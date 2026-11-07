Od 7 listopada nowe limity cen paliw. Kierowcy na LPG dostali znacznie gorszą prognozę
Benzyna 95 maksymalnie po 6,12 zł za litr, a diesel po 7,83 zł — takie limity będą obowiązywać od 7 do 9 listopada. Jednocześnie analitycy przewidują wyraźny wzrost cen autogazu w kolejnym tygodniu. Przed tankowaniem warto sprawdzić również rabaty: w ORLEN VITAY można obniżyć rachunek, ale samo posiadanie aplikacji nie wystarczy.
Co się zmienia na stacjach od soboty?
Ministerstwo Energii opublikowało 6 listopada nowe maksymalne ceny detaliczne. Obowiązują od soboty 7 listopada do poniedziałku 9 listopada 2026 r. włącznie.
|Rodzaj paliwa
|Maksymalna cena za litr na 7–9 listopada
|Benzyna Pb95
|6,12 zł
|Benzyna Pb98
|6,80 zł
|Olej napędowy
|7,83 zł
To górne limity, a nie jednakowy cennik wszystkich stacji. Sprzedawcy mogą oferować paliwo taniej. Ministerstwo wskazuje, że obowiązek przestrzegania maksymalnych cen dotyczy wszystkich stacji w kraju.
Przy tankowaniu 50 litrów benzyny Pb95 po cenie maksymalnej rachunek wyniesie 306 zł. Taka sama ilość oleju napędowego będzie kosztować 391,50 zł. To obliczenia dla wskazanych limitów, przed ewentualnymi rabatami.
LPG może przekroczyć 4 zł. Jest prognoza na 9–15 listopada
Dla właścicieli samochodów z instalacją gazową najnowsza analiza e-petrol.pl przynosi mniej korzystne informacje. W notowaniu z 4 listopada średnia cena LPG wynosiła 3,79 zł za litr, o 18 groszy więcej niż tydzień wcześniej.
Na okres 9–15 listopada analitycy przewidują następujące przedziały:
|Paliwo
|Prognozowana cena za litr
|Benzyna Pb95
|5,99–6,15 zł
|Olej napędowy
|7,71–7,85 zł
|LPG
|4,19–4,31 zł
To prognoza rynku, nie obowiązujący cennik ani nowe limity urzędowe. Rzeczywiste ceny będą zależeć od stacji i dnia tankowania.
Dla zobrazowania skali: 40 litrów LPG przy cenie 3,79 zł kosztuje 151,60 zł. Przy prognozowanych stawkach byłoby to 167,60–172,40 zł, czyli o 16–20,80 zł więcej. To porównanie matematyczne ze średnią krajową, a nie zapowiedź podwyżki na konkretnej stacji.
Rabat w ORLEN VITAY. Potrzebne są punkty
W programie „Rabaty na paliwo 5-10-15” uczestnicy mogą wymieniać punkty VITAY na kody obniżające rachunek za benzynę lub olej napędowy VERVA i EFECTA.
|Wartość kodu
|Minimalna wartość tankowania przed rabatem
|5 zł
|10 zł
|10 zł
|20 zł
|15 zł
|30 zł
Promocja trwa od 1 października do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania puli kodów. Wymaga powiązania konta w sklepie internetowym VITAY z kontem programu. Liczbę punktów potrzebnych do zakupu danego rabatu podaje karta produktu.
Kod QR otrzymany e-mailem trzeba zeskanować przy kasie. W jednej transakcji można wykorzystać jeden kod. Oferta nie obejmuje LPG, tankowania do kanistrów ani płatności przez ORLEN Pay. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. Zasady wskazują próg kwotowy tankowania, zamiast typowego limitu 50 czy 60 litrów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.