operator wyjaśnia, że jeśli licznik znajduje się wewnątrz mieszkania lub domu, konieczna jest obecność osoby, która umożliwi dostęp. Gdy urządzenie jest dostępne na klatce schodowej, obecność mieszkańca nie jest potrzebna.
Podobne zasady opisuje TAURON Dystrybucja. W czasie prac następuje krótkie wyłączenie zasilania. Operator podaje, że wymiana trwa około 30 minut, a sama przerwa w dostawie energii powinna być krótsza. Po montażu pozostawiane jest zawiadomienie o wymianie.
W praktyce warto wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się licznik i kto ma klucz do szafki. Jeżeli proponowany termin nie pozwala udostępnić urządzenia, należy skontaktować się z operatorem i uzgodnić dalsze postępowanie.
Czy trzeba zapłacić za nowe urządzenie?
Planowa wymiana w harmonogramie operatora nie wymaga osobnej zapłaty od mieszkańca. URE wskazuje, że koszty zakupu, instalacji i uruchomienia licznika oraz niezbędnej infrastruktury pokrywa operator.
Istnieje jednak ważny wyjątek. Wcześniejsza wymiana na indywidualny wniosek może być płatna. Stoen Operator wyraźnie odróżnia ją od bezpłatnej wymiany realizowanej według swojego harmonogramu. Przed zamówieniem takiej usługi trzeba sprawdzić aktualny cennik.
Co zbiera licznik zdalnego odczytu?
Nowe urządzenie mierzy zużycie i przekazuje dane bez konieczności każdorazowej wizyty inkasenta. Może również rejestrować przerwy w zasilaniu oraz zdarzenia wskazujące na manipulowanie przy liczniku.
Stoen Operator podkreśla, że urządzenia nie przekazują informacji wskazującej, jakie konkretne sprzęty są właśnie używane w mieszkaniu. Transmisja danych jest szyfrowana.
|Kwestia
|Licznik bez zdalnego odczytu
|Licznik zdalnego odczytu
|Przekazywanie wskazań
|Wymaga odczytu na miejscu lub podania stanu
|Może odbywać się automatycznie
|Informacja o awarii
|Nie zapewnia automatycznego zgłoszenia przez licznik
|Urządzenie może przekazać informację o przerwie
|Kontrola zużycia
|Głównie porównywanie kolejnych wskazań
|Możliwość korzystania z dokładniejszych danych, zależnie od udostępnionych usług
Funkcje zdalnego raportowania i wykrywania przerw w dostawie opisuje URE. Dostępne dla klienta narzędzia zależą od operatora i oferty sprzedawcy. Energia elektryczna Urząd Regulacji Energetyki
Nowy licznik nie oznacza automatycznie końca prognoz
Sama wymiana urządzenia nie zmienia taryfy ani okresu rozliczeniowego. Stoen Operator zaznacza, że osoby rozliczane w okresach 6- lub 12-miesięcznych nadal mogą otrzymywać prognozy.
Nie należy więc zakładać, że po wizycie montera rachunek sam spadnie albo rozliczenie natychmiast przejdzie na miesięczne zużycie rzeczywiste. Nowy sprzęt daje możliwości pomiarowe, ale warunki fakturowania trzeba sprawdzić w umowie.
Warszawa: Stoen planuje zakończenie wymian do 2030 r.
Stoen Operator informuje, że do 2028 r. zamierza osiągnąć poziom 80% odbiorców z licznikami zdalnego odczytu, a zakończenie wymian u wszystkich swoich odbiorców planuje do 2030 r.
Według opublikowanego stanu na 17 czerwca 2026 r. spółka zainstalowała 629 617 takich urządzeń. To dane historyczne, a nie bieżący licznik wykonanych wymian.
W informacjach o programie pojawia się również 4 lipca 2031 r. jako termin objęcia wszystkich odbiorców nowym opomiarowaniem. Konkretna wizyta odbywa się jednak według harmonogramu właściwego operatora, który może zakończyć prace wcześniej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Sprawdź operatora na fakturze, przeczytaj zawiadomienie o wymianie i zapewnij dostęp do licznika. Przed pracami przygotuj się na krótką przerwę w zasilaniu.
Zweryfikuj również osobę wykonującą montaż. Pracownik powinien mieć imienny identyfikator. Stoen informuje, że monter przy planowej wymianie nie prosi o zapłatę ani podanie danych klienta. Wątpliwości można sprawdzić pod oficjalnym numerem operatora: 22 821 31 31.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.